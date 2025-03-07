Was ist Protein-Kaffee - und ist er gesund?

Du träumst schon beim Einschlafen von deiner ersten Dosis Koffein am Morgen? Damit bist du nicht allein, denn für viele ist der morgendliche Kaffee ein fester Bestandteil der Morgenroutine – mit allem, was dazu gehört: dem Summen der Kaffeemaschine, dem Aufschäumen der Milch, dem Aroma des frisch gebrühten Kaffees …

In letzter Zeit hat sich jedoch bei einigen ein neuer Schritt in dieses (sehr durchdachte und äußerst wichtige) Ritual eingeschlichen: das Hinzufügen von Proteinpulver. Vielleicht hast du diesen Trend schon auf TikTok oder Instagram entdeckt – und ja, er ist den Hype definitiv wert. Wir sagen dir, warum.

Was genau ist Protein-Kaffee oder "Proffee"? Protein-Kaffee ist genau das, was der Name vermuten lässt: Kaffee mit einer Portion Proteinpulver oder einem fertigen Proteinshake. Er ist perfekt geeignet für Menschen, die es morgens eilig haben und keine Zeit für ein Frühstück haben, oder die so früh einfach noch keinen Hunger verspüren. Zudem kannst du ganz easy mit nur einem Scoop Pulver zwischen 25 und 30 Gramm Eiweiß zu dir nehmen.

Was ist das Besondere am Protein-Kaffee? Du fragst dich vielleicht: Verändert Proteinpulver den Geschmack meines Kaffees? Wird der Kaffee dadurch klumpig? Kann man das Pulver einfach in die Tasse geben? Ist Protein-Kaffee ein Mahlzeit-Ersatz? Nun, eines vorweg: Protein-Kaffee (auch bekannt als "Proffee") ist eine großartige Möglichkeit, den Hunger direkt nach dem Aufstehen zu stillen, bis du deine erste richtige Mahlzeit zu dir nimmst. Außerdem macht er deinen Morgenkaffee besonders cremig – und das ohne störenden Nachgeschmack.

Die große Auswahl an Geschmacksrichtungen von Proteinpulvern macht den Protein-Kaffee zudem zu einer spannenden Art, deine morgendliche Tasse Kaffee mit zusätzlichen Nährstoffen zu genießen, erklärt Ernährungsberaterin Karin Evans, RDN.

Wie wurde Protein-Kaffee zum Trend? Eiweiß zählt neben den Fetten und Kohlenhydraten zu den drei Makronährstoffen. Protein-Kaffee wurde ursprünglich durch die Low-Carb- und Keto-Trends populär. Diese Ernährungsweisen setzen auf Proteine und Fette anstelle von Kohlenhydraten, um einen Zustand namens Ketose zu erreichen, bei dem der Körper Fett statt Kohlenhydrate zur Energiegewinnung verbrennt. "Proffee" ist eine gute Wahl, wenn du weniger kohlenhydratreiche Mahlzeiten, Snacks und Getränke konsumieren und gleichzeitig deine Proteinzufuhr erhöhen möchtest.

Bereit für den ersten Schluck? Hier erfährst du von Expertinnen und Experten mehr über die Vorteile von "Proffee", warum er in der Fitness- und Gesundheitswelt so beliebt ist und wie du ihn selbst zubereitest.

Muss ich dank Proffee weniger Eiweiß essen? Jein. Obwohl Protein-Kaffee zwar eine einfache Möglichkeit ist, morgens Proteine aufzunehmen, ersetzt er nicht unbedingt eine vollständige Mahlzeit. "Es ist wichtig, Protein auch aus vollwertigen Lebensmitteln zu beziehen", betont Valerie Agyeman, RD, Ernährungsberaterin und Gastgeberin des Podcasts Flourish Heights. Lebensmittel wie Joghurt, Protein-Pancakes oder Eier seien noch bessere Quellen. "Aber wenn du ohnehin kein großer Frühstücksfan bist, ist Protein-Kaffee eine gute Möglichkeit, bis zur ersten Mahlzeit satt und energiegeladen zu bleiben."

Natürlich kannst du "Proffee" auch mit einem richtigen Frühstück kombinieren. "Ein Löffel Proteinpulver im Kaffee plus zwei Eier ergibt etwa 40 Gramm Eiweiß – eine ideale Menge für ein sättigendes Frühstück", ergänzt Cara Carmichael.

