Covermodel Contest 2022 Mach den Check: Bist du die perfekte Kandidatin für unser Titelfoto?

Nur eine kann… Nein, nicht Germany’s next Topmodel werden, sondern WOMEN’S HEALTH Covermodel. Du möchtest dich bewerben und fragst dich: Habe ich das Zeug zur Titelheldin? Mit dieser Checkliste findest du es heraus

Pamela Reif, Mady Morrison, Jessica Alba, Kalya Itsines – sie alle stehen für einen gesunden Lebensstil, Erfolg und eine positive Energie. Aber sie haben noch etwas gemeinsam: sie waren schon auf dem Cover der WOMEN’S HEALTH. Nun kannst du dich in die Liste dieser Namen einreihen. Cool oder cool?

Aber Fame und Fans mal beiseite: Was gehört dazu, auf dem Titel eines Fitness-Magazins zu sein? Hier sagen wir dir, was du mitbringen musst und worauf die Profis achten.

Was brauche ich, um Covermodel zu werden?

Charisma statt 90-60-90, ein strahlendes Lächeln statt endlos langer Beine, Liebe für einen gesunden Lebensstil statt Frust wegen kleiner Makel – wir suchen keine Perfektion, wir suchen dich! Was du mitbringen musst, um es auf unser Titelbild zu schaffen:

Unsere nächste Titelheldin soll zu einem gesunden, sportlichen Lifestyle inspirieren und andere Frauen empowern. "Size Zero ist kein Kriterium, das für unser Cover relevant ist. Wir suchen nach Frauen mit zwei entscheidenden Eigenschaften: ganz viel Power und einem positiven Körpergefühl", so Franziska Bruchhagen, Chefredakteurin von WOMEN’S HEALTH und Mitglied der Jury. Klingt nach dir? Super, dann bringst du das Wesentliche mit!

Checkliste: Hast du das Zeug zum Covermodel?

Wir suchen nach Frauen, die Spaß an ausgewogener Ernährung und einem sportlichen Lifestyle haben und diesen mit anderen teilen möchten. "Ein WOMEN’S-HEALTH-Covermodel sollte ein echtes Vorbild sein und andere mit ihrem positiven Mindset und einem gesunden Lebensstil inspirieren können", so Franziska Bruchhagen.

Klingt nach dir? Super, dann bringst du das Wesentliche mit! Aber worauf kommt es im Detail an? Dafür haben wir eine Checkliste vorbereitet. Du hast das Zeug, das nächste Covermodel der WOMEN’S HEALTH zu werden, wenn…

… du Charisma hast und andere mit deiner positiven Ausstrahlung begeisterst und mitreißt … du Fitness-Erfahrung und Leidenschaft fürs Training mitbringst … du Squats, Planks und Co. sicher beherrschst und auch vor der Kamera korrekt ausführen kannst … du dich bestens in puncto Fitness-Ernährung auskennst und die 10 besten Proteinlieferanten aus dem Stehgreif nennen kannst … du die richtigen Posen kennst, um jeden Muskel und deine Kurven gut in Szene zu setzen … du deine Umgebung mit der Leidenschaft zum Thema Fitness ansteckst … regelmäßiger Sport Teil deines Lebens ist … du Lust hast, vor der Kamera zu sprechen und mit unserer Community zu interagieren … du deinen Körper so feierst, wie er ist … du andere motivieren willst, sich ebenfalls für einen gesunden und glücklichen Lifestyle zu entscheiden

Und, wie sieht’s aus? Wenn du mindestens 7 von den 10 Punkten mit Ja beantworten kannst, hast du gute Karten, im Casting eine Runde weiterzukommen und vielleicht sogar unser nächstes Covermodel zu werden. Also, worauf wartest du noch: Bewirb dich gleich jetzt für den Covermodel Contest 2022!

Hier geht’s ohne Umwege zur Anmeldung

Die Siegerin unseres ersten Covermodel-Contests von 2016 schwärmt heute noch: „Für mich stand Spaß und Neugier an erster Stelle und allein dafür hat es sich gelohnt mitzumachen. Etwas Neues ausprobieren, neue Leute kennenlernen, sich selbst noch einmal von einer anderen Seite kennenlernen… Ja, das hat es ausgemacht. Mit je mehr Spaß man daran gehen kann, desto natürlicher und authentischer ist es, und darauf kommt es, glaube ich, an: Authentizität und Natürlichkeit. Zur Vorbereitung reicht Vorfreude und die Anspruchshaltung, einfach einen richtig, richtig schönen Tag zu haben… Und das wird er allemal“, so Ras Tafara Wiafe.

Sei auch du dabei!

Ob du es zum Schluss aufs Cover schaffst oder nicht: Sieh unser Casting als spannende Herausforderung. Und wer weiß: Vielleicht wartet sogar der Beginn einer Modelkarriere auf dich – in jedem Fall eine spannende Zeit, die Spaß macht. Wir freuen uns, wenn du dabei bist!