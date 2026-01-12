Schöne Haare im Winter? Diese Pflege rettet deine Frisur

Zwischen dicken Wollmützen, Heizungsluft, Schnee und Kälte ist es im Winter eine echte Kunst, mit einer schönen Frisur vor die Tür zu gehen. Frizz, statische Härchen, trockene Spitzen und ein platter Ansatz sind im Winter quasi auf der Tagesordnung und sorgen so für mehr als einen Bad Hair Day pro Woche. Doch das muss nicht sein! Um die Haare im Winter zum Strahlen zu bringen, braucht es eine saisonale Pflege, die an die erschwerten Bedingungen angepasst ist. Wir verraten dir, mit welchen Schritten du deine Haare schon wieder zum Glänzen bringst – trotz Winterwetter!

Pflegetipp 1: Feuchtigkeit als Gamechanger Nicht nur deine Haut freut sich im Winter über mehr Hydration, sondern auch deine Haare brauchen jetzt mehr Feuchtigkeit. Setze deshalb auf Produkte mit Inhaltsstoffen wie Hyaluron, Glycerin, Panthenol oder Aloe Vera und erweitere deine Routine eventuell mit Leave-ins oder leichten Sprays, die du zwischendurch verwenden kannst. Manchmal wirken schon ein paar Tropfen in die Spitzen wahre Wunder!

Wichtig ist, dass die Feuchtigkeitspflege mit jeder Haarwäsche stattfindet. Das ist effektiver, als nur einmal pro Woche eine reichhaltige Maske zu verwenden. Sind deine Haare gut mit Feuchtigkeit versorgt, glänzen sie wieder und sehen insgesamt gesünder aus.

Extra-Tipp: Setze beim Waschen auf lauwarmes Wasser statt heißem, um die Haare nicht zusätzlich auszutrocknen. Wer mag, spült die Haare zum Schluss mit kaltem Wasser aus – das beugt statisches Haar zusätzlich vor. Noch effektiver wird die Hydration, wenn du die Längen danach mit einem Hauch Öl versiegelst. Damit bleibt die Feuchtigkeit länger im Haar.

Pflegetipp 2: Schutz vor Kälte und Reibung Neben dem Feuchtigkeitsverlust ist vor allem die Kälte und die Reibung durch Mützen, Schals und Co. der Grund für brüchige und strapazierte Haare im Winter. Mit folgenden Tipps kannst du deine Mähne schützen:

Gerade im Winter sind Silikone oft sogar ein Vorteil, weil sie eine glättende Schutzschicht bilden, die deine Haare vor Kälte und trockener Luft bewahrt. Bei sehr feinem Haar aber lieber zu wasserlöslichen Silikonalternativen greifen. Materialien: Mützen aus Kaschmir oder Baumwollmix erzeugen weniger Frizz als reine Synthetik. Ein Zopf oder Low Bun verhindert außerdem, dass die Längen über Schals und Jacken reiben. Extra-Tipp: Auch nachts kannst du deine Haare schützen. Seidenkissenbezüge verhindern zusätzliche Winter-Reibung und halten die Spitzen länger glatt und hydratisiert.

Pflegetipp 3: Sanftes Styling Im Winter ist es besonders wichtig, dass du deine Haare vor Stylingschäden schützt. Wenn deine Haare zu Haarbruch neigen oder strapaziert sind, setze im Alltag auf schützende Frisuren wie lockere Zöpfe und verwende weiche Haargummis. Bürste deine Haare im Winter möglichst selten im nassen Zustand, denn dann sind sie besonders elastisch und brechen schneller.

Unter der Dusche kann eine Portion Conditioner dabei helfen, die Haare sanft zu entwirren. Anschließend solltest du deine Mähne mit einem Diffuser auf niedriger Stufe trocknen. Achte auch bei der Auswahl deiner Stylingprodukte darauf, dass sie die Haare pflegen, statt sie zu beschweren.

Merke: Je weniger Hitze und mechanische Belastung du verwendest, desto stärker und glatter bleibt deine Haarstruktur in der kalten Jahreszeit.

