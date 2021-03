Wer träumt nicht von den perfekten Locken, zumindest ab und zu? Damit es bei dir nicht bei einem Traum bleibt, findest du in unserem Artikel die besten Styling-Tipps. Wichtig dafür: Der perfekte Lockenstab. Deswegen haben wir außerdem 6 verschiedene Lockenstäbe für dich getestet. Die Erfahrungsberichte gibt's in der Foto-Galerie. So gelingt dir jeder Look – ohne deine Haare zu schädigen! Wie benutze ich einen Lockenstab? Ob softe Waves im Alltag oder auch mal Engelslöckchen für die Weihnachtsfeier: Mit einem Lockenstab zauberst du aus langen Haaren ruckzuck eine Frisur. Doch welche Locken klappen mit welchem Lockenstab? Was ist zu beachten, damit die Haare durch die Hitze nicht kaputt gehen? Und wie hält der Schwung möglichst lange? Das verraten dir hier die Influencerin und GHD-Testimonial Pamela Reif und die Beauty-Expertin Valerie Gall von Philips. Wie wichtig ist ein Hitzeschutz bei der Benutzung des Lockenstabs? Heiße Styles machen den Haaren ganz schön zu schaffen. Damit deine Haare keinen Supergau à la Vogelnest und Co. erleben, benutze unbedingt jedes Mal einen guten Hitzeschutz (z.B. Hitzeschutzspray von Redken) und den am besten großzügig – überflüssiges Produkt verdampft durch die Hitze des Geräts ohnehin, keine Sorge. "Im besten Fall schützt aber auch der Lockenstab selbst die Haare", so Valerie Gall. "Deswegen sollte beim Kauf darauf geachtet werden, dass der Lockenstab eine Keramikbeschichtung hat und verschiedene Temperaturstufen eingestellt werden können. Das verhindert eine Überhitzung des Haars." Influencerin Pamela Reif ergänzt: "Im Zweifel lieber auf niedriger Temperatur glätten. 185 Grad sind ideal, um das Haar umzuformen, aber nicht zu schädigen. Viele Styler gehen allerdings bis 210 Grad – da halten die Sachen vielleicht bombenfest, aber die Haare gehen kaputt und das bringt auch nichts." Schadet regelmäßiges Hitze-Styling den Haaren? Das muss nicht sein. Natürlich ist neben der Verwendung von Hitzeschutz, eine regelmäßige Haarpflegeroutine das A und O für schöne gesunde Haare. Pamela Reif, die selbst Mega-Haare bis zu den Hüften trägt, verrät: "Ich locke meine Haare nach jeder Wäsche, wasche allerdings nur zwei Mal pro Woche und achte darauf, dass mein Shampoo möglichst natürlich ist, keine Silikone und Parabene enthält. Oft benutze ich sogar einfach Bio-Duschgel zum Haarewaschen, weil ich das Gefühl habe, dass darin weniger aggressive Tenside stecken als in Shampoos." Ganz wichtig ist es, nach jeder Wäsche eine Spülung zu verwenden. Pamelas Favorit ist übrigens die Glanz-Spülung von Sante. "Über Nacht lasse ich auch gerne Kokosöl einwirken und wasche es dann morgens aus", verrät die Influencerin. Welcher Lockenstab ist für welche Haarlänge geeignet? Größere Lockenstäbe eignen sich eher für längere Haare. Bei kurzen Haaren reicht ein Lockenstab mit einem gewöhnlichen Durchmesser. Valerie Gall sagt: "Für lange, schwere Haare sind voluminöse und lockere Styles wie Beach Waves perfekt. Ein