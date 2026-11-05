All Pink im Hybrid Hub von adidas

Wer am Hyrox-Wochenende in Hamburg unterwegs war, kam am adidas Hybrid Hub kaum vorbei. Direkt gegenüber der Messe in der Karolinenstraße gelegen, wurde die Location vom Mittwoch, 28. Oktober, bis zum Sonntag, 1. November 2026, zum Treffpunkt für die Fitness- und Hybrid-Sport-Community. Im Mittelpunkt stand neben der starken Gemeinschaft auch der neue Adizero Dropset Pro, adidas' neuester Performance-Schuh für Hybrid-Athlet*innen und Fitness Racing.

adidas Just in Style: Die pinke Farbe des adidas Adizero Dropset Pro war perfekt auf das Design des Hybrid Hub abgestimmt.

Dass sich der Hub komplett in Pink präsentierte, war kein Zufall. Denn die Farbwelt war auf das Design des Adizero Dropset Pro abgestimmt, den es nun in einem neuen Colorway gibt – mehr Informationen zum innovativen Trainingsschuh sowie deine Chance, ein Paar davon zu gewinnen, findest du weiter unten in diesem Artikel. Schauen wir aber zunächst noch einmal auf das umfangreiche Programm im Hybrid Hub, bei dem wirklich für jede*n etwas dabei war.

Work-out, Coffee und Recovery: Das Programm im adidas Hybrid Hub An fünf Tagen konnten Besucher*innen die adidas-Welt des Hybrid Fitness hautnah erleben. Neben der Möglichkeit, den Adizero Dropset Pro selbst zu testen, standen unter anderem VO2-Max-Messungen, Recovery-Angebote sowie Community-Aktivierungen auf dem Plan. Selbstverständlich hatten die adidas Runners zu einem gemeinsamen Shake-out-Run geladen. Die strahlenden Gesichter der Teilnehmenden nach dem Lauf am Samstag sprechen für sich: Zusammenhalt bei einer gemeinsamen Sporteinheit zu feiern, ist und bleibt besonders – und nach dem Lauf blieb noch Zeit für Austausch.

adidas Gemeinsam Laufen macht glücklich: Am Samstag des Aktivierungswochenendes im adidas Hybrid Hub luden die adidas Runners zum Shake-out-Run vor dem Hyrox Hamburg 2026.

Das ganze Wochenende durfte sich die Community über abwechslungsreiche Angebote freuen. An der Coffee-Bar mit leckeren Heißgetränken war Raum für entspannte Gespräche bei einem Cappuccino vom Barista. Wer sich auspowern wollte, konnte das am Freitag bei einem schweißtreibenden Dopamin-Work-out tun. Und in der stylish eingerichteten Social-Content-Zone gab es die beste Gelegenheit für coole Fotos, Selfies und Videos – auch das kam bei den Hub-Besucher*innen richtig gut an. adidas-Partnerin Emilia strahlte in Hamburg im adidas-Look und zeigte sich ambitioniert und sportlich:

adidas Sportliche Ambition und ein Outfit, in dem man sich wohlfühlt. Emilia zeigt: Das geht beides gleichzeitig!

Emilias adidas-Outfit kannst du dir hier noch einmal genauer im kurzen Video anschauen:

Spannender Panel-Talk zum Abschluss Insgesamt war das Programm im und um den Hub damit eine rundum gelungene und aktivierende Experience am Hyrox-Wochenende in Hamburg. Nachdem die Marke mit den drei Streifen tagelang Gesichter zum Schwitzen und Strahlen gebracht hatte, ging das Hybrid Hub Aktivierungswochenende mit einem letzten Highlight zu Ende.

adidas Mit dem Panel-Talk ging das Community-Wochenende im adidas Hybrid Hub zu Ende.

Die adidas-Athlet*innen Alyssa McElheny, Jana Lebenstedt und Fabi Eisenlauer machten am Sonntag mit einem spannenden Athleten-Panel den Abschluss. Die Key-Themen: persönliche Tipps rund um Performance und Apparel. Zum Ende des Panels las Moderator Flo einen Spruch von Athletin Jana Lebenstedt vor: „Ich bin noch lange nicht da, wo ich hinmöchte. Und ja, es war nur ein Rennen. Wer weiß, was das Nächste bringt? Aber gestern war gestern. Und gestern war einfach ein wunderschöner Tag.“ Nach der Talkrunde war sich die Community jedenfalls einig: Das war ein super Finale des großartigen Social-Wochenendes.

adidas adidas brachte im Hybrid Hub rund um den Hyrox die Community zusammen.

Dürfen wir vorstellen? Das ist der Adizero Dropset Pro

adidas In der leuchtend pinken Farbe ist der Dropset Pro ein echter Hingucker – und auch funktional überzeugt der Schuh aus der Adizero-Linie von adidas.

Beim aktuellen Hyrox-Trend kommt bei vielen Athlet*innen die Frage auf, mit welchem Schuhwerk man am besten trainiert und den Wettkampf bestreitet. Mit dem Adizero Dropset Pro liefert adidas eine überzeugende Antwort. Er vereint Leichtigkeit, Stabilität und Vielseitigkeit in einem Schuh. Atmungsaktive CLIMACOOL‑Materialien sorgen für trockenen Komfort, während Lightstrike-Pro-Dämpfung, Energyrods und die griffige Continental™‑Außensohle dich bei jedem Training und Lauf optimal unterstützen, indem sie dir ein energiegeladenes und sicheres Gefühl geben.