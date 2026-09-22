Die besten Laufschuhe für Frauen

Du kannst noch so motiviert sein – wenn der Schuh drückt oder rutscht, macht Laufen keinen Spaß. Gerade beim Einstieg oder wenn dein Training gerade mehr wird, brauchst du ein Modell, das wirklich zu deinem Fuß passt und dich sauber abrollen lässt.

Damit du schneller deinen passenden Laufschuhe findest, zeigen wir dir hier eine Auswahl aktueller Frauen-Laufschuhe – getestet von unseren Kolleginnen von der Laufzeitschrift Runner’s World.

Frauen-Laufschuhe: Darauf kommt es wirklich an Damit ein Laufschuh für dich funktioniert, müssen Passform, Dämpfung, Stabilität und Abrollverhalten zusammenpassen. Bei Frauen kommen häufig ein paar Besonderheiten dazu:

Gewicht und Dämpfungsabstimmung: Viele Läuferinnen sind (im Schnitt) leichter – dadurch kann sich ein sehr hart abgestimmter Schuh "zu fest" anfühlen.

Viele Läuferinnen sind (im Schnitt) leichter – dadurch kann sich ein sehr hart abgestimmter Schuh "zu fest" anfühlen. Beinachse und Hüfte: Durch die häufig breitere Hüftstruktur kann sich die Beinachse anders auswirken. Manche Läuferinnen profitieren eher von einem stabileren Set-up.

Durch die häufig breitere Hüftstruktur kann sich die Beinachse anders auswirken. Manche Läuferinnen profitieren eher von einem stabileren Set-up. Mehr Beweglichkeit: Viele Frauen sind flexibler – das kann toll sein, aber auch bedeuten, dass der Fuß im Schuh mehr "arbeitet" und Stabilität/Passform entscheidender werden.

Viele Frauen sind flexibler – das kann toll sein, aber auch bedeuten, dass der Fuß im Schuh mehr "arbeitet" und Stabilität/Passform entscheidender werden. Fußform: Frauenfüße sind oft schmaler und haben andere Proportionen (z. B. Vorfuß/Rückfuß-Verhältnis). Das beeinflusst, wie gut ein Schuh wirklich sitzt. Merke: Ein guter Frauen-Laufschuh ist nicht per se weicher oder stabiler – aber er ist idealerweise so gebaut, dass er deine Anatomie besser abbildet.

Die 3 Top-Modelle: Frauen-Laufschuhe, mit denen du fast nie falsch liegst Du willst nicht erst zehn Modelle vergleichen, sondern direkt eine gute Vorauswahl? Diese drei Laufschuhe haben im Test besonders überzeugt, weil sie zentrale Punkte abdecken, die für viele Läuferinnen entscheidend sind: komfortabler Sitz, verlässliche Dämpfung und ein Laufgefühl, das auch nach vielen Kilometern noch angenehm bleibt. Je nachdem, ob du vor allem weich laufen willst, mehr Stabilität brauchst oder eine großzügige Zehenbox suchst, findest du hier einen starken Einstieg.

Sitzt wie angegossen: Adidas Ultraboost 5

Der Ultraboost 5 ist noch bequemer als sein Vorgänger und fühlt sich insgesamt "runder" an. Pluspunkt: Die Passform bietet etwas mehr Raum, ohne an Halt zu verlieren. Er ist ideal, wenn du einen komfortablen Allrounder suchst und Ultraboost-Feeling liebst.

Support trifft Komfort: Asics Gel-Kayano 32

Der Kayano bleibt eine Bank, wenn du beim Laufen Stabilität willst. Die Version 32 kombiniert viel Komfort mit spürbarem Support – unter anderem durch etwas mehr Dämpfung im Vorfuß. Der Schuh ist also perfekt, wenn du dich geführt und sicher fühlen möchtest.

Viel Platz vorn, viel Komfort: Altra FWD Via 2

Der FWD Via 2 setzt auf eine moderate Sprengung (4 mm) und einen neuen, komfortorientierten Schaum. Die Passform sitzt angenehm und die Außensohle bietet zuverlässigen Grip. Altra-typisch bekommst du außerdem richtig viel Platz in der Zehenbox – das ist super für entspannte Dauerläufe.

