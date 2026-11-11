Peptide, Redensyl und Co.: Was Haarseren wirklich können

Redensyl, Capixyl, AnaGain – wer gerade ein Haarserum kaufen möchte, braucht erst einmal ein Wirkstoff-Wörterbuch. Dazu kommen Versprechen wie "Hair Growth", "klinisch getestet" oder "für dichteres Haar".

Was davon wirklich zählt? Überraschend wenig lässt sich allein an der Vorderseite des Fläschchens erkennen. Der bessere Beauty-Check beginnt mit deinem eigenen Haar.

Was soll dein Haarserum eigentlich verändern? Mehr Fülle ist nicht gleich mehr Haar. Viele kürzere, abgebrochene Haare in den Längen sprechen eher für Haarbruch; fallen dagegen auffällig viele ganze Haare aus oder wird der Scheitel sichtbar breiter, geht es um eine andere Baustelle.

Das sind verschiedene Baustellen, und genau hier liegt der erste Kauf-Filter. Pflegende Inhaltsstoffe können Haarbruch reduzieren und das vorhandene Haar kräftiger erscheinen lassen. Ein Serum gegen Haarbruch behandelt jedoch keinen echten Haarausfall.

Bevor du also nach dem spektakulären Wirkstoff suchst, frag dich: Was möchte ich überhaupt verbessern? Erst danach lohnt sich der Blick auf das Etikett.

Peptide, Redensyl oder Koffein? Das steckt dahinter Peptide kennst du schon aus der Hautpflege. In Kopfhautseren kommen bestimmte Peptide zum Einsatz, die Prozesse rund um den Haarfollikel unterstützen sollen. Klingt interessant, nur ist die unabhängige, klinische Evidenz für kosmetische Peptidseren bislang begrenzt.

Noch kryptischer wird es bei Redensyl, Capixyl, AnaGain oder Baicapil. Hinter den Namen stecken patentierte Wirkstoffkomplexe, etwa aus Pflanzenextrakten und Peptiden. Für einzelne Komplexe gibt es zwar interessante Daten, ein Teil davon stammt jedoch aus Herstellerstudien oder technischen Produktunterlagen. Ein beeindruckender Wirkstoffname auf der INCI-Liste ist daher noch kein Beweis dafür, dass das fertige Serum neue Haare wachsen lässt.

Koffein ist breiter untersucht. Ein systematisches Review von 2025 wertete 9 klinische Studien mit insgesamt 684 Personen aus. Alle 9 Studien berichteten positive Ergebnisse für topisch angewendetes Koffein. Der Haken: Viele der Untersuchungen waren qualitativ nicht stark genug, um daraus ein überzeugendes Wirkversprechen abzuleiten.

Rosmarin ist der wohl spannendste Social-Media-Kandidat – allerdings aus einem anderen Grund, als viele Reels vermuten lassen. In einer randomisierten Studie mit 100 Personen stieg die Haarzahl nach 6 Monaten, sowohl unter Rosmarinöl als auch unter 2-prozentigem Minoxidil. Nach 3 Monaten hatte sich dagegen noch nichts signifikant verändert. Das macht Rosmarin allerdings noch nicht zum pflanzlichen Minoxidil-Ersatz. Aus einer einzelnen Untersuchung lässt sich keine generelle Gleichwertigkeit der beiden ableiten.

Ein Versprechen, völlig unterschiedliche Seren Spannend wird es vor dem Beauty-Regal. Denn hinter dem Versprechen "volleres Haar" können ziemlich unterschiedliche Rezepturen stecken:

The Ordinary Multi-Peptide Serum: unter anderem Redensyl, Capixyl, AnaGain, Baicapil, Procapil und Koffein

unter anderem Redensyl, Capixyl, AnaGain, Baicapil, Procapil und Koffein John Frieda PROfiller+ Scalp Serum: unter anderem Capixyl, Baicapil, Koffein und Rosmarin

unter anderem Capixyl, Baicapil, Koffein und Rosmarin Hairlust Grow Perfect Serum: unter anderem Redensyl, Capixyl, AnaGain und Koffein Viele bekannte Namen auf einer Liste sind aber noch kein Wirksamkeitsbeweis. Die spannendere Frage lautet: Wurde dieses fertige Serum untersucht oder nur ein einzelner Wirkstoff darin? Manche Hersteller testen tatsächlich das komplette Produkt. Dann beginnt allerdings erst der zweite Check: Wie viele Personen nahmen teil? Wie lange lief die Untersuchung? Gab es eine Vergleichsgruppe? Und was wurde überhaupt als Erfolg gewertet?

Auch "klinisch getestet" bedeutet deshalb nicht automatisch "klinisch bewiesen". Zwischen beiden Formulierungen können Welten liegen.

So gibst du deinem Haarserum eine faire Chance Hast du dich für ein Kopfhautserum entschieden, gehört es auf die Kopfhaut, nicht hauptsächlich in die Längen. Wende es so regelmäßig an, wie der Hersteller empfiehlt, und verabschiede dich von der 10-Tage-Erwartung.

Haare haben ihren eigenen Zeitplan. Wie langsam sichtbare Veränderungen entstehen können, illustriert die Rosmarin-Studie ziemlich gut: Nach 3 Monaten hatte sich die Haarzahl noch nicht signifikant verändert, nach 6 Monaten schon.

Mach deshalb nicht jeden Morgen den Scheitel-Check im Spiegel. Sinnvoller sind Fotos unter möglichst gleichen Bedingungen – gleiche Position, ähnliches Licht, gleicher Scheitel. So lässt sich nach einigen Monaten besser beurteilen, ob sich tatsächlich etwas verändert hat.

Plötzlich starker Haarverlust, kahle oder kreisrunde Stellen, ein deutlich breiter werdender Scheitel, Juckreiz, Schmerzen oder länger anhaltendes Shedding sind dagegen kein Anlass für den nächsten Beauty-Test. Hier sollte zunächst dermatologisch geklärt werden, was dahintersteckt.

FAQ: Haarseren für Frauen richtig einschätzen Wie lange sollte ich ein Haarserum testen? Haarwachstum braucht Zeit. Je nach Produkt und Wirkstoff sind mehrere Monate realistischer als wenige Wochen. Entscheidend ist eine konsequente Anwendung nach Herstellerangabe. Vergleichsfotos können dir dabei helfen, Veränderungen objektiver einzuschätzen. Welcher Wirkstoff ist bei dünner werdendem Haar am besten? Einen klaren Sieger unter kosmetischen Haarserum-Wirkstoffen gibt die aktuelle Forschung nicht her. Außerdem hängt die sinnvolle Wahl davon ab, warum dein Haar dünner wirkt oder tatsächlich ausfällt. Haarbruch braucht eine andere Strategie als Haarausfall an der Wurzel. Kann ein Haarserum erblich bedingten Haarausfall stoppen? Kosmetische Seren sind nicht mit medizinisch etablierten Therapien gleichzusetzen. Wird dein Scheitel zunehmend breiter oder hält der Haarverlust länger an, ist deshalb eine dermatologische Abklärung sinnvoll, statt immer das nächste Serum auszuprobieren.