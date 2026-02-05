Hautpflege im Winter: So schützt du deine Haut bei Kälte

Als wäre der Winter mit seinen kalten Temperaturen nicht schon genug Belastung für die Haut, kommt noch die trockener Heizungsluft hinzu. Diese Kombie sorgt für Spannungsgefühle, Trockenheit und Rötungen. Umso mehr Grund also, die Skincare Routine im Winter auf die besonderen Umstände anzupassen. Wir verraten dir, wie du deine Hautbarriere stärkst und deine Glow-Routine optimierst.

Warum braucht Winterhaut ein eigenes Pflegekonzept? In der kalten Jahreszeit verliert unsere Haut schneller Feuchtigkeit und die Schutzfunktion der Hautbarriere wird durch die Kälte geschwächt. Die Talgproduktion ist reduziert und all das sorgt dafür, dass die Haut weitaus empfindlicher auf Reizstoffe und Stressfaktoren reagiert.

Auf Feuchtigkeitsverlust und die geschwächte Schutzbarriere reagiert die Haut prompt mit Unreinheiten, Rötungen und trockenen Stellen. Um dem entgegenzuwirken, passen wir unsere Pflegeroutine an die Jahreszeit an.

Hautbarriere stärken: Das ist im Winter entscheidend Unsere Hautbarriere ist unser Schutzschild gegen Feuchtigkeitsverlust. Lipide und Ceramide sind hier die Schlüsselkomponenten, die dafür sorgen, dass unsere Haut vor äußeren Einflüssen geschützt ist.

Wenn die Hautschutzbarriere im Winter durch Kälte und trockene Luft vorbelastet ist, ist es umso wichtiger, dass deine Pflegeprodukte sie stärken und nicht zusätzlich reizen. Aggressive Reinigungsprodukte mit reizenden Inhaltsstoffen sind jetzt eher kontraproduktiv. Setze stattdessen im Winter vermehrt auf sanfte Produkte, die deine Haut gründlich reinigen und die Hautbarriere wieder in Balance bringen.

Olga Rolenko, Getty Images Ist deine Haut durch die winterliche Luft sowieso schon strapaziert, solltest du auf harte Reinigungsprodukte verzichten und auf schonende Alternativen umsteigen.

Feuchtigkeit halten: Diese Inhaltsstoffe helfen wirklich Wenn es um die Auswahl deiner Pflegeprodukte im Winter geht, gibt es ein paar Inhaltsstoffe, die deine Haut jetzt besonders sanft und effektiv pflegen. Achte auf folgende Wirkstoffe:

Hyaluronsäure zur Feuchtigkeitsbindung

zur Feuchtigkeitsbindung Glycerin als Feuchtigkeitsspeicher

als Feuchtigkeitsspeicher Panthenol zur Beruhigung und Regeneration

zur Beruhigung und Regeneration Squalan und Ceramide als Unterstützung für die Hautbarriere Je nachdem, wie viele Steps deine Skincare Routine hat, kannst du diese Wirkstoffe wunderbar kombinieren. Alternativ kannst du einen Step – wie beispielsweise das Serum – auch abwechseln oder je nach Bedürfnis der Haut anpassen.

Hautpflege Routine: Diese Produkte pflegen dich im Winter Es gibt keine „perfekte“ Routine für alle Hauttypen – vielmehr kommt es auch im Winter darauf an, dass du deine Skincare an dein individuelles Hautbedürfnis anpasst. Trotzdem gibt es ein paar Basics für die kalte Jahreszeit, an denen du dich orientieren kannst:

