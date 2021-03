Vitamin C für die Haut Darum gehört Vitamin C in jede gute Pflege-Routine

Vitamin C ist der absolute Star unter den Vitaminen. Kein anderes Vitamin ist so bekannt wie das – auch als Ascorbinsäure bezeichnete – Vitamin C. Jeder weiß, dass Vitamin C das Immunsystem pusht und die Abwehrkräfte stärkt.

Darüber hinaus wirkt es als Antioxidans und schützt deinen Körper so vor zellschädigenden Stoffen, den sogenannten freien Radikalen – unter anderem aus diesem Grund ist es auch für die Hautpflege super hilfreich! Aber es gibt noch viele andere gute Gründe Vitamin C in die Beauty-Routine zu integrieren.

Wie wirkt Vitamin C auf die Haut?

Vitamin C ist ein echtes Beauty-Multitalent, wie du an dieser Liste von Wirkungen erkennen kannst:

Als Antioxidans wirkt das Superstar-Vitamin gegen freie Radikale, die unter anderem durch UV-Strahlen, Nikotin, Alkohol und Stress entstehen. So schützt es die Kollagenfasern, die deine Haut prall und elastisch halten und dich somit vor Falten.

Außerdem wirkt Vitamin C leicht aufhellend. Das macht es hilfreich bei Pigmentflecken und Pickelmalen.

Wie alle Säuren löst auch Ascorbinsäure abgestorbene Hautzellen und verleiht deinem Teint so einen fabelhaften Glow.

Es gibt nur einen Haken: Ascorbinsäure ist gegenüber Licht, Sauerstoff, Wasser und Wärme ziemlich empfindlich. Aus diesem Grund hatte die Beauty-Branche lange damit zu kämpfen, es in Cremes, Seren oder Ampullen stabil und somit wirksam zu halten. Mittlerweile kennt die Industrie Lösungsansätze: Die Verpackung sollte licht- und luftundurchlässig sein. Außerdem kommt es auf den pH-Wert der Formel an – ist er zu hoch oder niedrig wird das Beauty-Vitamin wirkungslos.

Übrigens: Vitamin C ist nicht das einzige Vitamin, das deine Hautpflege bereichern kann. Vor allem Vitamin A, auch bekannt als Retinol, gilt gerade als echte Wunderwaffe. Unter dem folgenden Link kannst du alles über den Trend-Inhaltsstoff Retinol nachlesen.

Für welchen Hauttyp ist Vitamin C ideal?

Für absolut jeden, der sich strahlende Haut wünscht! Selbst wenn du schon eine gute Haut hast, kann Vitamin C durch seine antioxidativen Eigenschaften dazu beitragen, dass das auch lange so bleibt. Für alle, die Pickelmale und Pigmentflecken stören ist Vitamin C ein Must-have in der Skincare-Routine.

Wann und wie oft sollte man Vitamin C verwenden?

Am Anfang kann Vitamin C ein bisschen auf der Haut prickeln. Um Irritationen zu vermeiden, solltest du den Wirkstoff deshalb langsam in deine Routine einschleichen lassen. Nutze Produkte mit Ascorbinsäure zum Beispiel für den Start nur jeden zweiten Tag oder mixe das Vitamin-Produkt mit deinem Moisturizer, um es ein bisschen zu verdünnen.

Nach 1-2 Wochen kannst du Vitamin C täglich benutzen. Am besten morgens. Der Grund: Am Tag, wenn du Sonnenlicht, Abgasen und Co. ausgesetzt bist, profitierst du am meisten von den antioxidativen Eigenschaften.

Welches Vitamin-C-Produkt ist das Beste für die Haut?

Um das herauszufinden, hat sich unsere Beauty-Redaktion einmal kreuz und quer durchs Sortiment getestet. Im Folgenden verraten wir, welche Vitamin-C-Produkte uns wirklich überzeugt haben. So weißt du ganz genau, in welche Produkte sich ein keines Beauty-Investment lohnt.