Welche Vorteile hat Protein-Kaffee? 1. Perfekt als Pre-Workout-Getränk Da das Trend-Getränk besonders eiweißreich ist, eignet sich "Proffee" besonders als Pre-Workout-Drink, denn durch die Kombi von Protein und Koffein erhältst du nicht nur einen Energiekick, sondern auch die notwendigen Nährstoffe für den Muskelaufbau. Natürlich kannst du auch entkoffeinierten Kaffee verwenden, wenn du auf Koffein lieber verzichten möchtest.

2. Verleiht dem Kaffee mehr Geschmack Wenn du aromatisierte Milch oder Kaffeeweißer magst, kannst du aromatisierte Proteinpulver als Alternative nutzen – ohne die zusätzlichen Kalorien und Fette. "Viele aromatisierte Kaffeeweißer bieten keinen echten Mehrwert", erklärt Carmichael. "Proteinpulver hingegen verleihen deinem Kaffee Geschmack und unterstützen gleichzeitig den Stoffwechsel."

3. Kann Ängste reduzieren Ja, richtig gehört – "Proffee" kann möglicherweise Angstgefühle lindern. Laut Beth Linder-Moss, einer Ernährungsberaterin speziell für Sportler:innen, kann schwarzer Kaffee Angstzustände verstärken und Verdauungsprobleme verursachen. Doch durch die Kombination mit Protein, oft gemischt mit Milch oder pflanzlichen Alternativen, wird die Wirkung des Koffeins abgemildert, was für eine bessere Verträglichkeit sorgt.

Gibt es Nachteile von Protein-Kaffee? Natürlich kann die Zugabe von Protein die Konsistenz deines Kaffees verändern. Einige Proteinpulver sind zudem mit Zuckerersatzstoffen wie Stevia, Erythrit oder Aspartam gesüßt, die bei empfindlichen Personen Verdauungsprobleme wie Blähungen oder Durchfall auslösen können. Wer darauf sensibel reagiert, sollte daher die Zutatenliste genau prüfen und möglichst auf künstliche Süßstoffe verzichten.

Generell kannst du täglich Protein-Kaffee trinken – solange du deine Gesamtaufnahme im Blick behältst. "Solange du die Koffeingrenze von 400 mg pro Tag nicht überschreitest und dein Proteinbedarf noch nicht gedeckt ist, ist Proffee eine sinnvolle Ergänzung", erklärt Ernährungsberaterin Christa Brown. Schwangere sollten sich allerdings vor dem Konsum von Protein-Kaffee oder Koffein generell mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin absprechen.

Diese 3 cleanen Proteinpulver können wir dir empfehlen: Nur 3 Zutaten & Bio: AlpenPower Bio WHEY

AlpenPower Bio WHEY Vegan & ohne Süßungsmittel: Vetain Vegan Protein

Vetain Vegan Protein Mit Agavendicksaft & Datteln gesüßt: Pure Whey Protein von Fairnatural Wie macht man Protein-Kaffee zuhause? Alle Expertinnen und Experten sind sich einig: Ein Mixer oder Milchaufschäumer ist die beste Methode, um Proteinpulver klumpenfrei in den Kaffee einzurühren. Am einfachsten gestaltet sich die Zubereitung, wenn du das Pulver einfach mit der Milch im Aufschäumer vermengst.

Zubereitung: Zuerst bereitest du deinen Kaffee wie gewohnt zu. Ob du hierfür einen Vollautomaten, eine Filter-Kaffeemaschine, eine Pad-Maschine oder etwas anderes verwendest, spielt keine Rolle. Mixe die Milch und das Proteinpulver deiner Wahl im Milchaufschäumer oder Mixer zu einem Proteinshake. Fülle deinen Proteinshake, sowie den Kaffee in ein hübsches Glas, et voilà – fertig ist dein Protein-Kaffee! Übrigens: Das Trend-Getränk punktet auch kalt mit Eiswürfeln als Protein-Eiskaffee!

Kann man fertigen Protein-Kaffee kaufen? Es gibt viele fertige Protein-Kaffee-Varianten, diese enthalten jedoch oftmals viel Zucker, oder andere Zusatzstoffe wie künstliche Süßstoffe. Deshalb lohnt sich ein Blick auf die Zutatenliste, wenn du deinen Protein-Kaffee lieber clean und gesund halten möchtest.