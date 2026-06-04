Studie: Wer diese kleinen Gewohnheiten ändert, nimmt eher ab

Abnehmen hängt nicht nur von Kalorien oder Sport ab. Die Forschung beschäftigt sich zunehmend auch mit der Frage, welchen Einfluss feste Essenszeiten auf Gewicht, Stoffwechsel und Hunger haben.

Genau das untersuchte jetzt eine Studie im International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. Dafür analysierten Forschende die Daten von mehr als 7.000 Erwachsenen aus Deutschland über mehrere Jahre hinweg. Das Ergebnis: Vor allem zwei Essgewohnheiten standen mit einem niedrigeren BMI in Zusammenhang.

Das zeigt die aktuelle Studie zu Essenszeiten und BMI Für die Studie analysierten die Forschenden Daten von mehr als 7.000 Erwachsenen zwischen 40 und 65 Jahren, die an einer Langzeitstudie in Deutschland teilgenommen hatten. Zu Beginn machten die Teilnehmenden Angaben zu Größe, Gewicht, Essenszeiten, Lebensstil und sozialem Hintergrund.

Nach 5 Jahren kehrten mehr als 3.000 Personen zu Nachuntersuchungen zurück. Anhand neuer Messungen und Befragungen wurde überprüft, wie sich Gewicht und Gewohnheiten im Laufe der Zeit verändert hatten. Dabei zeigte sich ein klarer Zusammenhang bei zwei kleinen Gewohnheiten: Menschen mit niedrigerem BMI frühstückten tendenziell früher und legten nachts längere Essenspausen ein.

Besonders Frauen mit dem niedrigsten BMI frühstückten laut Studie durchschnittlich gegen 7:30 Uhr. Gleichzeitig lag zwischen Abendessen und Frühstück meist eine Pause von etwa 10,5 Stunden. Wer also um 7:30 Uhr frühstückt, sollte ungefähr gegen 21 Uhr die letzte Mahlzeit essen. Außerdem zeigte sich: Wer sein Frühstück regelmäßig weit nach hinten verschob, hatte häufiger einen höheren BMI.

Infobox: Was bedeutet BMI eigentlich?Der BMI (Body-Mass-Index) beschreibt das Verhältnis von Körpergewicht zu Körpergröße und dient als grober Richtwert zur Einschätzung des Körpergewichts.



Ein BMI zwischen 18,5 und 24,9 gilt laut WHO als "Normalgewicht". Allerdings berücksichtigt der Wert weder Muskelmasse noch Körperfettverteilung und ist deshalb nur eine Orientierung – kein perfekter Gesundheitsindikator.

Warum frühes Essen sinnvoll sein könnte Die Studie beweist zwar nicht direkt, dass frühes Essen automatisch beim Abnehmen hilft. Dennoch gibt es dafür plausible Erklärungen. Studienautorin Camille Lassale vom Barcelona Institute for Global Health erklärt, dass Stoffwechsel, Insulin und Hungerhormone im Tagesverlauf unterschiedlich arbeiten. Tagsüber – besonders morgens – verarbeitet der Körper Nahrung effizienter als spät am Abend.

Auch Ernährungsberaterin Lisa Moskovitz betont, dass regelmäßige Essenszeiten helfen können, Blutzucker und Appetit besser zu regulieren. Spätes Essen dagegen geht oft mit zusätzlichem Snacken einher – und damit häufig auch mit mehr Kalorien.

Darauf basiert die Ernährungsstrategie Im Mittelpunkt steht kein strenger Diätplan, sondern ein bewussterer Umgang mit Essenszeiten. Ziel ist es, die Nahrungsaufnahme stärker in die erste Tageshälfte zu verlagern und dem Körper nachts mehr Zeit für Regeneration und Verdauung zu geben.

Das bedeutet konkret:

morgens möglichst regelmäßig frühstücken

spätes Abendessen eher vermeiden

nachts längere Essenspausen einhalten

unnötiges Snacken am Abend reduzieren

auf alltagstaugliche Routinen statt Extrem-Diäten setzen Der Vorteil: Die Methode wirkt deutlich flexibler als klassisches Intervallfasten und lässt sich oft leichter dauerhaft umsetzen.

Beginnt hier schon das Intervallfasten? Nicht direkt. Zwar erinnert die Methode an intermittierendes Fasten, sie ist aber deutlich lockerer. Im Gegensatz zum klassischen 16:8-Fasten geht es hier nicht um strenge Fastenfenster, sondern eher um regelmäßige Essenszeiten und eine längere Pause über Nacht. Genau das macht die Strategie laut Expert:innen oft alltagstauglicher.

Warum spätes Snacken problematisch sein kann Viele Menschen essen den Großteil ihrer Kalorien erst am Abend. Genau dann greift man oft eher zu Snacks, Süßigkeiten oder großen Portionen. Hinzu kommt: Der Körper arbeitet nachts langsamer. Späte Mahlzeiten können deshalb Verdauung, Schlaf und Hungergefühl beeinflussen. Wer seine Hauptmahlzeiten stärker in die erste Tageshälfte verlagert, könnte davon profitieren.

So kannst du die Strategie im Alltag testen Schon kleine Veränderungen können sinnvoll sein:

Frühstück nicht dauerhaft auslassen

Abendessen etwas früher einplanen

spätes Snacken reduzieren

feste Essenszeiten etablieren

nachts längere Pausen zwischen den Mahlzeiten schaffen Wichtig ist dabei vor allem Regelmäßigkeit – nicht Perfektion.

5 einfache Frühstücksideen für einen proteinreichen Start Wer morgens früh isst, sollte vor allem auf eine Kombination aus Eiweiß, Ballaststoffen und lang sättigenden Kohlenhydraten achten. Diese Frühstücke liefern Energie und halten den Blutzucker stabil:

Skyr oder griechischer Joghurt mit Beeren und Nüssen Haferflocken mit Chiasamen und Naturjoghurt Vollkornbrot mit Ei und Avocado Protein-Smoothie mit Banane und Mandelmus Omelett mit Gemüse und Feta Wichtig: Stark gezuckerte Cerealien oder süße Teilchen liefern zwar schnell Energie, machen aber oft genauso schnell wieder hungrig. Also besser: Finger weg!

FAQ: Häufige Fragen zu Essenszeiten und Abnehmen Muss ich jetzt unbedingt um 7:30 Uhr frühstücken? Nein. Die genaue Uhrzeit ist nicht entscheidend. Die Studie zeigt lediglich, dass frühes Frühstücken häufiger mit einem niedrigeren BMI verbunden war. Wie lang sollte die Essenspause nachts sein? In der Studie lag sie bei etwa 10,5 Stunden. Das ist deutlich moderater als klassisches Intervallfasten. Hilft spätes Abendessen beim Zunehmen? Nicht automatisch. Häufig geht spätes Essen aber mit zusätzlichem Snacken und höherer Kalorienaufnahme einher. Funktioniert die Methode ohne Diät? Die Strategie ersetzt keine ausgewogene Ernährung, kann aber helfen, Essverhalten und Hunger besser zu regulieren.