Die besten Toner für jeden Hauttyp: Diese 5 Produkte lohnen sich wirklich

Cleanser, Serum, Moisturizer, SPF – moderne Hautpflege kann schnell kompliziert werden. Genau deshalb fragen sich viele: Brauche ich wirklich auch noch einen Toner? Die Antwort lautet: Nicht unbedingt. Aber je nach Hauttyp und Hautziel kann ein Toner ein sinnvoller Baustein deiner Routine sein. Denn moderne Formulierungen können weit mehr als nur die Haut nach der Reinigung erfrischen. Sie versorgen sie mit Feuchtigkeit, beruhigen Irritationen oder helfen dabei, das Hautbild zu verfeinern.

Was ist ein Toner überhaupt? Ein Toner – häufig auch Gesichtswasser genannt – wird direkt nach der Gesichtsreinigung aufgetragen. Anders als ein Cleanser soll er die Haut nicht reinigen, sondern sie auf die nachfolgenden Pflegeschritte vorbereiten.

Je nach Inhaltsstoffen kann ein Toner unterschiedliche Aufgaben übernehmen: Er kann Feuchtigkeit spenden, die Haut beruhigen, überschüssigen Talg reduzieren oder mit sanften Säuren für ein verfeinertes Hautbild sorgen.

Infobox: Das kann ein Toner leisten• Spendet Feuchtigkeit

• Unterstützt die Hautbarriere

• Beruhigt Rötungen und Irritationen

• Kann das Hautbild verfeinern

• Entfernt letzte Rückstände nach der Reinigung

• Bereitet die Haut auf Seren und Cremes vor

Warum ein Toner für viele Hauttypen sinnvoll sein kann Ein Toner dient dazu, den pH-Wert deiner Haut wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der pH-Wert spielt eine wesentliche Rolle dabei, deine Haut gesund zu erhalten. Wenn er zu stark schwankt, kann das den Säureschutzmantel beeinträchtigen, der für eine intakte Hautbarriere unverzichtbar ist.

Besonders nach der Reinigung mit einem Cleanser – sei es auf Wasser- oder Öl-Basis – oder wenn du dein Gesicht mit hartem, kalkhaltigem Wasser gewaschen hast, ist es wichtig, den pH-Wert der Haut zu stabilisieren. Je nach Hauttyp, persönlichen Bedürfnissen, Pflegeziel und den verwendeten Inhaltsstoffen kann ein Toner jedoch weit mehr leisten.

Ein Toner...

stellt den pH-Wert der Haut nach dem Kontakt mit kalkhaltigem Wasser wieder her.

stärkt den Säureschutzmantel nach der Gesichtsreinigung.

entfernt zusätzlich Make-up, Schmutz und überschüssigen Talg.

verfeinert das Hautbild und minimiert das Erscheinungsbild von Poren.

lindert Rötungen, Irritationen und Entzündungen.

spendet Feuchtigkeit und beugt einem Spannungsgefühl vor.

peelt die Haut mit Inhaltsstoffen wie Salizylsäure und befreit so verstopfte Poren. Toner oder Mizellenwasser – wo liegt der Unterschied? Die Produkte sehen ähnlich aus, erfüllen aber unterschiedliche Aufgaben. Mizellenwasser dient in erster Linie zur Reinigung. Es setzt auf Tenside und ist ein Reinigungsprodukt, das du nur zum Abschminken und zur Vorreinigung deiner Haut benutzen solltest. Ein Toner gehört bereits zur Pflege und zählt als Unterart des Gesichtswassers. Er hat keine (bis geringe) reinigende Wirkung, sondern gleicht den ph-Wert deiner Haut aus und unterstützt sie mit aktiven Inhaltsstoffen (z.B. Hyaluronsäure, Vitamin C usw.). Die folgende Übersicht zeigt die wichtigsten Unterschiede:

Diese Inhaltsstoffe solltest du kritisch betrachten Neben vielen nützlichen und sinnvollen Zusätzen und Wirkstoffen kann es auch Inhaltsstoffe geben, die du vielleicht lieber nicht haben willst, etwa diese:

Alkohol: Gesichtswasser mit Alkohol ist als Konservierungsmittel und aus Hygienegründen sehr häufig in der Inhaltsstoffliste zu finden – jedoch nicht für jeden Hauttyp geeignet. Gerade empfindliche Haut kann mit Irritationen und starker Trockenheit reagieren. Und selbst Menschen mit öliger und Mischhaut greifen besser zu Tonern ohne Alkohol, da der Haut sonst Feuchtigkeit entzogen wird und sie aus Schutz nur noch mehr Talg produziert.

