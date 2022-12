Heute ist der Tag, heute ist Training angesagt! Okay, zugegeben: Vor der Arbeit wurde es mal wieder nichts, weil das Bett doch zu gemütlich war. Aber nach Feierabend geht's ins Gym. Wobei – vielleicht dann doch besser morgen früh? Nein! Jetzt ist Schluss mit dem ewigen Verschieben. Ab sofort startest du mit Vorfreude in jede Trainingseinheit. Denn in unserer Bildergalerie verraten wir, wie dir Sport endlich (wieder) Spaß macht. So viel Spaß kann ein Trainingsplan machen! Lad den Plan hier direkt runter und spring dich fit: Dein Trainingsplan Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Schneller fit mit Seilspringen in 8 Wochen Trainingsplan

Nur Springseil nötig

8 Übungen in Bild und Video

Inklusive Technik-Tipps

15 Seiten PDF, auf allen Geräten abrufbar Vielleicht erinnerst du dich noch ans Springseilspringen in der Schule, bei dem es sicherlich nur um den Spaß ging. Dabei kann das Sportgerät aber auch enorm fit halten: Mit diesem 8-wöchigen Trainingsplan gelingt dir das Kardio-Training mit dem Seil und du kannst von den positiven Effekten auf deinen Körper profitieren. Selbst in niedriger Frequenz verlangen die Sprünge eine hohe Intensität – die Folge: Auf Dauer werden deine Muskeln definiert und du wirst sportlich-schlank. Konkret wirst du mit 15 gezielten Bodyweight-Übungen darauf vorbereitet, brauchst also keinerlei Equipment, abgesehen von deinem Springseil. Das Seil kannst du für dich auch als Wundermittel entdecken: Starte jetzt den Download dieses Trainingsplans und definiere deine Muskeln auf eine ungewöhnlich effektive Art! mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de. Beste Motivation: Tipps für Spaß am Sport Da jede Frau unterschiedlich ist, hat auch jede ihren individuellen Motivations-Booster. Wenn du also den Spaß am Sport verloren hast, kann es ganz einfach daran liegen, dass du deinen bisher noch nicht entdeckt hast. Um das zu ändern, haben wir in unserer Bildergalerie 9 bewährte Tipps zusammengestellt. Am besten, du probierst sie direkt mal selbst aus. Endlich macht Sport Spaß! Die Tricks in unserer Fotostrecke helfen dir, deinen persönlichen Fun-Faktor fürs Training zu finden. So hast du den nötigen Motivationsschub für jede Fitness-Einheit. Jetzt durchklicken und dann viel Spaß beim Auspowern!

Wenn du dich auf dem Laufband oder Indoor-Bike langweilst, hör doch nebenbei deine Lieblingsmusik, einen Podcast oder greif zur neusten Women‘s Health – hier geht's zur Kindle-Ausgabe. So lenkst du dich von den Anstrengungen ab. Und wenn du das nächste Mal auf die Uhr schaust, sind 30 Minuten sicher schon um.

Wenn du jeden Tag die gleichen Übungen und Bewegungen machst, langweilst du Körper und Geist. Folge: Du brichst dein Training womöglich komplett ab. Kombiniere daher besser Ausdauer-, Krafttraining und Fitnesskurse, empfiehlt Fitnesstrainer Christian Hagen. Beispiel: "Zuerst eine bestimmte Muskelgruppe mit 2 bis 3 verschiedenen Übungen trainieren und im Anschluss daran, je nach Leistungsstand, 5 bis 10 Minuten auf Crosswalker, Laufband oder Fahrradergometer deine Ausdauer verbessern. Danach geht es an die nächste Muskelgruppe", so Hagen. Vorteile: Durch die kurzen und zugleich intensiven Einheiten sowohl bei Geräte- als auch Ausdauertraining verbrauchst du deutlich mehr Kalorien als beim herkömmlichen Training. Der Experte sagt: "Langweilige Ausdauer-Einheiten von 30 Minuten und mehr sind somit nicht mehr nötig."

Überfordere deinen Körper nicht schon von Beginn an. Versuch nicht gleich, bei der Beinpresse 60 Kilo zu drücken oder 40 Sit-ups am Stück zu machen. Wenn du noch nicht so trainiert bist, wirst du daran zwangsläufig scheitern. Der Trick: Steigere dich nach und nach. Nur wenn du deine Ziele auch erreichen kannst, spornt dich das an und motiviert zu neuen Höchstleistungen.