Sanfte Reinigung: Milde Cleanser ohne Alkohol oder aggressive Tenside reinigen, ohne die Hautbarriere auszutrocknen. Abends gründlich, morgens oft nur mit Wasser oder sehr sanft. Feuchtigkeit: Seren mit Hyaluronsäure, Glycerin oder Panthenol binden Feuchtigkeit und reduzieren Spannungsgefühle. Immer auf leicht feuchter Haut anwenden. Wirkstoffe gezielt einsetzen: Im Winter weniger aktive Wirkstoffe verwenden und auf beruhigende, regenerierende Inhaltsstoffe setzen, um die Haut nicht zu überfordern. Reichhaltige Pflege: Cremes mit Ceramiden, Squalan oder Lipiden stärken die Hautbarriere und schützen vor Feuchtigkeitsverlust, besonders über Nacht. Sonnenschutz: UV-Strahlung wirkt auch im Winter. Ein täglicher SPF schützt die Hautbarriere und beugt vorzeitiger Hautalterung vor. Nicht nur Kälte stresst die Haut im Winter, sondern vor allem der ständige Wechsel zwischen kalter Außenluft und trockener Heizungsluft. Wer viel zwischen drinnen und draußen unterwegs ist, sollte seine Hautpflege darauf abstimmen. Reichhaltige Cremes schützen draußen vor Feuchtigkeitsverlust, während leichte, feuchtigkeitsspendende Produkte drinnen helfen, die Haut im Gleichgewicht zu halten. Unser Tipp: Die Pflege morgens etwas leichter, abends regenerierender wählen.

Halfpoint Images, Getty Images Nicht jede Beauty-Routine sollte gleich sein – ein paar Schritte solltest du aber immer dabei haben. Das Ziel: Deiner Haut das zu geben, was sie gerade braucht.

Winter Hautpflege: Diese typischen Fehler solltest du vermeiden Da der Winter unserer Haut schon genug zu schaffen macht, ist es besonders wichtig, sie nicht durch zusätzliche Skincare-Fehler zu stressen. Neben aggressiven Inhaltsstoffen solltest du auch mit Peelings im Winter sehr sparsam umgehen. Zu häufiges Peelen schwächt die Hautbarriere. Auch zu heißes Duschen trocknet die Haut zusätzlich aus – setze hier lieber auf lauwarmes bis warmes Wasser.

Was die Skincare Routine angeht, sind pflegende und feuchtigkeitsspendende Produkte zwar essentiell, sollten aber sparsam angewendet werden. Zu viele Wirkstoffe auf einmal können die Haut zusätzlich überfordern.

Neben einer angepassten Pflege sorgen natürlich auch eine gesunde Ernährung, ausreichend Schlaf und viel Trinken für mehr Glow. Deshalb lohnt es sich auch immer, dem Körper eine Pause von Alkohol und fettigem Essen zu gönnen.

FAQ: Hautpflege im Winter Warum spannt meine Haut im Winter besonders stark? Im Winter verliert die Haut schneller Feuchtigkeit. Kalte Temperaturen, trockene Heizungsluft und Wind schwächen die Hautbarriere, sodass Wasser leichter verdunstet. Gleichzeitig produziert die Haut weniger Lipide, die sie normalerweise schützen. Das Ergebnis sind Spannungsgefühle, Trockenheit und ein unangenehmes Hautgefühl. Sollte ich meine Hautpflege Routine im Winter komplett ändern? Nein, eine komplette Umstellung ist meist nicht nötig. Sinnvoll ist es jedoch, die bestehende Hautpflege Routine anzupassen. Mildere Reinigungsprodukte, mehr Feuchtigkeit und reichhaltigere Cremes helfen der Haut, besser durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Welche Inhaltsstoffe sind im Winter besonders wichtig für die Hautpflege? Im Fokus stehen feuchtigkeitsbindende und barrierestärkende Inhaltsstoffe. Dazu gehören Hyaluronsäure, Glycerin und Panthenol für die Feuchtigkeit sowie Ceramide, Squalan und Lipide zum Schutz der Hautbarriere. Diese Kombination hilft der Haut, sich zu regenerieren und geschmeidig zu bleiben. Reicht meine normale Gesichtscreme im Winter aus? Oft nicht. Leichte Cremes oder Geltexturen sind im Winter häufig zu schwach, um die Haut ausreichend zu schützen. Eine etwas reichhaltigere Pflege kann helfen, Feuchtigkeit besser einzuschließen und die Haut vor dem Austrocknen zu bewahren, besonders am Abend. Brauche ich im Winter wirklich Sonnenschutz? Ja. UV-Strahlen sind das ganze Jahr über aktiv, auch bei Wolken und niedrigen Temperaturen. Besonders wenn die Haut im Winter ohnehin gestresst ist, kann Sonnenschutz helfen, vorzeitiger Hautalterung und zusätzlicher Hautschädigung vorzubeugen.