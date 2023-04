In diesem Artikel: Die besten Laufschuhe für Frauen 2023

Kategorie A: Schuhe mit Stabilität

Kategorie B: Trainings- und Dämpfungsschuhe

Kategorie C: Leichte Trainingsschuhe

Kategorie D: Tempo- und Wettkampfschuhe

Wie finde ich den perfekten Laufschuh?

Wie muss ein Laufschuh sitzen?

Was bedeutet Sprengung und wie hoch sollte sie sein?

Was bedeutet Dämpfung im Laufschuh?

Gewicht: Wie schwer darf ein Laufschuh sein?

Wann müssen Laufschuhe gewechselt werden?

Du willst endlich mit dem Laufen anfangen? Oder läufst du vielleicht schon, bist aber noch immer auf der Suche nach einem besseren Schuh? Hier die gute Nachricht: Mit den richtigen Laufschuhen hast du nicht nur mehr Spaß beim Laufen, sie können sogar das Verletzungsrisiko senken und dir dabei helfen, länger und gesünder zu laufen.

Ganz ehrlich? Die Auswahl an Laufschuhen kann verwirrend sein. Wie findet man denn nun "das eine" Paar? Die Antwort liegt bei dir und deinen Bedürfnissen. Wir geben in diesem Artikel eine kleine Einstiegshilfe und stellen dir die 12 besten Laufschuhe der Sommersaison 2023 vor – getestet von unseren Kolleg*innen der Laufzeitschrift Runner's World.

Die besten Laufschuhe für Frauen 2023 Das hier sind unsere Favoriten der Frühlings-/ Sommersaison 2023:

Der perfekte Schuh, um komfortabel und mit Spaß in das Laufen zu starten. Hier direkt zum Testbericht.

🏆 Für lange Läufe: On Cloudsurfer

Kilometer sammeln klappt in diesem Schuh: Der Cloudsurfer überzeugt mit butterweicher Dämpfung und rundum komfortablem Sitz. Hier direkt zum Testbericht.

🏆 Für den Wettkampf: New Balance FuelCell SC Elite 3

Wer maximalen Speed möchte, findet im SC Elite 3 einen wendigen, responsiven Schuh fürs Tempotraining und nicht zuletzt Wettkämpfe. Hier direkt zum Testbericht.

Jede Läuferin, jeder Laufstil und jeder Fuß ist anders, sodass es gar nicht so leicht ist, das richtige Modell zu finden. Wir erklären dir im Folgenden 4 grobe Schuh-Kategorien und für welche Läufertypen und Ziele sich diese eignen. Das kann dir helfen, dich im Angebot der Laufhersteller besser zurechtzufinden. Außerdem findest du für jede Kategorie eine kleine Auswahl an Schuhen. Im Anschluss an die Testberichte findest du Tipps für den Laufschuhkauf und die wichtigsten Begriffe erklärt.

Kategorie A: Schuhe mit Stabilität Die Laufschuhe eignen sich für Läuferinnen, die etwas mehr Stabilität beim Laufen benötigen. Ein Grund dafür kann sein, dass du beim Abrollen mit dem Knöchel und der Fußinnenseite nach innen knickst. Wenn du dich auf einem Bein barfuß vor einen Spiegel stellst und langsam das Knie beugst, kannst du gut beobachten, ob dein Knöchel stark nach innen einsackt. Aber auch für schwerere Läuferinnen ist ein stabiler Schuh oft die bessere Wahl.

1. Topo Ultrafly 4

Hersteller

Kategorie: Moderat gedämpfter Trainingsschuh mit leichter Stabilität und weiter Zehenbox

UVP: 180 Euro

Sprengung: 5 Millimeter

Gewicht: 218 Gramm

Hier bestellen: Topo Ultrafly 4

Eine recht spezielle Lücke füllt der Ultrafly 4: Der Schuh verbindet eine breite Zehenbox mit einem moderaten Stabilitätselement. Leicht verhärteter Kunststoff entlang der Ferse und dem Mittelfuß sorgt für eine behutsame, aber spürbare Stabilisierung auf der Innenseite, während die Zehen ausreichend Platz zum Abrollen haben. In Kombination mit einer komfortablen, aber nicht butterweichen Dämpfung ist der Ultrafly 4 ein Schuh fürs alltägliche Training und ein tendenziell eher gemäßigtes Tempo. Ein Schuh für alle, die etwas Stabilität im Schuh suchen und gleichzeitig vom natürlichen Gefühl einer weiten Zehenbox profitieren möchten.