Gesichtswasser mit Alkohol ist als Konservierungsmittel und aus Hygienegründen sehr häufig in der Inhaltsstoffliste zu finden – jedoch nicht für jeden Hauttyp geeignet. Gerade empfindliche Haut kann mit Irritationen und starker Trockenheit reagieren. Und selbst Menschen mit öliger und Mischhaut greifen besser zu Tonern ohne Alkohol, da der Haut sonst Feuchtigkeit entzogen wird und sie aus Schutz nur noch mehr Talg produziert. Ätherische Öle: Sie sind zwar ein natürliches Produkt, aber nicht zu unterschätzen! Im Grunde sind sie nichts weiter als hoch konzentrierte Duftstoffe, die bei sensibler Haut für Ausschläge, Irritationen und sogar Allergien sorgen können.

Sie sind zwar ein natürliches Produkt, aber nicht zu unterschätzen! Im Grunde sind sie nichts weiter als hoch konzentrierte Duftstoffe, die bei sensibler Haut für Ausschläge, Irritationen und sogar Allergien sorgen können. Duftstoffe: Bei Duftstoffen verhält es sich ähnlich wie bei ätherischen Ölen: Ein Duftstoff hat keinen pflegenden Aspekt! Empfindliche Haut kann von Duftstoffen unnötig gereizt werden und kann Auslöser für Juckreiz, Brennen und Ausschlag sein. Die besten Toner für unterschiedliche Hautbedürfnisse Die Auswahl an Tonern ist riesig. Die folgenden Produkte eignen sich für unterschiedliche Hauttypen und Pflegeziele – von mehr Glow über beruhigende Pflege bis hin zu sanften Peeling-Effekten.

Für Glow und verfeinerte Poren: 'Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner' von Glow Recipe

Unser absoluter Favorit, wenn es um Glow und Poren geht. Der Toner ist besonders geeignet, wenn du ölige oder Mischhaut hast und enthält PHA- und BHA-Säuren, die beide eine peelende Wirkung haben. PHA (Poly-Hydroxysäure) löst trockene Hautschüppchen an der Oberfläche und BHA (Beta-Hydroxysäure) dringt in die Poren ein und löst überschüssigen Talg und Schmutz. Die Sichtbarkeit der Poren wird somit sichtbar gemindert. Zusätzlich sorgt die Formel aus Kaktuswasser, Hyaluronsäure und Wassermelonen-Extrakt für eine intensive und lang anhaltende Feuchtigkeitszufuhr und einem gesunden, strahlendem Teint.

Für sensible und unreine Haut: 'Tea Tree Relief Toner' von iUnik

Der Tea Tree Relief-Toner ist zwar speziell für sensible Haut kreiert worden, kann aber ohne Bedenken von jedem Hauttyp benutzt werden. Der Toner enthält neben Niacinamide auch 67 Prozent Teebaum-Blattwasser und 19,5 Prozent Centella-Asiatica, um die Haut zu beruhigen und zu hydratisieren. Teebaum-Wasser (nicht zu verwechseln mit Teebaum-Öl!) hat eine entzündungshemmende Wirkung, wodurch Pickel oder kleine Verletzungen schneller abklingen und verheilen. Centella Asiatica (Wassernabelkrautwasser) hat neben einer antibakteriellen Wirkung auch Haut-beruhigende Eigenschaften.