leichtes Aushängen über den Tag fällt da nicht so sehr auf oder ist sogar gewollt. Bei kürzeren Haaren kommen definierte Looks natürlich gut zur Geltung." Gibt es einen Trick, wie Locken möglichst lange halten? Bei vielen sind die Haare super straight und die Locken halten meist leider nicht einmal bis zur Mittagspause – deprimierend! Zum Glück gibt es ein paar Tricks, um die Haltbarkeit der Locken zu verlängern. "Wichtig ist, dass die Haare in der neuen Form auskühlt gelassen werden. Dafür am besten die frischen Strähnen nicht lockern, sondern direkt mit einem Haarclip feststecken. Die Spangen erst lösen, wenn alle Haarepartien fertig sind." Übrigens: Viel Haarspray hilft nicht viel. Das würde die Locken nämlich unnötig beschweren. Vor allem dicke, schwere Haare hängen sich trotz dieser Tipps schnell aus. "Ein Stufenschnitt macht das Haar insgesamt leichter, so hält das Styling besser", weiß Expertin Gall. Wie sehen die Locken auch am zweiten Tag noch toll aus? Seien wir mal ehrlich: Die wenigsten Menschen haben Zeit und Lust, sich jeden Morgen Locken zu machen. Wie schön wäre es da, das Eindrehen auf die Abendstunden zu verschieben und die nächsten Tage mit schönen Locken aufzuwachen! Das ist nicht nur die haarschonendste Methode, sondern auch die zeitsparendste. Die Frage ist nur: Wie gelingt es, dass die Locken über Nacht halten? Pamela Reif sagt: "Nachts drehe ich meine Haare zu zwei kleinen Bananen am Hinterkopf. Dafür drehe ich die Haare mit den Fingern ein und clipse sie fest, so halten sie automatisch den Schwung. Sieht zwar nicht schön aus, aber die Haare sehen am nächsten Tag aus wie vorher und verheddern und verfilzen sich auch nicht – das schont die Mähne!" Valerie Gall ergänzt: "Die Locken am Abend nicht kämmen, sondern nur vorsichtig mit den Fingern entwirren. Außerdem ist ein Seidenbezug für das Kopfkissen Gold wert! So bleiben nicht nur die Locken über Nacht in Form, sondern auch Frizz hat keine Chance!" Falls sich doch mal eine Locke über Nacht ausgehangen hat: Einfach gezielt die Strähnen noch einmal aufzwirbeln. Das geht deutlich schneller, als das komplette Styling am Morgen zu absolvieren und schönt wenigstens die restlichen Haare. Damit und mit Trockenshampoo können Sie die Frisur über mehrere Tage strecken! Wie style ich unterschiedliche Wellen oder Locken ins Haar? Verantwortlich dafür, welche Locken am Ende herauskommen sind unter anderem der Durchmesser des Lockenstabs, wie du ihn ansetzt und wie du die Locken nach dem Aufdrehen auflockerst. Wie du deinen gewünschten Locken-Look erreichen: 1. Wuschelige Beach Waves mit dem Lockenstab stylen Der Name verrät es: Die Wellen sollen so aussehen, als wären die Haare nach einem Bad im Meer in der Sonne getrocknet. Klappt zum Glück auch ohne Strandurlaub und zwar so: Look Studio / Shutterstock.com Beach Waves sehen besonders natürlich aus. "Für Beach Waves den Lockenstab nicht ganz oben am Haaransatz ansetzen. Du kannst dir auch einen hohen Pferdeschwanz binden und dann nur diesen eindrehen und das Zopfgummi dann lösen", erklärt Valerie Gall.

