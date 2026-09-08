Die neuen Must-haves für deine Yoga-Routine

Mit CRIVIT bietet Lidl hochwertige Sportswear & Equipment für dein Wellbeing. Jetzt ist die Yoga-Kollektion von CRIVIT zurück – und das besser als je zuvor. Denn die neuesten Modelle enthalten neben GRS*-zertifiziertem recyceltem Polyester eine spezielle LYCRA®-Faser, die für eine besonders gute Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sorgt. In den neuen Premium-Funktionstights, -Sweatpullovern und -Sportbustiers kannst du dich nach Herzenslust bewegen, dehnen und deine Balance finden, ohne dich eingeengt zu fühlen. Die biobasierte, erneuerbare LYCRA®-Faser besteht zu 70 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen, bietet die gewohnt hervorragende Passform und Leistungsfähigkeit und die Herstellung dieser Faser verursacht bis zu 45 Prozent weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Elastan*. Denn manchmal geht es beim Finden einer besseren Balance eben um mehr als nur Yoga. Es geht um die kleinen Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und die neue Yoga-Kollektion mit LYCRA® von CRIVIT beweist, dass bewusstere Entscheidungen nicht bedeuten müssen, bei Qualität, Komfort, Leistung oder beim Preis-Leistungs-Verhältnis Kompromisse einzugehen. Entdecke das CRIVIT Sortiment in der Lidl Filiale sowie im Lidl Onlineshop.