Infobox; Was bedeutung "Sprengung" beim Laufschuh? Die Sprengung ist der Höhenunterschied zwischen Ferse und Vorfuß in der Mittelsohle. Sie wird in Millimetern angegeben. Zum Beispiel: 10 mm Sprengung = die Ferse steht 10 mm höher als der Vorfuß.

Frauen-Laufschuhe im Test: Diese Modelle sind aktuell spannend Jede Läuferin, jeder Laufstil und jeder Fuß ist anders, sodass es gar nicht so leicht ist, das richtige Modell zu finden. Hier kommen die Modelle, die in den Tests unserer Kolleg:innen von Runner’s World besonders aufgefallen sind. Damit du schneller vergleichen kannst, findest du pro Schuh erst das Wichtigste auf einen Blick und danach ein kompaktes Test-Fazit.

Kategorie 1: Allround-Trainingsschuhe Solche Schuhe sind deine "Daily Driver": für ruhige Runden, mittlere Distanzen, viele Wochenkilometer – und oft auch für lange Läufe, wenn du es komfortabel magst.

Adidas Supernova Rise 2

Hersteller

Ausgewogener Allrounder mit angenehm direktem Abrollen und Dämpfung, die nicht zu weich ist – ideal für den Trainingsalltag auf Asphalt.

Gewicht: 260 g

Sprengung 10 mm

UVP: 150 Euro Hier bestellen: Frauenmodell

Der Supernova Rise 2 bleibt dem erfolgreichen Vorgänger treu und wurde nur behutsam überarbeitet. Im Test punktete vor allem das Laufgefühl der Dreamstrike+-Mittelsohle: komfortabel, aber nicht schwammig. Dazu ist er spürbar agil für einen Trainingsschuh. Der Schuh setzt auf eine Balance aus Dämpfung, leichter Stabilität und einer Prise Reaktivität.

Kleines Minus: Auf Waldwegen kann sich die Außensohle schneller zusetzen. Fürs Gelände ist er also nicht gemacht.

Nike Pegasus 41

Hersteller

Der verlässliche Klassiker für Training und Alltag: angenehm gedämpft, rundes Abrollen, vielseitig einsetzbar.

Gewicht: 242 g

242 g Sprengung: 10 mm

10 mm UVP: 140 € Hier bestellen: Frauenmodell

Wenn du die Pegasus-Linie magst, bleibst du auch beim 41er wahrscheinlich happy. Das Update der Mittelsohle sorgt für etwas mehr Dynamik, ohne den typischen Komfort zu verlieren. Besonders positiv: das weiche, kontrollierte Abfedern an der Ferse und das insgesamt ausgewogene Laufgefühl.

Hinweis: Viele Läuferinnen berichten, dass der Pegasus eher klein ausfällt. Teste im Zweifel eine halbe Nummer größer.

Hoka Clifton 10

Hersteller

Reifer, komfortabler Trainingsschuh mit sehr gutem Sitz – auch als Einsteigerinnen-Modell stark.

Gewicht: 227 g

227 g Sprengung: 8 mm

8 mm UVP: 160 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Clifton ist in Version 10 noch einmal "runder" geworden. Besonders die Zehenbox bietet mehr Platz und der Sitz wirkt dadurch sehr sicher. Das liegt unter anderem an der überarbeiteten Schnürung und Lasche. Die Mittelsohle läuft sich angenehm stützend, ohne hart zu sein. Insgesamt ein sehr unkomplizierter Schuh für viele Trainingsläufe.

Kategorie 2: Komfort und viel Dämpfung Wenn du vor allem weich, entspannt und gelenkschonend laufen willst, bist du hier richtig. Ideal auch, wenn du einfach gern "Kilometer sammelst".

Adidas Ultraboost 5

Hersteller

Sehr komfortabel, mehr Platz in der Passform und somit ein starker Wohlfühl-Allrounder.

Gewicht: 248 g

248 g Sprengung: 10 mm

10 mm UVP: 180 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Ultraboost 5 fühlt sich im Vergleich zum Vorgänger noch bequemer an. Und zwar nicht nur beim Gehen, sondern auch beim Laufen. Das Upper ist luftiger, die Mittelsohle voluminöser, wodurch der Schuh insgesamt komfortabler wirkt. Besonders Mittelfußläuferinnen spüren das Plus an Schaum. Ein Modell, das sich "satt" und komfortorientiert läuft.

