Was ist ein Coregasm überhaupt?

In diesem Artikel:

Es ist nicht der 1. April, und das hier ist kein Scherz. Es gibt Anzeichen dafür, dass der "Coregasm" wirklich exisitiert, also ein Orgasmus , den Frauen beim Workout bekommen. Genauer gesagt, soll er bei einem intensiven Bauchtraining entstehen.

Wie ein Coregasm ausgelöst wird, erklären wir hier im Artikel. Wie du deine Bauchmuskeln richtig trainierst und es womöglich sogar zum Sixpack schaffst, siehst du in unserem professionell erstellten Bauchmuskel-Trainingsplan:

Sixpack in 12 Wochen

Ein Orgasmus beim Sport? Klingt erstmal wie einer dieser Mythen, der einen nervigen Gesundheitstrend schönreden soll (à la "Seitdem ich die neue Sellerie-Diät mache, fühle ich mich wie ein neuer Mensch“ – ja, wie ein sehr hungriger Mensch). Das ist der Coregasm aber nicht. Eine Studie der Indiana University bestätigte schon 2012 dieses Phänomen, dass einige Frauen beim Core-Training (engl. core = Rumpf, daher der Name) tiefgreifende Unterleibsgefühle oder sogar einen Höhepunkt erleben – und das ganz ohne erotische Fantasien oder andere Stimulation.

Etwa die Hälfte aller "exercise-induced orgasms“ (also Orgasmen durch Sport) sind solche Coregasmen. Sie passieren, wenn die Rumpfmuskeln trainiert werden, so viel ist bekannt. Aber auch Yoga ("Yogasm"), Laufen oder Radfahren sollen bereits Frauen zur Ekstase gebracht haben. Übrigens: Dass Yoga allgemein dafür sorgt, dass Frauen erfüllenden Sex haben, zeigte auch eine Studie .

Die besten Übungen für Rumpf und Bauch findest du in unserem Sixpack-Trainingsplan:

Sixpack in 12 Wochen

"Teilweise haben die Muskeln übers Bindegewebe sogar Verbindungen zur Klitoris“, sagt Beckenboden-Expertin Dr. Karin Scheurich von BeBo® Deutschland . Wenn du die Bauch- und Beckenbodenmuskeln anspannst, kann das auch die Klitoris stimulieren – das magische Zentrum der weiblichen Lust. Außerdem wird dein Körper (also auch dein Intimbereich) beim Sport stärker durchblutet und du atmest tiefer. Das alles kann zum Extra-Spaß beim Workout beitragen. (Auch interessant: Was du schon immer über den Orgasmus wissen wolltest .)

Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen

Leider nicht. In der Studie der Indiana University berichteten 246 von 370 Teilnehmerinnen von heißen Gefühlen beim Sport, 124 von einem richtigen Orgasmus. Männer haben hier schlechtere Karten. Auch sie können theoretisch einen Coregasm bekommen, das passiert aber erheblich seltener und ist noch weniger erforscht. Eine Studie legt nahe, dass die Veranlagung zum Coregasm verknüpft sein könnte mit Orgasmen im Schlaf.

Du kannst deine Chancen auf den sportlichen Höhepunkt aber steigern: Hast du schon mal bewusst in deinen Beckenboden reingehorcht? Wenn nicht, dann probiere es doch genau jetzt. Damit erhöhst du nämlich die Wahrscheinlichkeit auf einen Orgasmus – egal ob beim Sport oder im Bett.

"Ein gutes Bewusstsein für den eigenen Körper ist Voraussetzung für jeden Orgasmus“, so Scheurich. Doch genau das fehlt heute vielen. "Durch den Stress ist unser Fokus nach außen gerichtet, die Körperwahrnehmung geht häufig nur dahin, wo es wehtut.“ (Hier liest du, warum Selbstbefriedigung so super ist .)

Außerdem kannst du deinen Beckenboden gezielt trainieren. Denn je besser die Muskeln trainiert sind, desto stärker werden sie durchblutet und sind dadurch empfindsamer. Deshalb kommen Frauen mit trainiertem Beckenboden häufiger beim Sex und können auch eher einen Coregasm haben. Das hat noch einen weiteren Vorteil: Wenn du beim Sex deinen Beckenboden aktiv an- und entspannen kannst, wird das den Mann wahnsinnig machen. Wichtige Tipps hier: So trainierst du deinen Beckenboden .

Mit welchen Übungen bekomme ich einen Coregasm?

In den USA bieten einige Studios gezielt "Coregasm-Workouts" an. Eine Garantie, dass es tatsächlich klappt, gibt es allerdings nicht. Immerhin konnte in der Studie nur etwa ein Drittel aller Teilnehmerinnen beim Sport kommen und selbst coregasmfähige Frauen erleben diesen Höhepunkt nicht jedes Mal. Du willst es trotzdem versuchen? Dann probier's mal mit diesem Workout: