Die Pubertät liegt schon Jahre hinter dir, und trotzdem wirst du morgens vorm Spiegel ständig von lästigen Pickeln begrüßt? Dann könnte das ein Zeichen dafür sein, dass etwas mit Körper oder Psyche nicht in Ordnung ist.

Laut Ayurveda-Heilkunst und Traditioneller Chinesischer Medizin lässt sich das Gesicht in verschiedene Zonen aufteilen, die Rückschlüsse auf dein allgemeines Wohlbefinden und angeblich sogar speziell auf die Funktionsweise einzelner Organe zulassen. Für Ärztinnen und Ärzte ist das allerdings Pseudowissenschaft. Studien sagen eher, dass z. B. größere Talgablagerungen für Pickel im Gesicht verantwortlich sind. Andere Studien sagen, dass gerade bei Frauen auch Hormone eine Rolle spielen können.

Um der TCM-Idee vom Face-Mapping auch eine medizinische Ansicht gegenüberzustellen, haben wir mit Dr. Ingrid Schmoeckel vom Dermatologikum Hamburg darüber gesprochen. Sie hat uns verraten, was die Position eines Pickels im Gesicht bedeuten kann. Beide Sichtweisen – die ayurvedische bzw. traditionell-chinesische zum einen und die medizinische zum anderen – stellen wir hier gegenüber.

Was verursacht Pickel auf der Stirn? Ursache laut Traditioneller Chinesischer Medizin und Ayurveda-Heilkunst: Wenn sich Pickel auf der Stirn breitmachen, kann das auf Probleme im Verdauungssystem hindeuten. Lebensmittelunverträglichkeiten, Toxine und eine zu fettige oder zuckerhaltige Ernährung sollen sich in diesem Bereich bemerkbar machen. Auch Schlafmangel und zu viel Stress können sich in Form von Unreinheiten in erster Linie auf der Stirn zeigen.

Das sagt die Expertin: "Unreinheiten im Stirn-Bereich entstehen durch unbewusste Berührungen. Die Situation kennen bestimmt viele: Allein während der Arbeit fassen wir uns beim Nachdenken so oft an die Stirn oder stützen unseren Kopf ab, dass Keime ganz leicht von unseren Händen übertragen werden und Pickel entstehen," schildert Dr. Schmoeckel. Aber auch das Färben oder Tönen der Haare sowie starkes Schwitzen könnte Pickel an der Stirn hervorrufen.

Warum habe ich Pickel an den Augenbrauen? Ursache laut Traditioneller Chinesischer Medizin und Ayurveda-Heilkunst: Verstecken sich Pickel zwischen den Augenbrauen, können übermäßiger Alkoholkonsum oder Nierenprobleme dafür verantwortlich sein. Sprießen die Pusteln dagegen direkt über der Augenbraue, ist das Immunsystem angeschlagen.

Das sagt die Expertin: "Wenn sich Pickel an den Augenbrauen bemerkbar machen, hat das in der Regel mit einer rein mechanischen Reizung zu tun. Vor allem durchs Zupfen der Augenbrauen können sogenannte Follikulitiden, also Entzündungen des Haarbalgs, auftreten." Achtung: Bei auffällig großen Pickeln besser den Arzt konsultieren!

Wieso bekomme ich ständig Pickel auf der Nase? Ursache laut Traditioneller Chinesischer Medizin und Ayurveda-Heilkunst: Die Nase ist nicht nur das Herzstück unseres Gesichts, sie soll auch genau mit diesem Organ verbunden sein: Wenn hier Pickel entstehen, kann das mit dem Blutdruck zusammenhängen. Zu viel Fleisch, scharfes Essen, Salz, Kaffee und Alkohol können an dieser Stelle zu Hautproblemen führen.

Das sagt die Expertin: "Die Nase ist ein besonders talgdrüsenhaltiges Areal. Auch wenn Frauen mit ihrer feinporigeren Haut im Gegensatz zu Männern nicht allzu häufig von Pickeln auf der Nase betroffen sind, können hier Unreinheiten auftreten. Vor allem, wenn sie zu fettige Pflegeprodukte verwenden."

Um Mitesser auf der Nase zu vermeiden und Poren zu verfeinern, kannst du nach der Reinigung einen sanften Toner (Gesichtswasser) auftragen. Ein Toner hat die Funktion den ph-Wert deiner Gesichtshaut zu regulieren. Unser Favorit ist der Watermelon Glow Toner von Glow Recipe: die natürliche Form der BHA-Säure reinigt die Poren und das milde PHA sorgt für ein ebenmäßiges Hautbild. Der alkoholfreie Toner ist so mild, dass du ihn auch bei empfindlicher Haut nutzen kannst.