Mizuno Wave Sky 9

Hersteller

Komfort pur für lange Asphaltläufe – weich, stabil und sehr harmonisch.

Gewicht: 230 g

230 g Sprengung: 6 mm

6 mm UVP: 190 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Wave Sky 9 ist klar auf Komfort getrimmt. Die überarbeitete Mittelsohle kombiniert zwei Schaum-Schichten: oben weich und reaktiv, unten stabiler. Dadurch läuft er sich sehr smooth und gleichmäßig, besonders bei ruhigem Tempo auf der Straße.

Zu beachten: Die Zehenbox fällt eher schmal aus und auf losem Untergrund ist der Grip begrenzt.

Asics Gel-Nimbus 27

Hersteller

Sehr gut gedämpft, dabei nicht "matschig". Der Schuh ist eher stabil und fester abgestimmt. Daher bietet er sich gut für Dauerläufe an.

Gewicht: 265 g

265 g Sprengung: 8 mm

8 mm Preis: 200 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Nimbus 27 liefert viel Komfort, wirkt aber spürbar fester und stabiler als manche ultraweichen Max-Cushion-Modelle. Das Upper ist luftiger geworden, der Sitz am Kragen sicher. Insgesamt ein Luxus-Dauerlauf-Schuh, der besonders für Läuferinnen mit etwas mehr Körpergewicht interessant sein kann.

Achtung bei schmalen Füßen: Die Passform ist relativ breit.

Kategorie 3: Stabilität und Support Diese Schuhe sind für dich, wenn du dich beim Laufen mehr "geführt" fühlen willst, z. B. bei stärkerem Einknicken, bei viel Ermüdung auf langen Strecken oder wenn du einfach Stabilität bevorzugst.

Asics Gel-Kayano 32

Hersteller

Sehr komfortabel und maximal stabil – prima, wenn du Support suchst.

Gewicht: 260 g

260 g Sprengung: 8 mm

8 mm UVP: 200 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Kayano ist eine Stabilitäts-Ikone und bleibt genau das auch in Version 32. Die Dämpfung ist sehr weich, dazu kommt ein deutliches Plus an Führung. Das liegt unter anderem an mehr Dämpfung im Vorfuß, was den Komfort erhöht. Besonders geeignet für Läuferinnen, die sich Stabilität wünschen oder etwas schwerer sind.

Brooks Adrenaline GTS 24

Hersteller

Stabil, hochwertig, langlebig – mit hoher Sprengung und weicher Dämpfung.

Gewicht: 249 g

249 g Sprengung: 12 mm

12 mm UVP: 150 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Adrenaline GTS 24 richtet sich an Läuferinnen, die wirklich Support wollen und mit einer höheren Sprengung gut laufen. Im Test überzeugte er als stabiler Trainingsschuh mit angenehmem Dämpfungskomfort und solider Verarbeitung – ein Modell, das Vertrauen gibt.

True Motion U-TECH Nevos 3

Hersteller

Sehr weich, mit stabilisierendem Abrollgefühl – spannend vor allem für Fersenaufsetzerinnen.

Gewicht: 240 g

240 g Sprengung: 10 mm

10 mm UVP: 150 € Hier bestellen: Frauenmodell

Die U-TECH-Elemente in der Außensohle sollen das Aufkommen zentrieren und ein "gerades" Abrollen fördern. Im Test fühlte sich der Nevos 3 deutlich weicher an als zuvor, blieb aber kontrolliert: nicht super-spritzig, aber komfortabel und sicher. Das Einsatzspektrum reicht von ruhigen bis moderat flotten Läufen – solange du eher auf Komfort als auf maximalen Speed aus bist.

Kategorie 4: Zehenfreiheit und natürliche Fußposition Wenn dir klassische Schuhe im Vorfuß zu eng sind oder du einfach gern mehr Raum für deine Zehen hast, können Modelle mit großzügiger Zehenbox ein Gamechanger sein.

Altra FWD Via 2

Hersteller

Komfort + Stabilität für entspannte Dauerläufe, viel Zehenfreiheit, eher wenig Dynamik.

