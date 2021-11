Kalorien Weihnachtsmarkt Kalorienarme Alternativen zu Bratwurst, Glühwein & Co.

Alle Jahre wieder sprengst du auf dem Weihnachtsmarkt dein Kalorienkonto? Wir sagen Bratwurst und gebrannten Mandeln den Kampf an – mit diesen Leckereien!

Ob nun bei 2G oder 3G oder 2G plus – jeder Weihnachtsmarkt ist vor allem auch eines: Ein Kalorienfestival der Sonderklasse. Eines ist so gut wie allen Leckereien gemeinsam: eine große Portion Fett, Zucker und somit auch Kalorien. Der Glühwein macht das Ganze nicht besser, denn er ist selbst eine echte Kalorienbombe. Außerdem hemmt der enthaltene Alkohol die Fettverbrennung.

Aber es gibt einen Ausweg. Hier nennen wir dir zu allen Kalorienbomben eine gesündere Alternative. Dann musst du nicht auf den Weihnachtsmarkt und den Genuss verzichten, sparst dir aber einige Kalorien.

Achtung: Sollten die Corona-Inzidenz-Zahlen vor Ort sehr hoch sein, solltest du den Besuch auf einem Weihnachtsmarkt überdenken und dir die Schutzmaßnahmen vor Ort genau ansehen. Wo auf engem Raum viele Menschen sind, ist das Ansteckungsrisiko immer hoch, dank Delta-Variante nun auch im Freien.

Die klassischen Kalorienfallen auf dem Weihnachtsmarkt

Welche Leckereien sind denn nun die Kalorienlieferanten? Und welche haben gar nicht so ein großes Hüftgold-Risiko? Wir nehmen die schlimmsten Kalorienfallen auf dem Weihnachtsmarkt unter die Lupe und verraten dir, zu welchen gesunden Alternativen du stattdessen greifen kannst.

1. Maronen statt gebrannte Mandeln

Mandeln sind zwar supergesund, doch in Kombination mit Zucker sieht das schon ganz anders aus – und davon enthalten sie jede Menge. Das gleiche gilt übrigens auch für gebrannte Cashews oder Erdnüsse. Ein gesunder Snack für Zwischendurch sieht definitiv anders aus, denn eine Tüte gebrannte Mandeln ersetzt kalorientechnisch bereits eine ganze Hauptmahlzeit.

Nährwerte von gebrannten Mandeln: 1 kleine Tüte (100 Gramm) gebrannte Mandeln enthalten: 570 Kalorien, 15 Gramm Eiweiß, 23 Gramm Kohlenhydrate und 43 Gramm Fett.

Tipp: Gesunde Alternativen zu gebrannten Mandeln

Wir wollen dir auf keinen Fall verbieten, die heißgeliebten, gebrannten Mandeln zu snacken. Dennoch solltest du sie lieber in Maßen essen. Anders sieht das bei Maronen aus! Die sind der perfekte, kalorienarme Ersatz für gebrannte Mandeln. Die gerösteten Esskastanien schmecken aromatisch nussig und leicht süßlich und bringen es pro 100 Gramm auf nur 190 Kalorien mit 2 Gramm Fett. Außerdem liefern Esskastanien gesunde Antioxidanzien, wie Studien zeigen.

Halfpoint / Shutterstock.com Maronen sind eine leckere gesunde Alternative zu gebrannten Mandeln.

Maroni sind dir nicht süß genug? Wie wäre es stattdessen mit einem leckeren Crêpe? Der liefert etwa die Hälfte der Kalorien von gebrannten Mandeln – mit Zucker oder Apfelmus sind es 240 Kalorien pro Portion.

2. Champignons-Pfanne statt Reibekuchen

Kartoffelpuffer sind echte Jahrmarkts-Klassiker und auch auf dem Weihnachtsmarkt ein Dauerbrenner – wenn auch ein sehr fettiger, immerhin werden die Kartoffelpuffer in heißem Öl frittiert. Und das macht die Reibekuchen sehr schwer verdaulich. Immerhin bleiben das Vitamin C und das Kalium aus den Kartoffeln zum Teil erhalten.

Nährwerte von Reibekuchen: Ein Reibekuchen (120 Gramm) enthält: 306 Kalorien, 4 Gramm Eiweiß, 19 Gramm Kohlenhydrate und 24 Gramm Fett – mit 2 Esslöffeln Apfelmus sind es rund 40 Kalorien mehr.

Tipp: Gesunde Alternativen zum Reibekuchen

Kartoffelprodukte gibt es auf dem Weihnachtsmarkt viele – besonders kalorienarm sind sie aber alle nicht, Nudeln genau so. Denn Pommes (474 Kalorien pro Portion), Kartoffelecken (425 Kalorien pro Portion) oder Schupfnudeln (300 Kalorien pro Portion) enthalten nicht viel weniger Kalorien.

