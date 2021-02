Loungewear 5 Homewear-Trends, die für zuhause fast zu schade sind

Deine Lieblingsbluse und deine geliebte Jeans hast du lange nicht getragen? Wozu auch! Home Office oder Kurzarbeit steht in vielen Jobs auf der Tagesordnung, Treffen mit Freunden sind auf ein Minimum reduziert und so richtig viel nach draußen geht man bei der momentanen Wetterlage ja auch nicht, oder?

Dass du es dir zu Hause gemütlich machst, heißt aber noch lange nicht, dass du jetzt in langweiligen Jogginghosen und Schlabberpullis rumsitzen musst. Gemütlich geht auch stylish! Wie das aussieht, zeigen wir hier:

Was ist Loungewear?

Loungewear oder Homewear bezeichnet nichts anderes als bequeme Kleidung, die man zu Hause trägt. Es kann also auch einfach der bekleckerte Uralt-Pyjama sein, in dem einige vielleicht gerade diesen Artikel lesen.

In der Fashion-Welt versteht man unter den Begriffen aber meistens weiche Sets, bestehend aus Hose und Oberteil, oder Jogginganzüge aus einem Sweatstoff, die ein bisschen angezogener aussehen.

Loungewear-Look Nummer 1: Der Sweat-Anzug

Der Lieblingslook der Promis - auch schon vor dem Lockdown. Justin Biebers Frau Hailey trägt Zweiteiler täglich auf der Straße und das in allen Farben. Das Model beweist mit ihren Looks: Jogginganzüge sind alltagstauglich, so lange man sie richtig stylt.

Cool kombiniert sieht der Anzug mit einer Bauchtasche aus. Die kannst du schräg wie eine Cross-Bodybag tragen. Weiße klobige Sneaker runden den Celebrity-Look ab. Mit dieser Kombination siehst du super stylisch aus und kannst darin getrost einkaufen oder spazieren gehen.

Loungewear-Look 2: Die Zoom-taugliche Kombi

Business und Jogginghose passen nicht zusammen? Oh doch! Der Loungewear-Trend zeigt, dass Jogginghosen und Blazer ein cooles Match sind.

Um einen bequemen Look zu kreieren, der fürs Home-Office, aber auch für das wichtige Online-Meeting perfekt ist, braucht es nicht viel. Kombiniere doch zum Beispiel eine schwarze Jogginghose zum klassischen Blazer. Ein schlichtes Kaschmir-Shirt drunter ist genauso kuschelig wie elegant. Falls du doch mal einen kurzen Abstecher ins Büro machen musst, passen chunky Boots perfekt zur Kombi. Welche Stiefel gerade sonst noch Trend sind, verraten wir hier.

Loungewear-Look 3: Strickhose mit Trenchcoat

Super angesagt und extrem kuschlig sind gestrickte Jogginghosen. Besonders edel und weich auf der Haut: Modelle aus Kaschmir und Merino. Wenn du in so einem Luxus-Jogger auf die Straße gehst, erntest du eher bewundernde als verurteilende Blicke!

Wenn du graue oder beige Teile zu langweilig findest, kannst auch mal zu einer Farbe greifen. Eine kobaltblaue Strickhose und ein passender Pullover mit blauen Details sind eine perfekte Kombi. Ein schlichter Trenchcoat macht den Look ultra-chic und es fällt gar nicht mehr auf, dass du dein Home-Office-Outfit trägst. Trenchcoats sind nicht so dein Fall? Kein Problem. Hier haben wir andere tolle Mäntel zusammengestellt. Da ist sicher auch einer für dich dabei.

Loungewear-Look 4: Das passende Set

Extra-cozy, elegant, aber nicht zu aufwändig im Styling soll es sein? Dann sind Zweiteiler aus Strick ideal. Die Sets gibt es gerade in so gut wie jedem Online-Shop bestehend aus Pullover und Hose oder,wenn bei dir die Heizung auf Hochtouren läuft, aus Bralette und Shorts.

Passende Sets sehen immer aus, als hättest du dir viel Mühe mit deinem Styling gegeben, obwohl du gar nicht darüber nachdenken musst. Um dein Outfit alltagstauglich zu machen, kannst du es mit schönem Schmuck noch ein bisschen aufwerten.

Loungewear-Look 5: Der Pyjama

Ein hübscher Pyjama ist fast zu schade, um ihn nur zum Schlafen zu tragen. Wir finden, du kannst ihn auch prima tagsüber auf der Couch tragen. Auf Paparazzi-Fotos sieht man viele Promi-Damen sogar im Pyjama auf der Straße. Ist der Schlafanzug aus Seide oder Satin gefertigt, kann das sogar richtig chic aussehen.

Trend-Tipp: Hast du schon eine coole Hemdjacke? Falls nicht, klicke schnell hier. Die "Shackets" sind auch super-cozy und machen jeden Loungewear-Look straßentauglich.

Ganz elegant zuhause bleiben: Gemütlich und stylish schließen sich nicht aus! Mit unseren 5 Loungewear-Looks bist du modisch perfekt gerüstet für den Lockdown.