2. Saucony Guide 16

Hersteller

Kategorie: Moderat gedämpfter Trainingsschuh mit leichter Stabilität

UVP: 180 Euro

Sprengung: 8 Millimeter

Gewicht: 221 Gramm

Hier bestellen: Saucony Guide 16

Das Schwestermodell dieses Schuhs, ein Neutralschuh, erhielt vor einem Jahr unseren „Best Update Award“. Der neue Guide hat jetzt ein ähnliches Obermaterial und eine ebenso reaktive „PWRRun“-Zwischensohle, allerdings ergänzt durch ein hochwirksames Stabilitätselement: eine klassische Pronationsstütze, die vom Rückfuß- bis in den Mittelfußbereich reicht. Ergänzt wird diese durch die sehr gute Schnürung, die den Mittelfuß integriert. Der relativ leichte Schuh ist auch für schwerere Läuferinnen geeignet. Ein Testläufer lobt: „Das Verhältnis von Stabilität im Rückfußbereich zu geringem Gewicht und Flexibilität im Vorfuß ist rekordverdächtig.“

3. Puma Run XX Nitro

Hersteller

Kategorie: Frauenlaufschuh mit moderater Stabilität fürs Training

UVP: 140 Euro

Sprengung: 10 Millimeter

Gewicht: 249 Gramm

Hier bestellen: Puma Run XX Nitro

Ein Schuh speziell für Frauen: Das beweist schon der Name des Schuhs, denn "XX" soll an die frauenspezifische DNA-Sequenz mit Doppel-X-Chromosomen erinnern. Und wie sieht es bei der Schuh-Technologie aus? Zum einen ist der Schuh in seiner Passform auf den weiblichen Fuß abgestimmt und nicht nur in der Länge, sondern insgesamt auch in die Höhe eher schmal geschnitten. Außerdem orientiert sich Puma, wie der Hersteller selbst sagt, an Forschung, nach der sich Frauen oft etwas mehr Stabilität im Mittel- und Rückfuß wünschen. Deshalb die auffällige Klammer, die an der Ferse sitzt und bis in den Mittelfußbereich reicht. Diese gibt Halt, ohne unangenehm zu drücken – "obwohl man das erstmal vermuten könnte", erzählt eine Testerin. "Der Schuh ist weich, aber nicht schwammig und liefert ein fluffiges Abrollen", führt sie weiter aus. Ein Schuh für Läuferinnen, die sich etwas mehr Stabilität, in erster Linie aber auch Komfort wünschen.

Kategorie B: Trainings- und Dämpfungsschuhe Diese Kategorie umfasst Laufschuhe fürs alltägliche Training, die stark bis moderat gedämpft sind und im Gegensatz zu Kategorie A ohne stabilisierende Elemente auskommen. Die dämpfenden Eigenschaften eines Laufschuhs sollen die Wucht des Aufpralls bei jedem Laufschritt reduzieren, um die Belastung der Gelenke zu minimieren und einer vorzeitigen Ermüdung vorzubeugen. Dazu werden entweder einzelne Dämpfungselemente unterschiedlicher Härtegrade miteinander kombiniert oder die ganze Zwischensohle aus einem Material gegossen, geschnitten oder geschäumt.

Die Modelle dieser Kategorie eignen sich gut für Einsteigerinnen, aber auch Fortgeschrittene können die Schuhe für viele Trainingsläufe nutzen. Wenn du deinen ersten Laufschuh kaufst, empfiehlt sich ein Schuh aus dieser Kategorie oder aus der Gruppe A. Die folgenden Modelle sortieren sich von moderater bis weiter unten starker Dämpfung.

