Hannah Lindemann

Ohne Laufen? Geht nicht. Für Hannah ist es wichtig, draußen in Bewegung zu sein. Und das macht laufend natürlich besonders viel Spaß. Die 23-jährige ist seit 2021 Volontärin bei Runner's World und in der Redaktion für Ausrüstungs-Themen zuständig. Gelaufen ist sie eigentlich schon immer, mal mehr und mal weniger intensiv. Im Studium entdeckte sie den Sport endgültig für sich. Seitdem schnürt sie so oft es geht die Laufschuhe und ist dabei ebenso gerne in Gesellschaft wie auch alleine unterwegs – Hauptsache, die Beine dürfen laufen. Die Wahl-Hamburgerin fühlt sich auf der 10-Kilometer-Distanz besonders wohl, auf dem Trainingsplan steht als nächstes Ziel jedoch ein Halbmarathon.