1. C-Firma Serum von Drunk Elephant

Das Serum kommt im praktischen Spender. Dadurch ist es luft- und lichtdicht verpackt und bleibt bis zu 3 Monate nach dem Öffnen wirksam. In etwa so lange kommst du mit einem Fläschchen übrigens auch hin, wenn du jeden Morgen einen Pumpstoß verwendest.

Die Konsistenz ist recht wässrig und zieht ruckzuck ein. Deshalb musst du beim Verteilen schnell sein. Der Hersteller empfiehlt, das Serum vor dem Auftragen direkt mit der Feuchtigkeitspflege zu vermischen, so hast du mit dem Einmassieren etwas mehr Zeit. Nicht wundern: Das Serum riecht – übrigens ganz typisch für Vitamin C – leicht metallisch. Mixt du du es aber wie empfohlen, verfliegt der Duft. Das Serum kannst du exklusiv bei Douglas bestellen.

Drunk Elephant / PR Drunk Elephant C-Firma Serum

2. 20% Vitamin C Brighten + Firm Serum von Allies of Skin

Auf dieses Serum schwören Beauty-Blogger auf der ganzen Welt – und weil sie ständig davon schwärmen, ist es leider auch ständig ausverkauft. Warum es so beliebt ist? Mit 20 Prozent L-Ascorbic-Acid enthält es einen außerordentlich hohen Anteil Vitamin C. Dadurch siehst du besonders schnell Ergebnisse. Bei uns hat der Glow gerade mal 5 Tage gebraucht. Wow!

Das Vitamin-C-typische Prickeln auf der Haut bleibt trotz hoher Konzentration aus. Auf Nachfrage erklärt uns der Hersteller, dass das an der wasserfreien Formulierung liegt. Das macht die Textur aber auch recht zäh – ein bisschen wie Honig. Es dauert ein paar Minuten bis das Serum vollständig eingezogen ist. Die Haut fühlt sich dann zum Glück ganz und gar nicht mehr klebrig, sondern angenehm weich an. Hier bekommst du das Serum normalerweise, wenn es nicht gerade mal wieder out of Stock ist.

Allies of Skin / PR Der Liebling vieler Beauty-Blogger: 20% Vitamin C Brighten + Firm Serum von Allies of Skin

3. Pure Vitamin C10 von La Roche Posay

Mit 10 % purem Vitamin C ist das Serum ein leistungsstarker Anti-Aging-Kämpfer. Für die Vitamin-Stabilität sorgen ein spezielles Herstellungsverfahren und ein UV-Filter im Flakon.

Nicht wundern: Ein leichtes Kribbeln bei den ersten Anwendungen ist bei der recht hohen Vitamin-Konzentration normal. Weil das Produkt parfümiert ist, riecht es gar nicht metallisch, ist aber bei sensibler Haut nicht unbedingt die beste Wahl. Alles in allem ist das Serum aber ein tolles Produkt – das du hier zu einem fairen Preis bestellen kannst.

La Roche Posay / PR Das Pure Vitamin C Serum von La Roche Posay enthält 10 % Ascorbinsäure

4. Hyaluron Filler Vitamin C Booster von Eucerin

Bei diesem Produkt überzeugte uns nicht nur die super angenehme Gel-Textur, sondern vor allem die ausgeklügelte Verpackung. In einem Shake-Spender wird das Vitamin C frisch gemixt und behält so extra lange seine Wirksamkeit.

Dr. Simone Presto, Medical Advisor bei Eucerin erklärt: "Bei Eucerin haben wir ein 2-Kammer-System entwickelt. Per Knopfdruck wird das Vitamin-C-Pulver erstmalig in das Produkt hineingemischt und kann dadurch 21 Tage stabil gehalten werden." Zusammen mit Hyaluronsäure heißt es: ciao, Falten! Jetzt bestellen.

Eucerin / PR Das Vitamin-C-Serum von Eucerin enthält zusätzlich feuchtigkeitsspendendes Hyaluron

Vitamin-C- gehört in jede gute Beauty-Routine, denn es ist ein echter Beauty-Allrounder: Ascorbinsäure schützt deine Haut vor schädlichen Umwelteinflüssen, hält sie länger jung und hellt Pigmentflecken auf. Oder anders gesagt: Sauer macht schön.