Heizweste und Wärmesocken: Brauchst du Kleidung mit Akku?

Dicke Socken, Daunenjacke, Handschuhe – und trotzdem frierst du? Dann klingt Kleidung mit eingebauter Heizung ziemlich verlockend.

Sinnvoll wird die Extra-Wärme auf Knopfdruck vor allem, wenn du längere Zeit in der Kälte bist, ohne dich viel zu bewegen. Beim Sport oder auf kurzen Wegen reicht gute Winterkleidung dagegen häufig aus.

Wie beheizbare Kleidung funktioniert In Westen, Socken oder Handschuhen sitzen Heizelemente, die über einen Akku oder eine Powerbank mit Strom versorgt werden. Mehrere Heizstufen erlauben es meist, die Temperatur anzupassen. Anders als klassische Winterkleidung hält die Technik also nicht nur deine eigene Körperwärme fest – sie führt zusätzliche Wärme zu.

Je nach Produkt und gewählter Stufe reicht eine Akkuladung mehrere Stunden. Danach heißt es allerdings: Aufladen.

Wann sich eine Heizweste wirklich lohnt Ausgerechnet beim schweißtreibenden Winter-Workout ist die eingebaute Heizung oft weniger wichtig. Mit steigender körperlicher Aktivität kurbelt dein Körper seine Wärmeproduktion selbst kräftig an.

Spannender wird der Akku, sobald Bewegung fehlt: auf dem Weihnachtsmarkt, beim Zuschauen am Sportplatz, langen Spaziergängen mit Pausen oder anderen Situationen, in denen du bei niedrigen Temperaturen viel herumstehst. Kurz: Je weniger du dich bewegst, desto interessanter kann aktive Wärme werden.

Heizweste, Wärmesocken oder Handschuhe – was passt zu dir? Nicht alle Menschen frieren gleich. Deshalb lohnt es sich, das Gadget nach deinem persönlichen Kälteproblem auszuwählen.

Dir ist insgesamt kalt? Dann ist eine Heizweste am naheliegendsten. Ihre Heizzonen sitzen je nach Modell etwa an Rücken, Brust oder Nacken. Achte besonders auf die Passform: Aktuelle Tests zeigen, dass viele Unisex-Modelle Frauen zu lang oder zu weit sein können.

Oben warm, unten Eisklötze? Beheizbare Socken bringen die Wärme direkt an die Füße. Mehrere Heizstufen sind inzwischen üblich, manche Modelle lassen sich sogar per App oder Fernbedienung regulieren. Bei Tragekomfort, Wärmeverteilung und Akkulaufzeit gibt es allerdings deutliche Unterschiede.

Deine Finger geben zuerst auf? Dann sind beheizbare Handschuhe die gezieltere Variante – beispielsweise für längere Aufenthalte draußen. 3 Wärme-Gadgets, die einen Blick wert sind

Für den Oberkörper: Die Kemimoto Heizweste überzeugte im aktuellen F.A.Z.-Vergleich von 18 Modellen unter anderem mit langer Wärme und separat steuerbaren Heizzonen.



Für kalte Füße: Die HeatPerformance Pro wurden im aktuellen F.A.Z.-Vergleich von 19 Modellen vor allem für Verarbeitung, Tragekomfort und Wärmeverteilung gelobt.



Für eisige Finger: Die Alpenheat FireSki AG20 punkteten im F.A.Z.-Test mit gleichmäßiger Wärmeverteilung, guter Verarbeitung und hohem Tragekomfort.

Die Nachteile beheizbarer Kleidung Der Extra-Komfort hat allerdings seinen Preis – und damit ist nicht nur der Kaufpreis gemeint. Akkus müssen geladen werden, die Elektronik macht die Pflege komplizierter und nicht jedes Kleidungsstück darf einfach mit der normalen Wäsche in die Maschine.

Vor dem Kauf zählen deshalb nicht nur Heizleistung und Preis. Passform, Position der Heizzonen, Akkulaufzeit, Waschbarkeit und Bedienung entscheiden darüber, ob aus dem vermeintlichen Winter-Hack tatsächlich einer wird.

Auch ökologisch ist der zusätzliche Technikaufwand nicht kostenlos: Elektronik und Lithium-Ionen-Akkus benötigen weitere Ressourcen. Die Verbraucherzentrale Hamburg beurteilt beheizbare Kleidung für den normalen Alltagsgebrauch deshalb kritisch. Beschädigte Akkus oder Kabel sind ein Ausschlusskriterium: Bei elektrisch beheizter Kleidung solltest du die Herstellerhinweise zu Nutzung, Laden und Pflege besonders ernst nehmen.

FAQ: Beheizbare Kleidung im Winter Wie lange hält der Akku beheizbarer Kleidung? Das unterscheidet sich je nach Modell und Heizstufe deutlich. Hersteller versprechen teilweise Laufzeiten von etwa 3 bis 10 Stunden. Wie lange der Akku tatsächlich durchhält, hängt unter anderem von Heizstufe und Außentemperatur ab. Kann man Heizwesten und Wärmesocken waschen? Viele Modelle schon, allerdings nicht beliebig. Je nach Produkt muss der Akku entfernt werden, und Waschprogramm beziehungsweise erlaubte Temperatur unterscheiden sich. Deshalb immer die Pflegehinweise des Herstellers beachten. Was ist besser: Heizsocken oder beheizbare Einlegesohlen? Das hängt vom Einsatz ab. Heizsocken umschließen den Fuß und lassen sich mit verschiedenen Schuhen kombinieren; beheizbare Sohlen sitzen direkt im Schuh. Entscheidend sind deshalb neben der Wärme vor allem Platz im Schuh, Tragekomfort und die Position der Heizelemente.