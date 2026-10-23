Gyrotonic: So funktioniert die Trainingsmethode – und darum ist sie so beliebt

In einer modernen Welt, die von schlechter Körperhaltung und Bewegungsmangel geprägt ist, gibt es ein Trainingssystem, das in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen hat: die Gyrotonic-Methode.

Hier verraten wir dir, wie diese Methode aussieht und warum sie so effektiv ist – erklärt von einer zertifizierten Trainerin und professionellen Balletttänzerin, die die Methode seit ihrem 13. Lebensjahr nutzt.

Die Gyrotonic-Methode: erfunden von einem Tänzer "Inspiriert von Gymnastik, Schwimmen, Tanz, Yoga und Tai Chi, entwickelte sich die Methode aus dem, was der Gründer Juliu Horvath zunächst 'Yoga für Tänzer' nannte – jetzt als Gyrokinesis bekannt – später zur Gyrotonic-Methode", erklärt Anna Ciriano, zertifizierte Gyrotonic- und Gyrokinesis-Trainerin. Sie entdeckte das System im Alter von 13 Jahren, als sie als Tänzerin mit Verletzungen und Flexibilitätsproblemen kämpfte.

Die Bewegungsmethode wurde von rumänischem Tänzer Juliu Horvath in den 1980er Jahren entwickelt – als Weg, um nach einer Verletzung schmerzfrei weitertanzen zu können. Sie ist, wie Ciriano erklärt, "darauf ausgerichtet, den Körper zu entlasten, die Beweglichkeit zu erhöhen, Kraft, Mobilität und Flexibilität aufzubauen und die Körperhaltung zu verbessern – was Menschen hilft, mit weniger Schmerzen zu bewegen."

Während Tänzer die Methode seit ihrer frühen Entwicklung in den 80ern nutzen, haben über die Jahre zunehmend olympische Athleten (besonders im Tennis und Wasserspringen) und Prominente – darunter Madonna, Jane Seymour, Gwyneth Paltrow, Julia Roberts und Lady Gaga – mit der Methode trainiert.

Der Unterschied zwischen Gyrotonic und Gyrokinesis Wie Ciriano erwähnt hat, gibt es zwei Zweige von Horvaths Methode: Gyrotonic und Gyrokinesis. Beide sind heute als Marken geschützt (daher sieht man oft die Schreibweise GYROTONIC® und GROKINESIS®) und unterscheiden sich in wesentlichen Punkten:

"Gyrokinesis wird auf einem Hocker und einer Matte praktiziert, während Gyrotonic spezialisierte Maschinen nutzt, die sowohl Unterstützung als auch Widerstand bieten und so ein präziseres, individuelleres Training ermöglichen", sagt Ciriano. Gyrotonic wird also auf einer Reihe von einzigartigen, anpassbaren Geräten praktiziert – alle von Horvath entworfen. Dabei ist das Hauptgerät, erklärt Ciriano, der Pulley-Tower, der Widerstand durch ein einzigartiges gewichtetes Flaschenzugsystem entwickelt. Das Design des Geräts unterstützt die volle, natürliche Beweglichkeit der Gelenke und eliminiert die schnellen Start- und Stoppbewegungen, die so oft zu Verletzungen führen.

Da Gyrokinesis keine spezialisierte Ausrüstung benötigt, sind Kurse tendenziell größer und typischerweise auch günstiger als ein Gyrotonic-Kurs.

Pilates vs. Gyrotonic Viele sagen, dass Gyrotonic Pilates ähnelt, doch tatsächlich sind es recht unterschiedliche Praktiken. "Einer der wichtigsten Unterschiede ist, wie sich der Körper bewegt", sagt Ciriano. "Pilates und Reformer-Pilates konzentrieren sich eher auf lineare, zweidimensionale Bewegungsmuster. Bei Gyrotonic sind die Bewegungsmuster dreidimensional und ermöglichen kreisförmige und spiralförmige Bewegungen, die sämtliche Gelenke des Körpers auf allen Richtungsebenen trainieren."

Vorteile der Gyrotonic-Methode Sie unterstützt die Mobilität und die Gelenkgesundheit: "Gyrotonic hilft, die Gelenke durch ihre gesamte Beweglichkeit zu stärken, indem gegen kontinuierlichen Widerstand und Dehnung gearbeitet wird, was die Mobilität verbessert und gleichzeitig die Gelenkgesundheit gefördert.

Sie fördert die Aktivierung des Beckenbodens: "Über Kraft und Flexibilität hinaus sind die Vorteile zutiefst ganzheitlich", fügt sie hinzu. "Die Methode unterstützt natürlicherweise die Aktivierung des Beckenbodens, was besonders wichtig für Frauen ist."

Sie aktiviert das Nervensystem: "Sie verbessert Koordination, Durchblutung und unterstützt das Nervensystem durch atemgeleitete, rhythmische und fließende Bewegungen."

Rossella De Berti, Getty Images Effektiv und kraftvoll – die GYROTONIC®-Methode ermöglicht ein verletzungsfreies und zugleich wirkungsvolles Training



Die Gyrotonic-Methode ist für alle geeignet Du musst keine Spitzensportlerin, kein Supermodel und auch keine Tänzerin sein, um von diesem Training zu profitieren, betont Ciriano. "Es geht nicht um Fitnesslevel, Alter oder Hintergrund. Das gleiche Training kann für eine komplette Anfängerin, jemanden mit eingeschränkter Mobilität, Menschen, die sich von einer Verletzung erholen, oder professionelle Athletinnen, die ihre Leistung verbessern möchten, angepasst werden", erklärt sie.

In ihrer Arbeit als Gyrotonic-Trainerin und als professionelle Tänzerin beim English National Ballet sieht Ciriano täglich, "wie unterschiedlich Körper Bewegung und Belastung erfahren". Sie arbeitet mit allen – von Schreibtischtätern, die mit Rückenschmerzen kämpfen, bis zu Tänzerinnen, die ihren Körper auf höchsten Level fordern – und das Besondere an der Gyrotonic-Methode ist für sie, "dass sie dich genau dort trifft, wo du bist – ob du Erleichterung suchst, mehr Beweglichkeit oder einen Weg, dich besser zu fühlen und verletzungsfrei zu trainieren."

FAQ: Häufige Fragen zur GYROTONIC®-Methode Was ist der Unterschied zwischen GYROTONIC® und GYROKINESIS®? GYROKINESIS® wird auf einem Hocker und einer Matte praktiziert und benötigt keine spezielle Ausrüstung. GYROTONIC® nutzt spezialisierte Geräte wie den Pulley Tower, die ein präziseres und personalisierteres Training ermöglichen. Beide Methoden ermöglichen dreidimensionale Bewegungsmuster und fördern die Gelenkbeweglichkeit. Wie unterscheidet sich GYROTONIC® von Pilates? Während sich Pilates auf lineare, zweidimensionale Bewegungsmuster konzentriert, nutzt GYROTONIC® dreidimensionale Bewegungen, beispielsweise kreisförmige und spiralförmige Bewegungen. GYROTONIC® bietet dadurch eine ganzheitlichere Gelenkaktivierung. Für wen ist die GYROTONIC®-Methode geeignet? Die Methode ist für praktisch jeden geeignet – Fitnesslevel, Alter oder Hintergrund spielen keine Rolle. Das Training kann individuell ebenso für absolute Anfänger wie für Hochleistungssportler angepasst werden.