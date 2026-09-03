Oral-B Tour: Gesunde Zähne und strahlendes Lächeln

Zähneputzen gehört zu den Dingen, die du wahrscheinlich erledigst, ohne groß darüber nachzudenken. Morgens vor dem ersten Kaffee oder spätestens danach, abends vor dem Schlafengehen – fertig. Dabei lohnt es sich durchaus, dieser täglichen Routine etwas mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Schließlich gehören gesunde Zähne und gepflegtes Zahnfleisch genauso zur Self-Care wie Hautpflege, Bewegung oder eine ausgewogene Ernährung.

Genau daran erinnert der Tag der Zahngesundheit am 25. September. Oral-B macht daraus in diesem Jahr gleich einen ganzen Monat und bringt das Thema mit Aktionen, Angeboten und der Oral-B Smile Tour mitten ins Leben.

Zahngesundheit geht auf Tour Im September rollt der Oral-B Smile Truck durch Deutschland und Österreich und macht auf Festivals und in Einkaufszentren Station. Dort kannst du verschiedene Oral-B iO Modelle selbst ausprobieren, dich über eine aufeinander abgestimmte Mundpflege informieren und Expert:innen deine Fragen stellen.

Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es Aktionen wie „Spin the Brush“ und eine Aura Fotobox. Bei ausgewählten Stopps sind außerdem bekannte Gäste dabei: DJ David Puentez kommt zum Glücksgefühle Festival in Hockenheim, Creatorin Anna Strigl nach Wien und Comedian Cüneyt Akan gibt sich in Berlin die Ehre.

Oral-B Der Oral-B Smile Truck geht im September in Deuschland und Österreich auf Tour.



Die Tourstopps im Überblick:

03.–05. September: GLÜCKSGEFÜHLE Festival, Hockenheimring

Öffnungszeiten: Donnerstag 16:30 – 12:00, Freitag & Samstag 12:00–01:00

GLÜCKSGEFÜHLE Festival, Hockenheimring Öffnungszeiten: Donnerstag 16:30 – 12:00, Freitag & Samstag 12:00–01:00 08.–09. September: REWE Heppenheim

Tiergartenstraße 5, 64646 Heppenheim

Öffnungszeiten: 09:00–19:00

REWE Heppenheim Tiergartenstraße 5, 64646 Heppenheim Öffnungszeiten: 09:00–19:00 11. September: Westfield City Süd

SCS-Straße 11, 2334 Vösendorf, Österreich

Öffnungszeiten: 09:00 – 20:00

Westfield City Süd SCS-Straße 11, 2334 Vösendorf, Österreich Öffnungszeiten: 09:00 – 20:00 12. September: MediaMarkt Vösendorf

SCS-Nordring, 2334 Vösendorf, Österreich

Öffnungszeiten: 09:00 – 18:00

MediaMarkt Vösendorf SCS-Nordring, 2334 Vösendorf, Österreich Öffnungszeiten: 09:00 – 18:00 17.–19. September: Westfield Hamburg Überseequartier

Überseeboulevard 7, 20457 Hamburg

Öffnungszeiten: 10:00–20:00

Westfield Hamburg Überseequartier Überseeboulevard 7, 20457 Hamburg Öffnungszeiten: 10:00–20:00 22. September: MediaMarkt Ingolstadt

Eriagstraße 28, 85053 Ingolstadt

Öffnungszeiten: 10:00–19:00

MediaMarkt Ingolstadt Eriagstraße 28, 85053 Ingolstadt Öffnungszeiten: 10:00–19:00 25. September: Kaufland Berlin-Heinersdorf

Romain-Rolland-Straße 13, 13089 Berlin

Öffnungszeiten: 10:00–19:00

Kaufland Berlin-Heinersdorf Romain-Rolland-Straße 13, 13089 Berlin Öffnungszeiten: 10:00–19:00 28.–30. September: Mall of Berlin

Leipziger Platz 12, 10117 Berlin

Öffnungszeiten: 10:00–20:00 Wer keinen Stopp in der Nähe hat, muss trotzdem nicht leer ausgehen: Bis 30. September gibt es 20 % zurück auf ausgewählte Oral-B Produkte.* Dafür einfach auf for-me-online.de registrieren und dann Kaufbeleg und ausgeschnittenen EAN-Code einsenden. Die genauen Teilnahmebedingungen findest du auf der Website.

Oral-B

Better together: Drei Produkte, ein Ziel Bei deiner Skincare würdest du nicht irgendein Serum mit einer beliebigen Creme kombinieren, sondern auf abgestimmte Produkte setzen. Ein ähnliches Prinzip steckt hinter dem Whitening-System von Oral-B: Zahnbürste, Aufsteckbürste und Zahnpasta übernehmen unterschiedliche Aufgaben und arbeiten bei der täglichen Reinigung eng zusammen.

