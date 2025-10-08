Sophia Müller-Naendrup

Anmelden
Sophia studiert Medienwissenschaft im Master an der Uni Hamburg - besonders interessiert sie sich dabei für die mediale Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen sowie die Planung und Organisation von Projekten. Privat dreht sich bei ihr vieles um Bewegung, Gesundheit und gutes Design. Sport gehört fest zu ihrem Alltag - ob Joggen, HIIT-Training oder Pilates. In der Küche wird gerne gekocht und gebacken, am liebsten gesund und kreativ. Ihr Faible für Ästhetik lebt sie außerdem beim Stöbern durch Interior-Design-Trends aus. In ruhigen Momenten genießt sie es, bei einem guten Buch und einer Tasse Kaffee abzuschalten.