4. Brooks Ghost 15

Hersteller

Kategorie: Allrounder mit moderater Dämpfung fürs Training

UVP: 150 Euro

Sprengung: 12 Millimeter

Gewicht: 249 Gramm

Hier bestellen: Brooks Ghost 15

„Ich fühle mich zu Hause“, schwärmte eine Testerin beim ersten Anziehen des Ghost 15. Kein Wunder: Die Eigenschaften, für die der Neutralschuh seit vielen Jahren von vielen geschätzt wird, bleiben auch in der Neuauflage erhalten: Es ist weiterhin ein im positivsten Sinne unauffälliger Schuh mit moderater „DNA LOFT V2“-Dämpfung, geschmeidigem Laufgefühl und solider Konstruktion. Das Abrollgefühl ist komfortabel, aber nicht supersoft, mit einem angenehmen Maß an Bodenkontakt und Flexibilität. Der Wohlfühlbereich des Schuhs erstreckt sich vom gemächlichen langen Lauf bis hin zu kürzeren Läufen mit etwas höherem Tempo. Wettkampfdynamik verströmt der Ghost nicht, dafür bietet die breite Sohlenbasis auch ohne externes Stützelement viel Stabilität. Und: Der Neue ist noch einmal nachhaltiger geworden – ein Argument mehr für den Top-Allrounder.

5. On Cloudsurfer

Hersteller

Kategorie: Trainingsschuh mit sehr viel Dämpfung fürs Training

UVP: 170 Euro

Sprengung: 10 Millimeter

Gewicht: 205 Gramm

Hier bestellen: On Cloudsurfer

Eine umfassende Überarbeitung hat On dem Cloudsurfer gegönnt. Herausgekommen ist ein Schuh, der vor allem noch weicher ist als sein Vorgänger. Die markentypische Cloudtec-Dämpfung wurde laut Hersteller computeroptimiert und ist nun deutlich komfortabler, wie unsere Tester bestätigen. Aber „auch die Reaktivität ist höher“, befand eine Läuferin. Die ausgeprägte Rockerkonstruktion mit optimierter Energierückführung sorgt für ein sehr dynamisches Laufgefühl. Und da die Sohle des Schuhs nun nach unten hin geschlossen ist, setzen sich keine nervenden Steinchen mehr zwischen die Clouds. „Endlich!“, wie eine Testerin erleichtert vermerkte.

6. New Balance FF More v4

Hersteller

Kategorie: Trainingsschuh mit sehr viel Dämpfung fürs Training

UVP: 160 Euro

Sprengung: 4 Millimeter

Gewicht: 237 Gramm

Hier bestellen: New Balance FF More v4

Die Modellbezeichnung ist zutreffend: Laufschuhe mit dicker Mittelsohle gibt es inzwischen viele, aber der Fresh Foam X More v4 bietet mehr („more“). Doch obwohl der Schuh sehr voluminös wirkt, ist die Passform eher normal breit. Lobenswert: Für breitere Füße gibt es eine zusätzliche Weite. Die Dämpfung ist über die gesamte Sohlenlänge weich, aber nicht schwammig. Sowohl Fersen- als auch Mittel- und Vorfußläufer kommen in den Genuss hohen Komforts. Dabei läuft sich der More v4, unterstützt von der vorn und hinten stark aufgebogenen Rockerkonstruktion, die für zügiges Abrollen sorgt, selbst bei höherem Trainingstempo dynamisch.

7. Asics Gel-Nimbus 25

Hersteller

Kategorie: Trainingsschuh mit sehr viel Dämpfung fürs Training, auch lange Läufe

UVP: 200 Euro

Sprengung: 8 Millimeter

Gewicht: 255 Gramm

„Zum Jubiläum alles neu“, war die mutige Devise für die 25. Auflage des Gel-Nimbus. Die Fallhöhe war hoch, schließlich zählte der Schuh in den letzten Jahren zu den beliebtesten Dämpfungsschuhen im Test sowie in der RUNNER‘S-WORLD-Leserwahl. Der Neue hat eine Mittelsohle mit 20 Prozent mehr Dämpfungsschaum, der obendrein weicher und reaktiver ist als beim Vorgänger, unterstützt durch nur noch ein Gel-Element unter der Ferse.