Oral-B Keep Smiling: Das Whitening-System von Oral-B iO ist ein starkes Trio für 7x weißere Zähne.**

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Klinisch bewiesen sorgt die Kombination aus Oral-B iO, der Aufsteckbürste „Strahlendes Weiß“ und der Oral-B Clinical Intensive Whitening Zahnpasta für 7x weißere Zähne.** Dabei geht es nicht um aggressives Bleaching, sondern um die Entfernung oberflächlicher Verfärbungen, wie sie beispielsweise durch Kaffee, Tee oder andere Lebensmittel entstehen können.

Und das Beste daran: Du musst deine morgendliche und abendliche Routine dafür nicht umstellen. Du putzt weiterhin wie gewohnt – nur mit Produkten, die gezielt aufeinander abgestimmt sind.

Drei Spezialisten für dein strahlendes Lächeln 1. Oral-B iO Den technischen Part übernimmt die Oral-B iO. Ihre sanften Mikrovibrationen helfen dabei, oberflächliche Verfärbungen während des Putzens zu entfernen. Gleichzeitig passt die automatische Andruckkontrolle auf, dass du es mit dem Putzeifer nicht übertreibst: Drückst du zu fest auf, werden die Bewegungen des Bürstenkopfs verlangsamt und ein rotes Licht macht dich darauf aufmerksam.

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2. Oral-B Aufsteckbürste „Strahlendes Weiß“ Dazu kommt die Aufsteckbürste „Strahlendes Weiß“. Präzise angewinkelte Borsten erreichen die verschiedenen Bereiche des Zahns, spezielle Polierblätter kümmern sich zusätzlich um oberflächliche Verfärbungen. Gerade wenn Kaffee oder Tee täglich dazugehören, ist das ein praktisches Extra für deine Zahnpflege.

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3. Oral-B Clinical Intensive Whitening Zahnpasta Komplett wird das Trio durch die Oral-B Clinical Intensive Whitening Zahnpasta. Ihre Ionic Technologie löst oberflächliche Verfärbungen laut Oral-B ähnlich wie ein Magnet, ohne dass du kräftig schrubben musst. Gleichzeitig ist die Zahncreme für empfindliche Zähne geeignet und schützt vor Karies.

Oral-B

So entsteht eine Whitening-Routine, die sich ohne zusätzliche Behandlung oder weitere Arbeitsschritte in deinen Alltag einfügt: Zahnpasta auf die Bürste, zwei Mal täglich putzen – und den Rest erledigt das Zusammenspiel der drei Komponenten.

Ein guter Monat für gesunde und strahlend weiße Zähne Der Monat der Zahngesundheit ist die perfekte Gelegenheit, einmal genauer hinzusehen, was morgens und abends eigentlich in deinem Zahnputzbecher steckt. Denn für eine bessere Routine brauchst du nicht unbedingt mehr Produkte oder zusätzliche Zeit. Manchmal genügt es schon, die richtigen Dinge miteinander zu kombinieren. Und ein strahlendes Lächeln ist letztendlich eine Form von Self-Care, die du jeden Tag mit nach draußen nimmst.

Oral-B Im Oral-B Smile Truck kannst du Oral-B Produkte selbst ausprobieren und Fragen an Expert:innen stellen.

DE

*) Gültig beim Kauf von Oral-B Produkten in Deutschland bis zu einem Einkaufswert von 500€, ausgenommen Duo-Packs. Aktionszeitraum: 01.09.-30.09.2026. Hochladen des Kaufbelegs sowie Einsenden des ausgeschnittenen EAN-Codes und Teilnahmeformulars per Post muss bis zum 14.10.2026 erfolgen. Online Registrierung auf for-me-online.de notwendig. Eine Einlösung pro Person möglich. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ausführliche Teilnahmebedingungen auf www.for-me-online.de/oral-b.

AT

*) Gültig beim Kauf von Oral-B Produkten in Österreich bis zu einem Einkaufswert von 500€, ausgenommen Duo-Packs. Aktionszeitraum: 01.09.-31.10.2026. Hochladen des Kaufbelegs sowie Einsenden des ausgeschnittenen EAN-Codes und Teilnahmeformulars per Post muss bis zum 13.11.2026 erfolgen. Online Registrierung auf for-me-online.de notwendig. Eine Einlösung pro Person möglich. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ausführliche Teilnahmebedingungen auf www.for-me-online.de/oral-b.

CH

*) Gültig beim Kauf von Oral-B Produkten in der Schweiz bis zu einem Einkaufswert von 500€, ausgenommen Duo-Packs. Aktionszeitraum: 24.08.-30.09.2026. Hochladen des Kaufbelegs sowie Einsenden des ausgeschnittenen EAN-Codes und Teilnahmeformulars per Post muss bis zum 14.10.2026 erfolgen. Online Registrierung auf for-me-online.de notwendig. Eine Einlösung pro Person möglich. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Ausführliche Teilnahmebedingungen auf www.for-me-online.de/oral-b.