Hitzeschutz auftragen, den Lockenstab auf eine sehr niedrige Stufe stellen und nur ganz kurz durch das Haar ziehen.

Am Ende noch einmal mit den Händen durch die fertigen Wellen fahren, damit der Style aufgelockert wird – fertig! 2. Definierte Kringellocken mit dem Lockenstab formen Du willst kringelige Engelslocken? Dafür brauchst du einen Lockenstab mit einem sehr dünnen Durchmesser von 9mm bis 18mm. Achtung: Bei 9mm werden die Locken wirklich sehr klein und kringelig. Look Studio / Shutterstock.com Kringelige Locken sind auch unter Engelslocken bekannt. Hitzeschutz nicht vergessen!

Damit du nicht durcheinander kommst, teilst du das Haar in Partien. Die Partien wegstecken, die du gerade nicht bearbeitest.

Damit die Locken am Ende nicht platt runterhängen, toupierst du vorsichtig die Ansätze.

Dann dünne Strähnen vom Ansatz an aufwickeln. Die Strähnen abwechselnd vom Gesicht weg und zum Gesicht hin eindrehen. Beginne mit der untersten Haarpartie und arbeite dich nach oben.

Valerie Galls Tipp für kringelige Styles: Eine hohe Hitzestufe einstellen und das Haar einen kurzen Moment länger eingedreht lassen.

Wenn du alle Haare aufgedreht hast, die Locken vorsichtig mit den Fingerspitzen in die Länge ziehen und definieren. 3. Glänzende Hollywood-Wellen mit dem Lockenstab stylen Du wünscht dir elegante Wellen wie eine Film-Diva? Der Look sieht kompliziert aus, ist aber mit etwas Übung und diesen Tricks einfach nachzustylen: Roman Samborskyi / Shutterstock.com Voluminöse Hollywood-Wellen stehen jeder Frau. Durch Föhnen der Haare über Kopf Volumen in das Haar zaubern. "Auch ein Diffusor eignet sich hierfür sehr gut", empfiehlt Valerie Gall.

Für große Wellen einen Lockenstab mit einem Durchmesser von 32mm oder mehr wählen und auf eine mittlere Stufe stellen.

Nun beginnst du die untere Haarpartie Strähne für Strähne zum Gesicht hin einzuwickeln. "Um noch mehr Volumen zu erzeugen, den Lockenstab direkt am Ansatz ansetzen", verrät die Expertin.

Die obere Partie vom Gesicht weg eindrehen.

Zum Schluss die Haare wieder mit den Fingern auflockern und mit einem Volumenspray fixieren – fertig ist der glamouröse Look! 4. Den lockeren Wellen-Look von Pamela Reif nachstylen "Ich ziehe zuerst einen Mittelscheitel und teile rechts und links in zwei Hälften ein", verrät Pamela.

Großzügig Hitzeschutz auftragen.

"Dann nehme ich den Hairstyler und drehe die Haare ab Kinnhöhe ein – auf der linke Seite nach links außen, auf der rechten Seite nach rechts außen ein. Damit die Wellen aus dem Gesicht rausgehen. Das sieht immer schöner aus!", verrät die Influencerin.

Am Ende mit einem groben Kamm oder den Fingern auflockern, fertig! "Haarspray und Festiger verwende ich nie, das macht die Wellen zu starr." Wie du Locken-Looks stylst, weißt du nun – bleibt nur noch die Frage, welcher Lockenstab der beste ist. Mittlerweile gibt es so viele verschiedene Geräte auf dem Markt, da fällt die Wahl schwer. Wir haben 6 verschiedene Lockenstäbe für dich getestet. In der Galerie findest du unsere Testberichte.

Hier bestellen: Advanced Colour Protect CI86X5 von Remington, um 50 € Lisa testet den Lockenstab von Remington: "Bisher hatte ich immer einen Lockenstab mit einer Klemme. Dadurch hatten die Locken an den Spitzen aber immer einen unschönen Knick. Deswegen habe ich das Gerät nur selten benutzt. Was mir als erstes am Remington-Lockenstab auffällt: Er hat einen größeren Durchmesser, keine Klemme – dafür einen Hitzeschutz-Handschuh. Am Morgen stelle ich mich also frisch geduscht und geföhnt vor den Spiegel und versuche mein Glück. Die Bedienung ist eigentlich recht einfach: Einschalten, Temperatur einstellen, loslegen. An die Handhabung muss ich mich erst gewöhnen, denn ich brauche beide Hände – eine für den Lockenstab, die andere um die Haarsträhne drum herum zu wickeln und festzuhalten. Das ersetzt gleichzeitig ein Armtraining am Morgen! Achtung: Der Hitzeschutzhandschuh hält die Hitze gut ab. Trotzdem sollte man den Heiz-Stab lieber nicht direkt anfassen – Safety first! Super: Die Temperatur lässt sich in Schritten von 10 Grad einstellen. Wer empfindliche oder dünne Haare hat, kann also eine niedrigere Temperatur wählen. Das Ergebnis überrascht mich wirklich positiv! Ich habe tolle, natürliche Wellen bekommen! Von meinen Kolleginnen bekomme ich jede Menge Komplimente, juhu! Ein bisschen fühle ich mich, als wäre ich gerade auf dem Weg zum roten Teppich. Da ich Schaumfestiger in meinen Haaren verteilt habe, hängt sich die Frisur über den Tag auch kaum aus und die Wellen sehen auch nach Feierabend noch sehr schön aus. Und das, obwohl sich Locken in meinen glatten Haaren meist leider nicht sehr lange halten. Superhappy bin ich auch am nächsten Morgen: die Wellen sind nämlich immer noch da! Wie toll, endlich mal aufstehen und richtig gut aussehen – #nofilterneeded. Den Lockenstab kann ich wärmstens empfehlen, ich liebe das Ergebnis!" Hier bestellen: Advanced Colour Protect CI86X5 von Remington, um 50 €