Was ist die Ursache für Pickel auf der Wange? Ursache laut Traditioneller Chinesischer Medizin und Ayurveda-Heilkunst: Die Wangen sollen direkte Schlüsse auf die Atmungsorgane zulassen: Sind deine Lungen mit zu viel verschmutzter Luft, Rauch oder Allergieauslösern belastet, soll sich das mit entsprechenden Unreinheiten auf der Wangenpartie abzeichnen.

Das sagt die Expertin: "An der empfindlichen Haut der Wange spielt häufig die falsche Pflege eine große Rolle. Die Haut wird überfettet, die feinen Poren verstopfen und schon bilden sich Pickel." Grundsätzlich schlägt sich in diesem Bereich aber auch der allgemeine Lebensstil nieder: So kann übermäßiger Nikotin- und Alkoholkonsum zu Unreinheiten führen.

Besonders in den Sommermonaten zeigt sich hier außerdem eine Sonnenallergie oder eine Unverträglichkeit gegenüber einzelnen Sonnencremes. Wer bestimmte Medikamente nicht verträgt, könnte das unter Umständen an den Wangen zu spüren bzw. zu sehen bekommen.

"Auch Frauen, die besonders auf ihre Ernährung achten und zusätzlich B12 einnehmen, bekommen oft Unreinheiten in diesem Bereich." Zudem nicht zu unterschätzen: Der Bakterien-Pool, der auf deinem Smartphone nur darauf wartet, dass du ihn dir beim nächsten Telefonat ans Gesicht hältst.

Was verursacht Pickel am Mund und Kinn? Ursache laut Traditioneller Chinesischer Medizin und Ayurveda-Heilkunst: Rund um den Mund sollen Pickel typisch für Schwankungen im Hormonhaushalt sein. Besonders in der zweiten Hälfte des Zyklus kann es bei Frauen verstärkt zu Pusteln in diesem Bereich kommen. Am Kinn kann sich dagegen bemerkbar machen, wenn Magen oder Dickdarm durch eine unausgewogene Ernährung verstimmt sind.

Das sagt die Expertin: "Bei Pickeln im Kinnbereich liegt häufig eine periorale Dermatitis vor, also eine flächige Rötung um den Mund herum, die sehr häufig durch Stress bedingt ist", erklärt Dr. Schmoeckel. Der Grund für Unreinheiten in diesem Bereich sei häufig, dass die empfindliche Haut mit zu vielen Kosmetik- und Pflegeprodukten behandelt wird.

Im Fall der Mund- und Kinn-Partie sieht die Expertin durchaus eine Verbindung zum Magen-Darm-Trakt: "Der übermäßige Verzehr von Milchprodukten mit daraus resultierenden Unverträglichkeiten macht sich zum Beispiel um den Mund herum bemerkbar. Bei der Behandlung von Pickeln in diesem Areal hat es sich unter anderem bewährt, die Darmflora mit Probiotika zu stärken."

Jacob Lund / Shutterstock.com Stress oder zu fetthaltige Beautyprodukte können schnell zu Hautunreinheiten führen.

Das Fazit der Expertin vom Dermatologikum Hamburg: "Ein tatsächlicher Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Organe und dem Auftreten einzelner Hautunreinheiten lässt sich nur auf den Magen-Darm-Bereich und die Partie rund um den Mund beziehen."

Was tun, wenn Pickel nicht weggehen? Grundsätzlich gilt: Die Haut nicht überpflegen und keine zu fetthaltigen Beauty-Produkte verwenden, die besonders beim Sport und im Sommer in Kombination mit Schweiß zu Pickeln führen können.

Außerdem ein absolutes Muss: "Am Abend unbedingt das Make-up gründlich entfernen!" Je nach Hauttyp kannst du bei von Natur aus eher fettiger Haut auf alkoholhaltige Produkte setzen und vor allem in der T-Zone ein Gesichtswasser verwenden, das leicht austrocknet.

"Bei immer wiederkehrenden Unreinheiten würde ich empfehlen, zum Facharzt zu gehen und die Haut typisieren zu lassen. So lässt sich die für Ihre Bedürfnisse adäquate Pflege am leichtesten herausfinden", sagt Dr. Ingrid Schmoeckel. Bei Problemen mit Mitessern liest du hier, was dagegen hilft. Handelt es sich um Akne, findest du hier Tipps zur Behandlung.