Die beste Wahl wäre eine Backkartoffel mit Kräuterquark, die hat nämlich nur schlanke 190 Kalorien. Eine andere leckere Alternative ist die Pilzpfanne mit herzhaften Champignons. Lässt du dabei noch die Knoblauchsauce oder das Toastbrot weg, sparst du zusätzlich ordentlich Kalorien. Weiteres Plus: Die Pilze schützen Studien zufolge vor Krebs und reduzieren das Risiko, an Depressionen zu erkranken.

EWY Media / Shutterstock.com Iss statt Reibekuchen lieber Champignons.

3. Putenspieß statt Bratwurst

Eine Schweinsbratwurst hat satte 430 Kalorien. Hinzu kommen da noch die Kalorien für Ketchup, Senf und Brot. Ein gesundes Abendessen auf dem Weihnachtsmarkt sieht definitiv anders aus.

Nährwerte von Bratwurst: 1 Bratwurst (150 Gramm) enthält: 437 Kalorien, 23 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Kohlenhydrate und 38 Gramm Fett.

Tipp: Kalorienarme Alternativen zur Bratwurst

Kalorienarme Alternative zur Bratwurst gibt es einige: Wie wäre es zum Beispiel mit einem Putenspieß vom Grill? Achtung: Oft gibt es die als XXL-Variante, die einen halben Meter lang ist. Das ist natürlich viel zu viel und würde dein Kalorienkonto mit rund 700 Kalorien pro Spieß komplett sprengen. Also teile dir den Spieß doch einfach mit deinem Liebsten oder Freundinnen. Teilst du den Spieß durch 2 oder 3, bleiben noch 350 beziehungsweise 233 Kalorien übrig. Auch Grünkohl mit Kassler ist eine gute Wahl.

4 . Glühmost statt Glühwein

Ein Becher Glühwein gehört beim Besuch auf dem Weihnachtsmarkt einfach dazu. Aber auch zwei oder drei? Nicht zwingend. Die flüssigen Kalorien in Form von Zucker und Alkohol kannst du mit einer kalorienärmeren Alternative ganz einfach sparen. Mehr zum Thema hier: So viele Kalorien haben Glühwein & Co.

Nährwerte von Glühwein: 1 Glas (200 ml): 210 Kalorien, 0 Gramm Eiweiß, 29,5 Gramm Kohlenhydrate, 0 Gramm Fett.

Kzenon / Shutterstock.com Schau lieber nicht zu tief in die Tasse – Glühwein hat viele Kalorien.

Tipp: Gesunde Alternativen zu Glühwein

Feuerzangenbowle, Eierpunsch und Glögg gehören definitiv nicht zu kalorienarmen Alternativen zu Glühwein. Eine bessere Wahl sind hier Glühmost und Jagertee. Und einmal muss es ja gesagt werden: Weniger trinken bedeutet auch weniger Kalorien. Der letzte Glühwein ist ja meist schlecht, also lass den doch einfach mal weg. Oder du probierst zuhause diese 4 kalorienarmen Glühwein-Rezepte.

5. Genieße Plätzchen, Lebkuchen & Co.

Plätzchen, Dominosteine und Baumkuchen gibt es nicht nur im Supermarkt, sondern natürlich auch auf dem Weihnachtsmarkt. Wer bislang widerstehen konnte, wird spätestens beim ersten Bummel über den Markt schwach. Wir finden: Das ist auch völlig ok, denn du solltest dir nicht alles verbieten. Wichtig ist eigentlich nur, in welchem Ausmaß du zuschlägst.

Tipp: Gesunde Alternativen zu Plätzchen

Auch hier geht es vor allem um die Menge. Ein Plätzchen macht nicht dick, zwei auch nicht. Suche deine Favoriten ganz bewusst aus und genieße sie in aller Ruhe. Kalorienarme Alternativen bei den Keksen? Entscheide einfach selbst, wo du Kalorien sparen möchtest – anhand unserer Kalorientabelle:

Kalorienwerte von Plätzchen und anderen Naschereien im Vergleich

Plätzchen & Gebäck Kalorien pro 100 g Kalorien pro Stück Anisplätzchen 385 kcal 31 kcal Baumkuchen 427 kcal 299 kcal Dominosteine 403 kcal 52 kcal Elisenlebkuchen 413 kcal 165 kcal Früchtebrot 350 kcal 175 kcal Gewürzkuchen 360 kcal 216 kcal Makronen 446 kcal 45 kcal Pfeffernüsse 369 kcal 47 kcal Printen 466 kcal 93 kcal Spekulatius 490 kcal 49 kcal Stollen 409 kcal 286 kcal Vanillekipferl 491 kcal 34 kcal Zimtsterne 456 kcal 32 kcal

Verbiete dir nicht jede Leckerei. Verbote schüren unterbewusst das Verlangen, es wird mit der Zeit immer schwerer zu widerstehen. Entscheide dich bewusst für eine herzhafte oder süße Sünde auf dem Weihnachtsmarkt. An den anderen Tagen greifst du zum Ausgleich zu einer kalorienarmen Alternative.