„Das Hineinschlüpfen ist eine Offenbarung an Komfort“, formulierte es ein Testläufer poetisch. Das gilt auch für den Laufeindruck: „Der Nimbus 25 war vom ersten Schritt an richtig bequem“, so eine Testläuferin. Es gab keine Beschwerden, kritisiert wurde lediglich die recht spitz zulaufende Zehenbox. „Ein Null-Sorgen-Laufschuh für alle Gewichtsklassen“, lobt ein Testläufer. Neben dem Komfort fiel besonders die verbesserte Dynamik auf. Auch in der 25. Auflage definiert der Nimbus die Messlatte bei den Dämpfungsschuhen neu.

Kategorie C: Leichte Trainingsschuhe Diese Schuhe haben in der Regel weniger Dämpfung, punkten aber dafür mit Flexibilität, direktem Bodenkontakt und einem flotten, flacheren Aufbau. Sie eignen sich für schnelleres Training oder auch für Wettkämpfe auf der Straße. Sehr leichte oder technisch sichere Läuferinnen können sie auch bedenkenlos fürs tägliche Training in Betracht ziehen, ansonsten kannst du einen leichteren Laufschuh sehr gut für gelegentliche Einheiten nutzen und ansonsten auf deinen alltäglichen Trainingsschuh zurückgreifen.

8. Saucony Kinvara 14

Hersteller

Kategorie: Trainingsschuh für verschiedene Distanzen und Tempi

UVP: 140 Euro

Sprengung: 4 Millimeter

Gewicht: 175 Gramm

Hier bestellen: Saucony Kinvara 14

Der Kinvara ist eine Legende unter den Lightweight-Trainern. Bekannt dafür, sowohl leicht und flexibel zu sein, gleichzeitig aber auch eine angenehme Dämpfung mitzubringen. Dem jüngsten Kinvara hat Saucony eine etwas dickere Dämpfungsschicht gegönnt. Die macht sich auch beim Laufen bemerkbar. „Der Kinvara 14 läuft sich noch etwas weicher als die vorige Variante“, so eine Testerin. Gleichzeitig wird der Schuh aber ganz und gar seinem Ruf als Leichtgewicht gerecht. Mit 175 Gramm in der Frauen-Mustergröße ist der Kinvara weiter ein echtes Leichtgewicht und verbindet perfekt Dämpfungskomfort mit einem natürlichen Laufgefühl – ja, das mag paradox klingen, aber genau das schafft dieser Laufschuh.

9. Skechers GoRun Razor Excess 2

Hersteller

Kategorie: Tempolaufschuh für schnelles Training und Wettkampf

UVP: 170 Euro

Sprengung: 4 Millimeter

Gewicht: 162 Gramm

Hier bestellen: Skechers GoRun Razor Excess 2

Die GoRun-Razor-Serie hat in den Laufschuhtests der letzten Jahre für viel Begeisterung gesorgt: Es waren durchweg sehr leichte, dynamische Laufschuhe mit einer hoch reaktiven Mittelsohle. Genau da knüpft der Excess 2 an. Vom bewährten „Hyperburst“-Schaum sind unter der Ferse 34 und unterm Vorfuß 30 Millimeter verbaut. Im vorderen Bereich kommt eine Carbon-verstärkte Platte hinzu. Geringe Sprengung, leichtes Obermaterial, eine Außensohle mit Goodyear-Gummi und eine stärker konturierte Einlegesohle komplettieren die schnelle Mixtur. „Für alle Tempi geeignet“, so ein Testläufer, „aber jetzt auch für längere Distanzen.“

10. Adidas Adizero Adios 7

Hersteller

Kategorie: Tempolaufschuh für schnelles Training und Wettkampf

UVP: 140 Euro

Sprengung: 8 Millimeter

Gewicht: 202 Gramm

Hier bestellen: Adidas Adizero Adios 7

Der Adios 7 ist alltagstauglich und nicht kompromisslos auf Wettkampf ausgelegt. Er ist zwar ebenfalls auf dem schmalen Rennleisten des Herstellers konstruiert – mit toller Passform für schmalere Füße –, bietet darunter aber eine etwas breitere, stabilere Plattform. Vor allem aber sorgt der „Lightstrike“-Mittelsohlenschaum zusammen mit der auch ohne Carbonversteifung recht steifen Konstruktion für ein ganz anderes Laufgefühl – auch im Vergleich zu früheren Adios-Modellen mit Boost-Schaum. „Deutlich härter gedämpft“, urteilt ein Testläufer, der bereits Adios 3 und 4 gelaufen ist. Auch das neue Obermaterial ist im Vergleich fester geworden. Ideal für schnellere Dauerläufe und Tempoläufe, „auch auf der Tartanbahn als Alternative zu Spikes“, sagt ein Tester.