Hier bestellen: Creative Curl Wand von GHD, um 150 € Philipp testet das Profi-Eisen: "Die Geräte von GHD sind der Backstage-Liebling bei Fashion-Shows und Foto-Shootings. So ein Profi-Tool will ich unbedingt auch mal testen und entscheide mich für das Modell Creative Curl Wand. Der konisch zulaufende Lockenstab eignet sich laut Hersteller für alle Haarlängen und natürlich aussende Locken mit beneidenswertem Volumen. Will ich! Aber ob das mit meinen ultraglatten Spaghetti-Haaren überhaupt klappt? Ich starte und stecke das Gerät vor dem Abteilen der Haare ein. Braucht ja schließlich etwas Zeit, bis der Stab heiß ist, denke ich. Aber bevor ich überhaupt die zweite Strähne abgeteilt habe, piept es schon laut auf – das Zeichen dafür, dass das Eisen die Betriebstemperatur erreicht hat. Wow, das geht ja flott! Nächstes Mal stöpsle ich später ein. Apropos Temperatur: Die lässt sich nicht einstellen. Macht aber nichts, weil der Hersteller wissenschaftlich nachgewiesen hat, dass 185 Grad die ideale Temperatur ist, um Haare zu formen, ohne zu schädigen. Find ich gut, so muss ich mir keine Gedanken machen, welche Gradzahl zu mir passt. Ich drehe einzelne, etwa zweifingerbreite Strähnen meiner schulterlangen Haare um das Eisen. Erst ab Ohrhöhe und die Spitzen spare ich aus, weil mir mal ein Hairstylist erklärt hat, dass die Wellen dann viel natürlicher und nicht so kringelig fallen. Haut hin! Nach 5 Minuten habe ich alle Haare eingedreht, verreibe etwas Saltspray zwischen meinen Fingern und fahre damit durchs Haar. Das Ergebnis: Als wären die Haare in der Sonne durch die Meerbrise getrocknet – dass ich einen Lockenstab benutzt habe, sieht man nicht! Auch am zweiten Tag sehen die Wellen noch schön aus und ich muss nicht nacharbeiten. Richtig gut für Schussel wie mich: Das Gerät schaltet sich nach 30 Minuten bei Nichtbenutzung automatisch ab. Sie müssen auf dem Weg zur Arbeit also nicht umdrehen, weil Sie – wie ich – einen Wohnungsbrand befürchten." Hier bestellen: Creative Curl Wand von GHD, um 150 €

Hier bestellen: Creative C440E von BaByliss Paulina testet den ovalen Lockenstab: "Bis jetzt habe ich immer normale oder Lockenstäbe mit konischer Form benutzt. Die Form dieses Lockenstabs kenne ich sonst nur vom Friseur. Die Bedienung ist super einfach – Stecker in die Dose, Powerbutton drücken und schon kann es losgehen! Es lassen sich drei unterschiedliche Hitzegrade bestimmen. Das Gerät wird mit einem Handschuh benutzt, damit ich mir nicht die Finger nicht verbrenne. Dabei ist außerdem ein Silikonpad, auf welchem der Stab auch bei voller Hitze bedenkenlos abgelegt werden kann. Mein Wunschergebnis waren lockere Wellen, die natürlich und nicht aufgedreht aussehen. Das Ergebnis ist: Genau das! Ich bin superhappy mit den Wellen. Es sind richtig schöne Beach-Waves geworden. Gerade weil ich einen Bob habe, möchte ich nicht aussehen wie nach einer Nacht mit Lockenwicklern – also komplett aufgeplustert, mit viel zu viel Volumen. Mädels mit kürzeren Haaren werden den Lockenstab daher lieben. Zudem ist das Preis- Leistungsverhältnis echt top!" Hier bestellen: Creative C440E von BaByliss