Gewicht: 247 g

247 g Sprengung: 4 mm

4 mm UVP: 180 € Hier bestellen: Frauenmodell

Mit der Forward-Serie hat Altra die Sprengung leicht angehoben – und damit eine neue Zielgruppe angesprochen. Die EGO‑P35-Zwischensohle dämpft angenehm, ohne schwammig zu wirken. Der Schuh läuft sich komfortabel und stabil, fühlt sich bei höherem Tempo aber eher träge an. Pluspunkte gab es im Test für Passform, rutschfeste Außensohle und die großzügige Zehenbox, ohne dass schmale Füße darin automatisch verloren wirken.

Altra Provision 8

Hersteller

Weich gedämpft, komfortabel, mit leichter Stabilität – und viel Platz im Vorfuß.

Gewicht: 234 g

234 g Sprengung: 0 mm

0 mm UVP: 140 € Hier bestellen: Frauenmodell

Optisch wirkt der Provision sehr stabil, im Laufgefühl ist er jedoch eher neutral mit einer dezenten "Sicherheitsreserve". Heißt: Er passt auch, wenn du neutral läufst, aber dich mit etwas Führung wohler fühlst. Der Komfort macht ihn stark für ruhige, längere Läufe, gleichzeitig erlaubt die Vorfußflexibilität auch mal Tempoabschnitte. Besonders gelobt wurden Zehenbox und Upper.

Kategorie 5: Dynamik und Tempo Für Tempodauerläufe, Intervalle oder wenn du einfach ein "spritzigeres" Laufgefühl suchst.

New Balance FuelCell Propel v5

Hersteller

Dynamisch, leichtfüßig, macht Spaß – guter Mix aus Tempo und Komfort.

Gewicht: 220 g

220 g Sprengung: 6 mm

6 mm UVP: 130 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Propel v5 fühlt sich im Test nicht plüschig an, sondern eher wie ein moderner Lightweight-Trainer. Der Mittelsohlenschaum liefert spürbaren Vortrieb, gleichzeitig bleibt das Set-up vertrauenerweckend – auch in Kurven oder bei flotteren Einheiten im Park. Längere Läufe sind ebenfalls möglich.

Mizuno Neo Vista 2

Hersteller

Extrem reaktiv und "bouncy" – ein Super-Trainer, der Tempo liebt.

Gewicht: 225 g

225 g Sprengung: 8 mm

8 mm UVP: 180 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Neo Vista 2 ist kein klassischer Daily Trainer, sondern ein Schuh mit sehr hoher Mittelsohle und einer versteifenden Platte. Im Test wurde das Laufgefühl als explosiv und stark reaktiv beschrieben. Am besten funktioniert es, wenn du effizient läufst (Technik) und nicht zu viel Gewicht mitbringst. Dann macht er richtig Laune, vor allem bei Tempoeinheiten.

True Motion U-TECH Aion 3

Hersteller

Komfortabler Kilometer-Sammler für ruhige Tempi und verschiedene Distanzen.

Gewicht: 240 g

Sprengung: 10 mm

10 mm UVP: 190 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Aion 3 wurde in seiner neuesten Version weicher, ohne schwammig zu werden. Die U-TECH-Konstruktion soll Kräfte zentrieren und das Abrollen effizienter machen. Im Test wurde der Schuh als sehr angenehmer Daily-Trainer beschrieben – besonders, wenn du eher locker läufst.

Under Armour Infinite Elite 2

Viel Komfort und Stabilität, wirkt aber überraschend agil – gut für lange Läufe und auch für Tempointervalle.

Gewicht: 238 g

238 g Sprengung: 8 mm

8 mm UVP: 160 € Hier bestellen: Frauenmodell

Der Infinite Elite 2 fällt vor allem durch seine große, komfortable Plattform auf – wirkt aber beim Laufen weniger behäbig als erwartet. Im Test wurde er als stabil, gut gedämpft und gleichzeitig flexibel genug beschrieben, um nicht nur ruhige Kilometer zu sammeln, sondern auch mal Tempoabschnitte einzubauen. Das luftige, dehnfähige Mesh-Upper und die starke Polsterung an Lasche und Kragen sorgen für einen sehr angenehmen Sitz. Dazu kommt: schmale bis normalbreite Füße werden sicher gehalten, vorn bleibt trotzdem Platz.