Kategorie D: Tempo- und Wettkampfschuhe Diese Kategorie richtet sich an ambitionierte Läufer, die sehr schnell trainieren oder am Wettkampftag auf maximale Performance setzen wollen. Wettkampf-Modelle sind auf hohes Lauftempo ausgelegt. Dazu wurden in Mittelsohle und Obermaterial sehr leichte und nur bedingt alltagstaugliche Materialien eingesetzt. Greife nur zu diesen Schuhen, wenn du viel und ambitioniert läufst.

11. New Balance FuelCell SC Elite 3

Hersteller

Kategorie: Wettkampfschuh, Carbonschuh

UVP: 240 Euro

Sprengung: 4 Millimeter

Gewicht: 228 Gramm

Hier bestellen: New Balance FuelCell SC Elite 3

Das Kürzel „SC“ für „Supercomp“ weist auf die Carbonplatte in der Mittelsohle hin. Bereits der Vorgänger kam bei uns im Test sehr gut an – als etwas breiter geschnittene Alternative zu Nikes Alphafly. Der Elite 3 läuft sich ähnlich. Er ist noch mal leichter geworden und dadurch etwas direkter und weniger weich, jedoch softer als der Adidas Adios Pro 3 oder die Metaspeed-Modelle von Asics. In Verbindung mit der relativ flexiblen und breit gebauten Sohlenplattform erweist sich der SC Elite 3 als ein sehr guter Tempolaufschuh. Etwas fummelig ist das Anziehen aufgrund des sockenähnlichen Obermaterials, das aber für einen sehr guten Sitz sorgt.

12. Mizuno Wave Rebellion Pro

Hersteller

Kategorie: Wettkampfschuh, Carbonschuh

UVP: 230 Euro

Sprengung: 4,5 Millimeter

Gewicht: 225 Gramm

Hier bestellen: Mizuno Wave Rebellion Pro

Auch, wenn es so aussieht: Das Foto des Wave Rebellion Pro ist nicht angeschnitten. An der Ferse fehlt wirklich ein Stück, das ist gewollt. Die verwegene Konstruktion nennt man bei Mizuno "Smooth Speed Assist". Die gekappte Ferse, ein nach oben gewölbter Vorfußbereich und ein verlängerter Mittelfußbereich mit Schwelle sollen den Mittel- und Vorfußlauf fördern und (Marathon-)Eliteläufer bei der Bestzeitenjagd unterstützen. Die Sohle hat dafür eine carbonverstärkte "Wave Plate" aus Nylon, eingebettet in reaktiven Dämpfungsschaum. "Der Schuh ist zwar weich gedämpft, aber ich fühle mich nach vorn gepusht", beschreibt ein Testläufer das Laufgefühl. Ein Schuh für maximale Performance und schnelle Wettkämpfe.

Wie finde ich den perfekten Laufschuh? Einen universellen "perfekten" Laufschuh gibt es nicht. Dafür sind Läuferinnen und ihre Laufstile und Ziele viel zu individuell und verschieden. Welcher Laufschuh zu dir passt, hängt ganz von deinen Vorlieben, Ambitionen und körperlichen Voraussetzungen ab.

Wie muss ein Laufschuh sitzen? Achte darauf, wie sich der Sitz des Fußes im Schuh anfühlt. In einem Laufschuh, der gut zu dir passt, sollte dein Fuß nicht übermäßig viel Platz haben, sodass du auf der Einlegesohle umherrutschst, der Fuß sollte aber gleichzeitig nicht eingeengt sein. Vor deinem längsten Zeh darf ein halber bis ganzer Daumen Platz sein – auch, wenn das bedeutet, dass du den Laufschuh in einer größeren Größe kaufen musst als einen Freizeit-Sneaker.

