Die neuen Must-haves für deine Yoga-Routine

Mit CRIVIT bietet Lidl hochwertige Sportswear & Equipment für dein Wellbeing. Jetzt ist die Yoga-Kollektion von CRIVIT zurück – und das besser als je zuvor. Denn die neuesten Modelle enthalten neben GRS*-zertifiziertem recyceltem Polyester eine spezielle LYCRA®-Faser, die für eine besonders gute Passform und uneingeschränkte Bewegungsfreiheit sorgt. In den neuen Premium-Funktionstights, -Sweatpullovern und -Sportbustiers kannst du dich nach Herzenslust bewegen, dehnen und deine Balance finden, ohne dich eingeengt zu fühlen. Die biobasierte, erneuerbare LYCRA®-Faser besteht zu 70 Prozent aus erneuerbaren Rohstoffen, bietet die gewohnt hervorragende Passform und Leistungsfähigkeit und die Herstellung dieser Faser verursacht bis zu 45 Prozent weniger CO2-Emissionen als herkömmliches Elastan*. Denn manchmal geht es beim Finden einer besseren Balance eben um mehr als nur Yoga. Es geht um die kleinen Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und die neue Yoga-Kollektion mit LYCRA® von CRIVIT beweist, dass bewusstere Entscheidungen nicht bedeuten müssen, bei Qualität, Komfort, Leistung oder beim Preis-Leistungs-Verhältnis Kompromisse einzugehen. Entdecke das CRIVIT Sortiment in der Lidl Filiale sowie im Lidl Onlineshop.
Mehr Infos unter www.lidl.de sowie auf Instagram unter @crivit
* Bis zu 45 % geringere CO₂-Emissionen. Vergleichende Ökobilanz: LYCRA®-Faser mit PTMEG auf Bio-Basis vs. LYCRA®-Faser mit PTMEG auf fossiler Basis, Ramboll, 2026
Die Highlights der Kollektion
Sweatpullover
Der weiche Premium-Damen-Sweatpullover mit Rundhalsausschnitt hat einen weitenverstellbaren Saum mit elastischem Kordelzug und seitlichem Stopper.
Sportbustier
Das Premium-Sportbustier mit überkreuzten Trägern und herausnehmbaren Pads bietet mittleren Halt. Perfekt zum Yoga, Tanzen, Biken und Skifahren.
Funktionstights
Die superbequemen Premium-Damen-Funktionstights sind schnelltrocknend und feuchtigkeitsableitend und haben eine praktische Schlüsseltasche im Bund.
Teste die Key-Pieces der CRIVIT Yoga-Kollektion
Du liebst Yoga und möchtest dich vom Material, der Passform und dem Tragegefühl der neuen CRIVIT Yoga-Kollektion mit LYCRA® überzeugen? Dann bewirb dich jetzt als Produkttesterin! Wir suchen 80 WOMEN’S HEALTH-Leserinnen, die die drei Key-Pieces der Kollektion – die Premium-Damen-Funktionstights, das Premium-Sportbustier und den Premium-Damen-Sweatpullover – ausgiebig testen.
Fülle dafür einfach das unten stehende Formular aus und mit etwas Glück wirst du als eine von insgesamt 80 Testerinnen ausgewählt. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind von der Aktion ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Testprodukte möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Testerinnen werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 04.10.2026.