Für ein sanftes Säure-Peeling: L21 - Glykolsäure Toner mit Peeling Effekt von Typology

Diesen Toner stellen wir uns auch einfach gern zur Deko in unserem Bad auf! Allerdings kann er noch viel mehr, als nur gut aussehen: Der Glykolsäure Toner mit Peeling-Effekt von Typology verfeinert deine Poren und hilft, Mitesser zu reduzieren. Mit einem Anteil von 8 % Glykolsäure entfernt dieser Toner abgestorbene Hautzellen und fördert die Zellerneuerung, was zu einem glatteren und strahlenden Hautbild führt. Zusätzlich enthält die Formulierung Zitronengrashydrolat, das für seine klärenden Eigenschaften bekannt ist, sowie pflanzliches Glycerin, das Feuchtigkeit spendet und die Haut geschmeidig hält. Vorsicht: Falls du empfindliche Haut hast, taste dich erst vorsichtig an das Produkt voran. Die hohe Konzentration an AHAs kann Irritationen auslösen.

Für gestresste Haut: 'Full Fit Propolis Synergy Toner' von COSRX

Wie Urlaub für deine Haut! Der Toner der südkoreanischen Marke COSRX enthält den Trend-Wirkungsstoff Propolis (eine Substanz, die Bienen von Knospen und Laubbäumen sammeln). Propolis ist aus der Naturheilkunde bekannt und fördert unter anderem die Wundheilung. Mit über 72 Prozent ist der Toner eine wahre Propolis-Bombe und wirkt in Kombination mit Pro-Vitamin B5 (Panthenol) entzündungshemmend und beruhigt die Haut. Außerdem werden Rötungen minimiert und die zusätzlichen 10 Prozent Honig-Extrakt lassen deinen Teint strahlend, gesund aussehen.

Für eine geschwächte Hautbarriere: 'Sweet Biome Fermented Sake Spray' von Drunk Elephant

Wenn du deine Haut überpflegt hast (ja, das kann passieren!) und deine Hautbarriere angegriffen ist, dann ist unser Tipp das Mikrobiom-Pflegespray von Drunken Elephant. Der Toner zum Aufsprühen enthält fermentierten Sake-Extrakt, Kombucha, Hopfen und wichtige Amino- und Fettsäuren, Elektrolyte und Ceramide: ein Cocktail, der den Säureschutzmantel der Haut regeneriert und das Mikrobiom (natürliche Mikroorganismen auf der Haut) ausgleicht und wiederherstellt. Der Toner ist so leicht, dass du ihn an warmen Tagen auch zwischendurch als kühlendes Gesichtsspray zur Erfrischung aufsprühen kannst.

So findest du den richtigen Toner für deine Haut Welcher Toner am besten zu dir passt, hängt vor allem von deinem Hauttyp ab. Trockene Haut profitiert meist von feuchtigkeitsspendenden Formulierungen mit Hyaluronsäure oder Panthenol. Bei öliger Haut können Niacinamid oder BHA hilfreich sein. Empfindliche Haut fühlt sich häufig mit beruhigenden Inhaltsstoffen wie Centella Asiatica oder Thermalwasser am wohlsten. Statt möglichst viele Wirkstoffe zu kombinieren, ist es oft sinnvoller, einen Toner gezielt nach den aktuellen Bedürfnissen deiner Haut auszuwählen.

FAQ: Häufige Fragen zu Tonern Muss ich einen Toner verwenden? Nein. Ein Toner ist kein Pflichtschritt. Viele Hauttypen profitieren jedoch von zusätzlichen Feuchtigkeits- oder Wirkstoffen. Kann ich Toner täglich benutzen? Ja. Feuchtigkeitsspendende Toner können meist morgens und abends verwendet werden. Säurehaltige Produkte solltest du langsamer in die Routine integrieren. Trage ich Toner mit Wattepad oder den Händen auf? Beides ist möglich. Viele Expert:innen empfehlen mittlerweile das Auftragen mit den Händen, um Produkt zu sparen. Was kommt nach dem Toner? Nach dem Toner folgen Serum, Feuchtigkeitscreme und tagsüber Sonnenschutz. Können Toner gegen Pickel helfen? Ja, bestimmte Inhaltsstoffe wie Salicylsäure, Niacinamid oder Teebaumwasser können unreine Haut unterstützen.