Gerade Freizeitschuhe tragen die meisten Menschen oft in einer etwas zu kleinen Größe. Scheue dich also nicht davor, bei deinen Laufschuhen eine oder sogar anderthalb Größen draufzulegen. Achte außerdem auch auf das Obermaterial: Umschließt es deinen Fuß, ohne zu scheuern? Dann könntest du den richtigen Laufschuh anhaben.

Was bedeutet Sprengung und wie hoch sollte sie sein? Bei allen Testschuhen wird die Dicke der Sohle gemessen – im Vorfuß- und im Rückfußbereich. Die Differenz aus beiden Werten ist die sogenannte Sprengung. Der Wert gibt also an, wie viel höher die Ferse gegenüber den Zehen steht. Der Unterschied ist für dich als Läuferin deutlich spürbar, hat aber auch Auswirkungen aufs Laufen.

Bisherige Beobachtungen legen nahe, dass eine niedrigere Sprengung den Mittelfußaufsatz provoziert: Der Fuß landet dann nicht auf der Ferse, sondern auf dem Mittelfuß. Es ist eine Frage der individuellen Vorlieben, mit welchem Schuh du lieber läufst. Tendenziell haben Schuhe für den Laufeinstieg eine eher hohe Sprengung, flachere Schuhe für geübte Läuferinnen eine eher niedrige Sprengung. Probiere es aber vorsichtig aus, um Überlastungen wegen der Umstellung zu vermeiden.

Was bedeutet Dämpfung im Laufschuh? Die Dämpfung ist eines der zentralen Qualitätskriterien eines Laufschuhs. Das Dämpfungsmaterial im Laufschuh besteht aus weichem Schaum, einer Mischung aus Luft und Gummi, der die Stöße des Aufpralls mindert und deine Gelenke schont. Das bedeutet aber nicht, dass ein Maximum an Dämpfung automatisch einen guten Laufschuh ausmacht.

Vielmehr kommt es darauf an, die für dich geeignete Dämpfung zu finden. Für den Laufeinstieg solltest du nach einem Modell mit hoher bis moderater Dämpfung Ausschau halten. Wenn du schon länger läufst und leicht bist, profitierst du vielleicht mehr von der Direktheit und Flexibilität eines festeren Schuhs. Teste auf jeden Fall Schuhe mit verschiedenen Dämpfungsgraden, um ein Gefühl dafür zu bekommen.

Gewicht: Wie schwer darf ein Laufschuh sein? Leichte und sehr gut trainierte Läuferinnen bevorzugen vorwiegend leichte Schuhe. Aber ein geringes Gewicht bedeutet oft reduzierte Stütz- und Dämpfungseigenschaften. Es kommt also ganz darauf an, was du von deinem Laufschuh erwartest. Möchtest du Dynamik und direkten Bodenkontakt, darf es ein leichter Laufschuh sein (die eignen sich übrigens tendenziell für geübtere Läuferinnen). Wenn es dir auf Weichheit und Stabilität ankommt, darf dein Schuh gerne auch etwas mehr wiegen.

Wann müssen Laufschuhe gewechselt werden? Leider gibt es auch hier keinen festen Wert. Etwa 800 bis 1.000 Kilometer ist eine Faustregel, die für viele Trainingsschuhe funktioniert. Du solltest aber besser auf individuelle Anzeichen achten, denn je nach Laufstil, Lauf-Untergrund oder auch Körpergewicht nutzt sich ein Laufschuh ganz unterschiedlich schnell ab.

Stelle dir zur Bewertung diese Fragen: Ist die Dämpfung noch so weich wie nach dem Kauf, oder fühlt sich die Sohle ausgelatscht und hart an? Ist der Schuh noch flexibel, und ist das Obermaterial unbeschädigt? Wenn du deinen Schuh etwas genauer betrachtest, findest du von ganz allein heraus, ob du einen neuen benötigst. Was auf jeden Fall gilt: Wechsle lieber frühzeitig, denn ein ausgelatschter Schuh erhöht das Verletzungsrisiko.