Technik-Check: Was bei Frauen-Laufschuhen oft anders ist Du musst nicht jede Materialwissenschaft verstehen, aber diese Punkte helfen dir, im Shop (oder online) schneller richtig zu entscheiden.

1. Dämpfung: Nicht maximal, sondern passend Viele Frauen profitieren von einer etwas weicher abgestimmten Dämpfung, weil das Körpergewicht im Schnitt niedriger ist. Doch zu weich kann auch instabil wirken, besonders wenn du im Fuß stark "arbeitest". Entscheidend ist das Gefühl nach 10–15 Minuten Laufen – nicht nur beim Reinschlüpfen.

2. Flexibilität: Wie viel "Biegen" du wirklich brauchst Frauenmodelle sind teils etwas flexibler konstruiert (unter anderem durch Material und Flexkerben). Das kann angenehmer sein, aber wenn du sehr beweglich bist oder schnell umknickst, kann etwas mehr Führung sinnvoll sein.

3. Außensohle: Aufsatz und Grip Bei manchen frauenspezifischen Modellen wird die Außensohle so gestaltet, dass der typische Aufsatz (häufig etwas weiter außen) besser abgefangen wird. Für dich heißt das: Achte darauf, dass du dich auch auf nassem Asphalt sicher fühlst.

4. Passform: Frauenfüße sind anders proportioniert Viele Frauen haben bei gleicher Fußlänge einen schmaleren, flacheren Fuß – aber im Verhältnis kann der Spann anders ausfallen. Darum sind wichtige Fragen:

Rutschst du in der Ferse?

Hast du Druck am Rist?

Bekommst du vorn genug Platz (Zehenbox)? 8 Gründe, warum du jetzt mit dem Laufen starten solltest

Laufschuh-Quick-Check: So findest du dein Modell Ein "perfekter" Laufschuh ist immer individuell – mit ein paar schnellen Checks liegst du aber fast immer richtig:

Achte zuerst auf genug Zehenfreiheit: Vor dem längsten Zeh sollte etwa ein halber bis ganzer Daumen Platz sein.

Gleichzeitig muss der Fersensitz stimmen. Die Ferse darf nicht schlupfen, aber auch nicht drücken.

Wenn du beim Abrollen häufig nach innen einknickst oder dich in neutralen Modellen instabil fühlst, kann ein stabileres Modell die bessere Wahl sein.

Überleg dir kurz den Einsatzzweck: Für Alltag und Einstieg passt meist ein gut gedämpfter Allround- oder Trainingsschuh, für lange Läufe eher ein komfortorientiertes, ausreichend gedämpftes Modell mit sicherem Halt. Für Tempoeinheiten oder Wettkämpfe sind leichtere, reaktivere Schuhe sinnvoll – eventuell auch mit Platte, aber nur, wenn du das gut verträgst.

FAQ: Häufige Fragen zu Laufschuhen für Frauen Sind Frauen-Laufschuhe wirklich besser als Männer-Laufschuhe? Nicht automatisch. Wenn ein Herrenmodell perfekt sitzt, kann es auch für dich funktionieren. Frauenmodelle können aber bei Passform, Dämpfung und Sohlendesign Vorteile haben. Wie oft sollte ich Laufschuhe wechseln? Als grobe Faustregel gelten oft 800–1.000 km (je nach Modell, Gewicht, Untergrund, Laufstil). Wichtiger sind Anzeichen wie "ausgelatschte" Dämpfung, neue Druckstellen oder weniger Grip. Welche Sprengung ist die beste? Es gibt kein "bestes". Höhere Sprengung fühlt sich für viele Einsteigerinnen angenehmer an, niedrigere kann natürlicher wirken – aber Umstellungen immer langsam machen. Brauche ich für Asphalt und Wald zwei Paar Schuhe? Wenn du viel auf wechselndem Untergrund läufst, kann ein zweites Paar sinnvoll sein. Viele Road-Schuhe kommen mit Park- und festen Waldwegen klar – bei Matsch/Trail brauchst du aber Profil. Was, wenn ich zwischen zwei Größen liege? Beim Laufen schwellen Füße an. Im Zweifel eher die größere Variante wählen – solange die Ferse sicher sitzt.