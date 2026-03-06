Rudern statt Rennen: Ergometer-Training für Ausdauer und Core bei Frauen

Ein Gerät, maximale Wirkung für Muskeln und Ausdauer? Her damit! Wie eine Studie zeigt, sollten Frauen sich für eine Kombination aus Cardio, Kraft und Core Aktivierung mit dem Rudergerät anfreunden.

Der Ruder-Ergometer bietet eine gelenkschonende Alternative zum Laufen und liefert auch bei wenig Zeit ein effektives Ganzkörpertraining. Wir verraten, warum Rudern Frauen besonders guttut und worauf du dabei achten solltest.

Laut Studie: So pusht Rudern deine Ausdauer In dieser Studie wurde untersucht, wie sich ein submaximales Ruderprotokoll im Vergleich zu einem klassischen VO₂max-Test mit Atemgasanalyse bei trainierten Sportlern und Sportlerinnen verhält. Das Ergebnis: Beide Tests lieferten nahezu identische Ergebnisse.

Das bedeutet im Klartext: Rudern eignet sich nicht nur zur Leistungsdiagnostik, sondern auch als effektives Ausdauertraining, das große Muskelgruppen inklusive Rumpf aktiviert. Damit ist es besonders spannend für Frauen, die Ausdauer, Core und Gelenkschonung kombinieren wollen.

Die Studien-Ergebnisse auf einen Blick- Submaximales Rudern liefert nahezu identische Ergebnisse wie VO₂max-Labortests



- Abweichung unter 5 Prozent



- Geeignet zur Trainingssteuerung und Fortschrittskontrolle



- Ohne aufwendige Leistungsdiagnostik durchführbar

Diese Vorteile hat Rudern für Frauen Wenn du noch skeptisch bist, haben wir dir hier die Vorteile eines Workouts am Ergometer zusammengefasst:

Core-Training: Durch die stabile Rumpfspannung trainierst du deine gesamte Körpermitte

Durch die stabile Rumpfspannung trainierst du deine gesamte Körpermitte Gleichmäßige Belastung: Der ganze Körper wird beim Rudern gleichmäßig belastet, ohne Stoßbelastung auf bestimmte Muskeln

Der ganze Körper wird beim Rudern gleichmäßig belastet, ohne Stoßbelastung auf bestimmte Muskeln Alltagsnutzen: Rudern fordert die Haltung, Rückenstabilität und dein Körpergefühl

Rudern fordert die Haltung, Rückenstabilität und dein Körpergefühl Gelenkschonend: Das Training ist ideal bei Knieproblemen, Laufpausen oder für Recovery Abnehmen mit Rudern: So effektiv ist das Training auf dem Rudergerät

So trainierst du effektiv auf dem Ruder-Ergometer Das Rudergerät trainiert Ausdauer und Core gleichzeitig. Das ist ideal, wenn du wenig Zeit hast und mit einem kurzen Workout effektive Reize setzen willst. Deine Routine könnte so aussehen:

Warm-up: 10 Minuten ruhiges Tempo, Fokus auf gleichmäßigen Rhythmus

10 Minuten ruhiges Tempo, Fokus auf gleichmäßigen Rhythmus Hauptteil: 3 x 5 Minuten intensives Rudern, anstrengend, aber technisch sauber. Die Kraft kommt erst aus den Beinen, dann aus Rücken und Armen

3 x 5 Minuten intensives Rudern, anstrengend, aber technisch sauber. Die Kraft kommt erst aus den Beinen, dann aus Rücken und Armen Pause: 1 Minute aktive Pause zwischen den Intervallen, locker weiter rudern oder auslockern

1 Minute aktive Pause zwischen den Intervallen, locker weiter rudern oder auslockern Cool down: 5 Minuten Tempo reduzieren, Atmung beruhigen Alltags-Tipp: Für ein effektives Rudertraining reichen 30 Minuten völlig aus. Du kannst den Ruder-Ergometer im Fitnessstudio nutzen oder in ein Gerät für zuhause investieren. Wenn du kein Ruder-Ergometer zur Verfügung hast, kannst du die Bewegung alltagstauglich ersetzen: Band-Rudern mit einem Widerstandsband im Stehen oder Sitzen aktiviert Rücken und Core ähnlich effektiv.

FAQ: Rudern auf dem Ergometer Ist Rudern genauso effektiv wie Laufen für die Ausdauer? Ja. Rudern beansprucht große Muskelgruppen gleichzeitig und kann die Ausdauerleistung ähnlich effektiv steigern wie Laufen, bei geringerer Gelenkbelastung. Trainiert Rudern wirklich den Core? Definitiv. Bei jedem Ruderschlag stabilisiert der Rumpf die Bewegung, was die tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur kontinuierlich aktiviert. Ist Rudern für Anfängerinnen geeignet? Ja. Intensität und Tempo lassen sich individuell anpassen, sodass auch Einsteigerinnen sicher und effektiv trainieren können. Wie oft sollte ich Rudern in mein Training einbauen? Ein bis zwei Einheiten pro Woche reichen aus, um Ausdauer und Core spürbar zu verbessern oder Lauftraining sinnvoll zu ergänzen. Brauche ich zwingend ein Ruderergometer? Nein. Band-Rudern oder funktionelle Zugübungen können die Bewegung gut ersetzen, erreichen aber nicht ganz die gleiche Ausdauerwirkung.