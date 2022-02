Gesund abnehmen in 8 Wochen

Trainings- und Ernährungsplan zum Abnehmen Der ultimative Guide für Abnehm-Einsteiger

Unser Fett-weg-Paket ist wie für dich gemacht. In nur 8 Wochen lässt du damit daheim die Pfunde purzeln – jetzt reduziert!

Du hast sicher schon von 1000 sagenumwobenen Methoden gehört, die schnelle Abnehm-Erfolge versprechen. Eine Trend-Diät hier, eine Fett-weg Pille da. Klar, dass dich das verunsichert. Denn ohne einen Abschluss in Ernährungswissenschaften ist es auch kaum möglich, den Durchblick zu bewahren. Das ist einfach schade. Denn beachtest du ein paar einfache Prinzipien, dann ist Abnehmen eigentlich kein Hexenwerk. Wir klären dich mit unserem 8-Wochen-Plan auf.

Vom 21. bis zum 27. Februar 2022 erhältst du dieses Programm als Ernährungs- und Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 14,90 Euro statt 19,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los!

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig

30 Übungen als Bild und Video

Viele leckere Fett-weg-Rezepte

94 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainings- und Ernährungsplan Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig

30 Übungen als Bild und Video

Viele leckere Fett-weg-Rezepte

Um sichtbare Abnehm-Effekte zu erzielen, genügt kein ausgetüftelter Trainingsplan – er muss mit einem ebenso durchdachten Ernährungsplan kombiniert werden. Zum Glück haben wir die Lösung: Dieser 8-wöchige Kombi-Plan verbindet die beiden Elemente und liefert dir optimale Bedingungen für dein persönliches Traumgewicht. Es erwarten dich insgesamt 30 verschiedene Fitnessübungen, die du ganz ohne Equipment durchführen kannst. Dabei benötigst du einfach nur dein eigenes Körpergewicht! Keine Sorge: Wir erklären dir alles genau und machen dir den Einstieg so einfach wie möglich – dadurch erzielst du anfangs motivierende Erfolge! Die zweite Komponente des Dream-Team ist ein Ernährungsplan, der dich mit allem versorgt, was du zum Abnehmen brauchst: Eiweißreiche und proteinreiche Lebensmittel. Es warten vielfältige, leckere Fett-weg-Rezepte auf dich, bei denen du jederzeit die wichtigsten Nährstoffe ablesen kannst. Genuss als Belohnung für harte Arbeit, wie könnte es besser sein? Nur durch die Verbindung von Training und Ernährung erzielst du wirklich sichtbare und fühlbare Ergebnisse auf dem Weg zu deinem Abnehm-Ziel – nimm dein Glück selbst in die Hand starte den Download!

Warum die meisten Diäten nicht funktionieren

Das Problem vieler Diäten ist, dass sie auf einer radikalen Umstellung der Lebensgewohnheiten basieren. Für ein paar Wochen funktioniert das auch wunderbar und so stellen sich schnell Erfolge ein. Kehrst du dann aber in den gewohnten Alltag zurück, wandern die mühsam abgearbeiteten Pfunde wieder zurück auf die Hüfte.

Schlimmer noch: Durch die radikale Diät hat sich der Stoffwechsel deines Körpers verlangsamt und verbraucht so weniger Energie als vor der Umstellung. Isst du jetzt wieder so viel wie zuvor, nimmst du schneller zu und wiegst eventuell sogar noch mehr als vor der Diät. Aber ganz wichtig ist: Es liegt nicht an dir! Das Problem ist weder mangelnder Ehrgeiz noch mangelnde Disziplin noch Schicksal, sondern die Diät selbst. Zum Glück geht es auch anders.

Was ist das Wichtigste beim Abnehmen?