Hier bestellen: StyleCare Auto Curler von Philips Testerin Nina berichtet: "Ich habe wenig Erfahrung mit Lockenstäben. Das letzte Mal, dass ich mir selber Locken gemacht habe, ist schon ein paar Jahre her. Die Handhabung dieses Lockenstabs ist zum Glück supereinfach, das Haar dreht sich von selbst auf – das geht fix und bei mir ist auch nichts verheddert! Das Ergebnis sind softe, voluminöse Wellen. Toll finde ich, dass es drei unterschiedliche Temperatur-Stufen gibt – auf der höchsten Stufe halten die Locken am längsten. Außerdem gibt's unterschiedliche Dreh-Richtungen. Wenn ich regelmäßig abwechsele, sehen die Locken besonders natürlich aus. Über den Tag hängen sich die Locken etwas aus, aber das Volumen bleibt. Sehr beachy, sehr natürlich! Mein Fazit: Der Lockenstab ist gut, um Volumen ins Haar zu zaubern und für alle, die sich mit dem Aufdrehen schwertun." Hier bestellen: StyleCare Auto Curler von Philips

Hier bestellen: Satin Hair 7 von Braun, um 60 € Miriam testet die Ionen-Technologie: "Immer wenn ich mir bisher Locken gemacht habe, haben sie sich schon nach ein paar Stunden wieder ausgehangen. Außerdem wurden meine Haare davon immer total trocken, und deswegen habe ich es einfach irgendwann gelassen. Der Braun Satin Hair Lockenstab verspricht dank Ionen-Technologie einen gleichmäßigen Glanz – ich bin gespannt! Der Lockenstab liegt gut in der Hand und das Aufwickeln klappt ganz easy. Da meine Haare eher fein sind, habe ich die untere der drei Hitzestufen eingestellt. Die Ionenfunktion wird separat angeschaltet. Nachdem ich jede Strähne aufgewickelt habe, lasse ich die Locken auskühlen und bürste sie vorsichtig aus. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Ich habe tolle, glossy Wellen bekommen und sie fühlen sich immer noch schön weich und gepflegt an! Und: Am Abend nach dem Härtetest im Hamburger Regenwetter habe ich immer noch schön glänzende Wellen – das sagt alles, oder?" Hier bestellen: Satin Hair 7 von Braun, um 60 €

Hier bestellen: Convertible Base von T3, um 100 € und Cascading Waves Aufsatz von T3, um 95 € Hannah berichtet: "Da ich ziemlich dickes, langes Haar und noch dazu echt viel davon habe, fehlen mir oft die Lust und Zeit, meine Haare zu schönen Wellen zu stylen. Wofür ich mit normalen Lockenstäben eine gute Stunde brauche, genügen mit diesem Wunderteil nur 30 Minuten. Warum? Weil ich die Haare nicht so dünn abteilen muss! Dicke Strähnen lassen sich easy um den Stab drehen, und werden zu schönen Locken – ohne dass ich lang warten muss. Perfekt für Beauty-Muffel wie mich. Super für alle, die lieber abends im Bad stehen, anstatt sich morgens zu stressen, ist außerdem die tolle Standhaftigkeit der Locken! Zu einem Dutt zusammengedreht, halten sie meinen Schönheitsschlaf unbeschadet aus. Danach kann ihnen sogar das Hamburger Regenwetter nur wenig anhaben. Und das ganz ohne Haarspray oder Schaumfestiger – ich bin begeistert!" Hier bestellen: Convertible Base von T3, um 100 € und Cascading Waves Aufsatz von T3, um 95 €