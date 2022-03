Trainingsplan 30 Minuten laufen Einstieg ins Lauf-Training: So joggst du eine halbe Stunde am Stück

Lauf-Anfängerinnen haben's nicht leicht? Mit diesem erprobten Trainingsplan schon. Danach hältst du eine halbe Stunde am Stück durch. Jetzt reduziert!

Ab wann bist du eine Läuferin? Na, sobald du losläufst. Aber ab wann fühlst du dich wie eine Läuferin. Wahrscheinlich, wenn du eine gewisse Strecke oder Zeit durchhältst, ohne zu pausieren. Das ist ein wichtiger Schritt: Der erste richtige Dauerlauf, also im wahrsten Sinne ein Lauf, der dauert, und zwar länger als von hier bis zum Bus.

Nehmen wir uns also einfach dieses Ziel vor: 30 Minuten am Stück joggen. Das schaffst du locker, und zwar mit unserem speziell darauf ausgerichteten Laufplan.

Vom 28. Februar bis zum 6. März 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Lauf-Training!

Dein Trainingsplan Trainingsplan Lauf-Plan für Einsteiger in 8 Wochen Trainingsplan

Für Einsteiger geeignet

3 Laufeinheiten pro Woche

Variierende Übungen

PDF auf allen Geräten abrufbar Schließen Trainingsplan Lauf-Plan für Einsteiger in 8 Wochen Trainingsplan

Für Einsteiger geeignet

3 Laufeinheiten pro Woche

Variierende Übungen

PDF auf allen Geräten abrufbar Möchtest du Laufen zu deinem neuen Hobby machen? Dann bist du hier genau richtig! Der 8-wöchige Laufplan für Einsteiger eignet sich perfekt, um die ersten 30 Minuten am Stück zu meistern. Mithilfe verschiedener Geh- und Laufintervalle wirst du bestens auf deine erste Prüfung als Läuferin vorbereitet. Laufen ist gut für das Herz-Kreislauf-System und deswegen dein idealer Wegbegleiter für einen gesunden Lifestyle. In unserem Programm findest du drei wöchentliche Laufeinheiten, die spezielle auf einen konstanten Leistungsanstieg für Anfängerinnen ausgelegt sind. Du musst dich nur auf die Reise einlassen. Zum Einstieg ist der Trainingsplan zum ersten 30-Minuten-Lauf wie für dich gemacht. Selbstverständlich wird es anstrengend, doch wir uns sicher: Du kannst das schaffen! mehr Infos 14,90 € nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Premium-Angebot Personal Coaching buchen! Du willst Muskeln aufbauen oder rundum fitter werden? Unsere Top-Trainer schreiben dir einen maßgeschneiderten Trainings- und/oder Ernährungsplan. Jetzt starten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Warum sollte ich überhaupt mit dem Laufen beginnen?

Dafür gibt es viele Gründe: So verbrennt Joggen nicht nur haufenweise Kalorien und hilft beim Abnehmen, sondern baut auch Stress ab. Schnürst du nach einem anstrengenden Arbeitstag die Laufschuhe, wirst du bald merken, wie du dich entspannst und deinen Kopf frei bekommst.

Zudem beugt Laufen Diabetes und Herz-Kreislauf-Krankheiten vor. Dein Herz lernt durch das Ausdauer-Training nämlich, ökonomischer zu pumpen und produziert mehr Leistung bei niedrigerer Schlagzahl. Wie du das testen kannst? Messe morgens nach dem Aufstehen deinen Ruhepuls. Spätestens nach 4 Wochen mit unserem Lauf-Plan sollte er sinken - und das ist auch gut so. Neugierig? Dann leg am besten gleich los!

Worauf muss ich achten, wenn ich 30 Minuten laufen will?

Bloß nicht einfach loslaufen! Auch wenn du nur einen 30-minütigen Dauerlauf als erstes Ziel anvisierst, solltest du dieses systematisch angehen. Schließlich müssen sich Muskeln, Bänder, Sehnen und Gelenke erst an die neue Belastung gewöhnen. Wer will schon mit Reizungen, Entzündungen oder Verhärtungen zu tun haben? Insofern empfehlen wir dir wärmstens eine planvolle Gestaltung deines neuen Lauftrainings.

Was brauche ich für meinen 30-Minuten-Lauf?

Neben deinen Laufschuhen und passender Laufkleidung benötigst du vor allem einen guten Plan. Unser speziell auf das 30-Minuten-Ziel ausgelegte Trainingsplan eignet sich hierfür ideal. Schritt für Schritt und Lauf zu Lauf führt er dich an die anvisierte halbe Stunde heran.

Konkret stehen drei wöchentliche Einheiten für dich an. Dabei startest du in den ersten Wochen mit einem Wechsel aus Geh- und Lauf-Intervallen. Hast du dich an die Belastung gewöhnt, werden die Geh-Einheiten immer kürzer und die Lauf-Etappen immer länger – der smarte Weg! Fest steht, dass der halbstündige Lauf nach 8 Wochen kein Problem sein wird. Glaubst du nicht? Dann überzeuge dich selbst. Auf die Plätze, fertig, los!

Wer zum ersten Mal 30 Minuten am Stück laufen will, sollte sich nach professioneller Anleitung an dieses Ziel heranarbeiten. Unser Trainingsplan bildet dafür die perfekte Grundlage. Leg' jetzt direkt los!