Musik kann deine sportliche Leistung fördern, wenn sie bei dir angenehme Emotionen hervorruft und bestimmte Bilder vor dem inneren Auge weckt, wie eine Forschergruppe an der Brunel University in London herausfand. Musik macht dich demnach messbar bis zu 20 Prozent leistungsfähiger. Die Gründe: Musik motiviert, indem sie die Stimmung hebt, Ängste oder auch aufkommende Müdigkeit mildert – ein wichtiger Aspekt etwa bei Ausdauer-Leistungen.

Musik bringt den Körper dazu, sich effizienter zu bewegen, Energie besser einzusetzen.

Musik fördert Konzentration auf den Punkt, entscheidend bei sportlichen Wettkämpfen.

Musik bringt dich schneller in den sogenannten Flow-Zustand, in dem alles wie von selbst gelingt. Tipp: Stell dir deine Lieblings-Playlist zusammen und achte darauf, dass du dein Training dem Rhythmus der Songs anpassen kannst. Je höher das Tempo, desto schneller und lauter darf die Musik sein. Wenn du beim Training richtig Gas geben willst, solltest du also nur Lieder auswählen, die dich pushen. So steigert Musik deine Leistungsfähigkeit. Den größten Einfluss auf die Leistungsfähigkeit hat synchron eingesetzte Musik. Dabei müssen Bewegungsabfolgen wie Laufschritt oder Gewichtestemmen exakt aufs Tempo der Musik abgestimmt sein. Aber auch Hintergrundmusik wirkt: etwa anregend beim Warm-up oder beruhigend beim Cool-down. Hier findest du die besten Kopfhörer für Sportlerinnen.

Wenn du deine täglichen Sportaktivitäten aufschreibst, siehst du deinen Fortschritt bereits auf dem Papier, bevor er überhaupt am Körper erkennbar ist. Das bringt einen zusätzlichen Motivationsschub. Schreib es in ein Notizbuch, eine Excel-Tabelle oder ein vorgefertigtes Trainingstagebuch: Fitness Logbuch: minimalistisches Trainingstagebuch in verschiedenen Farben

Train Hard: Trainingstagebuch für Krafttraining, Fitness Studio, Bodybuilding & Cardio, schwarz

GYMBOOK® - Premium Trainingstagebuch, schwarz-gold Praktischer Nebeneffekt: Du weißt beim nächsten Training beispielsweise das eingesetzte Gewicht und die Reihenfolge der Geräte. Plus: Du kannst erkennen, zu welchen Zeiten deine Leistungen auf dem Höhepunkt sind oder welche Trainingseinheiten dir besonders liegen.

Überleg dir vor jedem Training etwas Schönes für danach. Das sollte jetzt nicht unbedingt jedes Mal der fette Burger oder ein großes Eis sein. Tu deinem Körper lieber auch mal etwas richtig Gutes: eine Fuß- oder Nagelpflege, ein neues Körperpeeling unter der Dusche, in der Badewanne relaxen. Mach also einfach, was dir wirklich gut tut. Mit diesen Aussichten wirst du gerne wieder trainieren.

Eine Freundin, ein Freund oder ein anderer Partner hilft dir dabei, deinen Trainingsplan wirklich durchzuziehen. Sportlerinnen, die ein neues Workout zusammen mit einem Partner beginnen, investieren mehr Zeit ins Training als solche, die es allein versuchen, fand eine US-Studie heraus. Demnach werden gemeinsame Erfolge, wie beispielsweise ein beendeter 5-Kilometer-Lauf oder ein abgeschlossenes besonders anstrengendes Fitness-Programm, von einem selbst viel höher bewertet als Solo-Leistungen. Das Gemeinschaftsgefühl pusht die eigene Motivation. Und falls du dich einmal hängen lässt und keine Lust aufs Training hast, wird deine Trainingspartnerin dich sicher erinnern und überzeugen. So verbessert eine Trainingspartnerin dein Workout.

Wenn dir die klassischen Übungen im Fitnessstudio nicht gefallen, versuch es doch einmal mit Kursen. Die meisten Studios bieten eine breite Palette davon an. Wenn eine Trainerin oder ein Trainer im Vordergrund die Übungen anleitet, fällt dir das Mitmachen leichter. "In der Gruppe ist man häufig motivierter", sagt Fitnesstrainer Christian Hagen. Pluspunkt: "Ein guter Trainer schafft es, die Kursteilnehmer bis an ihre Leistungsgrenzen zu führen, ohne dass sie es als Quälerei empfinden", so Hagen.