Das lässt sich in einem Wort sagen. Denn eigentlich ist Abnehmen super-simpel. Das wichtigste Stichwort lautet: Kaloriendefizit. Heißt: Du musst weniger Kalorien durch Nahrung zu dir nehmen, als du verbrauchst. Um den Energiebedarf trotzdem noch zu decken, zapft dein Körper bestehende Fettreserven an und voila: Du nimmst ab. Soweit die Theorie. Und mit den richtigen Strategien und Rezepten gelingt dir das Abnehmen auch in der Praxis.

Wie viel kann ich in einer Woche abnehmen?

Wir versprechen in unseren Plänen keine Wunder. Aber wir versprechen nachhaltige und gesunde Erfolge. Wie? Indem wir sowohl auf die Bewegung als auch auf die Ernährung achten. Zwar kann mehr Sport oder eine ausgewogene Ernährung allein zu sichtbarem Gewichtsverlust führen. Für optimale Abnehm-Ergebnisse ist eine Kombination aus Sport und Essen aber am sinnvollsten. So wirst du in den insgesamt 8 Wochen, die unsere Abnehm-Kombi läuft, locker zwischen 4 und 8 Kilo abnehmen – denn 0,5 bis 1 Kilo pro Woche sind gesund und normal.

Was brauche ich fürs Abnehmen für eine Ausrüstung?

Um es dir so einfach wie möglich zu machen, ist unser Trainingsplan vollkommen ohne Equipment umzusetzen. Denn eines der besten Fitness-Tools hast du schließlich immer dabei: deinen eigenen Körper. So kannst du den Sport perfekt in deinen Alltag integrieren und immer dann loslegen, wenn es dir gerade passt. Du musst dir auch keine Sorge vor stundenlangem Schwitzen machen. 30 bis 40 Minuten pro Workout genügen vollkommen, um erfolgreich zu sein.

Bekomme ich beim Training jetzt riesige Muskelpakete?

Viele Frauen verbinden mit Krafttraining leider immer noch uralte Bodybuilder-Begriffe wie Massephase, auf die nach wie vor einige Männer schwören. Klar, dass sie aus Furcht vor Muskelbergen einen großen Bogen um die Sportart machen. Schade! Zwar ist es theoretisch egal, welchen Sport du machst. Schließlich steigert jede Bewegung deinen Kalorienverbrauch. Allerdings hat gezielter Kraftsport einen entscheidenden Vorteil: Baust du Muskeln auf, erhöhst du damit dauerhaft deinen Grundumsatz – auch in Ruhephasen. So beugst du dem Jojo-Effekt clever vor.

Wie wichtig ist die Ernährung für den Gewichtsverlust?

Sehr wichtig. Wie gesagt, ist es ganz simpel: Ob du ab- oder zunimmst, ist vor allem eine Frage der Energiebilanz. Führst du mehr Energie zu, als du verbrauchst, nimmst du zu. Führst du weniger Energie zu, als du verbrauchst, nimmst du ab. Und mit den richtigen Lebensmitteln ist das eigentlich auch gar nicht so schwierig. Deshalb setzen wir in unserem Ernährungsplan auf natürliche und großvolumige Lebensmittel, die gesund und anhaltend sättigen. Außerdem kommen vor allem eiweißreiche Lebensmittel und gesunde Fette auf den Teller. Die Proteine helfen dir nicht nur beim Muskelaufbau, sondern halten auch noch länger satt. Die gesunden Fette wiederum liefern dir die nötige Energie, die du bei einer kohlenhydratreduzierten Ernährung brauchst. Und so kommst du deinen Abnehm-Zielen ganz ohne Hungern oder lästiges Zählen von Punkten näher. Garantiert!

Du siehst: Mit der richtigen Herangehensweise ist das Abnehmen gar nicht so schwer. Unsere simple, aber effektive Plan-Kombi macht dir die Umsetzung denkbar einfach. Die abwechslungsreichen Zirkel-Workouts und smarten Fatburn-Rezepte bringen dir gesunde und nachhaltige Fett-weg-Ergebnisse. Also, auf in Richtung Wunschfigur!