Warum Kopfhautpflege im Winter besonders wichtig ist Viele von uns konzentrieren sich bei der Haarpflege hauptsächlich auf die Längen und Spitzen und vergessen dabei ihre Kopfhaut. Diese ist allerdings vor allem im Winter besonders beansprucht: Durch die Kälte wird die Hautbarriere dünner und trockener. Die Talgproduktion sinkt und die Kopfhaut spannt und schuppt schneller als sonst.

Mit beruhigenden Wirkstoffen wie Niacinamid, Panthenol oder Haferextrakt und sanften Massagen kannst du die Durchblutung deiner Kopfhaut fördern und sie mit wichtigen Nährstoffen versorgen. Um deine Kopfhaut zu unterstützen, solltest du dich an den Regeln der Hautpflege orientieren: Verwende milde Shampoos, gib deinen Haaren auch mal einen Tag Pause von Produkten und Waschen und setze auf pH-neutrale Produkte. Nur mit einer gesunden Kopfhaut können deine Haare strahlen!

Getty Images, Milky Way Haare und Kopfhaut brauchen im Winter mehr Feuchtigkeit als gewöhnlich. Während du deiner Kopfhaut mit sanften Massagen und Wirkstoffen helfen kannst, sind für die Haare oft leichte Öle sehr wirksam.

3 Extratipps für gesunde Haare im Winter Feuchtigkeit, Schutz vor Reibung und sanftes Styling sind die drei Essentials für glänzendes Winterhaar. Wenn du deine Haare noch zusätzlich pflegen möchtest, legen wir dir folgende Tipps ans Herz:

Leichte Öle wie Argan, Jojoba oder Traubenkern geben sofortigen Glanz und Geschmeidigkeit, ohne das Haar zu beschweren. Sie glätten die Schuppenschicht und schützen vor Winterfrizz.

geben sofortigen Glanz und Geschmeidigkeit, ohne das Haar zu beschweren. Sie glätten die Schuppenschicht und schützen vor Winterfrizz. Reichhaltige Booster mit Kokos, Rizinus oder Sheabutter sind ideal bei sehr trockenem oder strapaziertem Haar. Sie nähren intensiv, reparieren spröde Spitzen und stärken die Haarfaser.

sind ideal bei sehr trockenem oder strapaziertem Haar. Sie nähren intensiv, reparieren spröde Spitzen und stärken die Haarfaser. Overnight Masking mit wenig Produkt in den Längen und Spitzen versorgt das Haar über Nacht tiefenwirksam mit Feuchtigkeit. Probier die Wintertipps direkt in deiner nächsten Haarwäsche aus und bring deine Haare damit auch bei Kälte wieder zum Strahlen!

Die häufigsten Fragen zur Haarpflege im Winter Warum sind Haare im Winter besonders trocken? Im Winter verliert das Haar schneller Feuchtigkeit, weil kalte Außenluft und trockene Heizungsluft die Haarstruktur austrocknen. Gleichzeitig wird durch Mützen und Schals die Schuppenschicht aufgeraut, was Frizz und Haarbruch begünstigt. Ohne gezielte Feuchtigkeitspflege wirken die Haare deshalb schneller spröde und glanzlos. Wie oft sollte ich meine Haare im Winter pflegen? Im Winter ist es sinnvoll, bei jeder Haarwäsche auf feuchtigkeitsspendende Produkte zu setzen – zum Beispiel Conditioner oder leichte Leave-ins. Reichhaltige Masken können zusätzlich ein- bis zweimal pro Woche verwendet werden. Wichtig ist vor allem Kontinuität, statt gelegentlicher Intensivpflege. Sind Öle und Silikone im Winter schlecht für die Haare? Nein, im Gegenteil: Gerade im Winter können leichte Öle und ausgewählte Silikone sehr hilfreich sein. Sie legen sich schützend um das Haar, reduzieren Reibung und bewahren Feuchtigkeit in den Längen. Entscheidend ist, die Produkte sparsam einzusetzen und sie an die eigene Haarstruktur anzupassen.