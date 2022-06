Schnupper-Ernährungsplan Ketogene Diät DISCOUNT! Die No-Carb-Diät jetzt ausprobieren!

Möchtest du abnehmen, kommt es nicht nur drauf an, wie viel, sondern auch was du isst. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist die Menge der Kohlenhydrate, die du zu dir nimmst. Um die zu reduzieren, ist eine Low-Carb-Ernährung sinnvoll. Eine besonders ausgeklügelte Variante davon ist die ketogene Diät. Vom 27. Juni bis zum 3. Juli 2022 erhältst du dieses Programm als Ernährungsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 3,90 Euro statt 5,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Schnupper-Plan!

Du weißt nicht, was das ist, und würdest es gern ausprobieren? Unsere Expertinnen haben einen ketogenen Ernährungsplan erstellt, mit dem du dank einer kohlenhydratreduzierten Ernährung effektiv Gewicht verlieren kannst. Bereit reinzuschnuppern? Dann los!

Hier kannst du den Ernährungsplan direkt herunterladen:

Was macht die ketogene Diät zur Erfolgs-Diät?

Dein Körper besitzt außerordentliche Anpassungsmöglichkeiten, die es ihm erlauben verschiedene Energiequellen zu nutzen. Je nach Bedarf können Glukose (Zucker), Aminosäuren und Fettsäuren (in Form von Ketonkörpern) verbrannt werden. In der westlichen Ernährung stehen die Kohlenhydrate, also der Zucker, im Mittelpunkt der Ernährung.

Änderst du jedoch deine Energiequelle hin zu Fett, kann sich das positiv auf dein Körpergewicht und auf deine Gesundheit auswirken, denn die ketogene Diät hat beim Abnehmen zahlreiche positive Eigenschaften. Zum einen macht sie schneller und länger satt, wodurch du automatisch weniger isst. Gleichzeitig ändert das Vermeiden von Kohlenhydraten deinen Hormonhaushalt, sodass dein Blutzucker- und Insulinspiegel flach bleibt und dein Körper einfach auf Fettreserven zugreifen kann.

Warum ist Fett ein Gesundheits-Booster?

Unsere zahlreichen Exklusiv-Rezepte versorgen dich mit der perfekten Nährstoff-Verteilung. Die Rezepte mit Fisch, Fleisch und Gemüse versorgen dich mit viel Power, Vitaminen und sie sind für jeden geeignet, vom Koch-Muffel bis zur Küchenfee. Auch der Bulletproof-Coffee darf natürlich nicht fehlen.

Außerdem findest du im Plan eine Liste mit verschiedenen Snack-Ideen, die dir helfen auf deinen täglichen Bedarf an Fett, Eiweiß und Vitaminen zu kommen.

Wie sieht der perfekte Kennenlern-Plan aus?

Damit du herausfinden kannst, ob die ketogene Ernährung zu dir passt, haben wir dir einen 2-Wochen-Schnupperplan erstellt. Jeder Mensch hat einen anderen Alltag und andere Vorlieben, sodass es nicht die eine perfekte allgemeingültige Diät gibt.

Unser 2-wöchiger Plan ist also super, wenn du die Diät kennenlernen möchtest und neugierig bist, wie sich die ketogene Diät auf deinen Körper auswirkt.

Bist du bereit reinzuschnuppern, abzunehmen und dich gesünder zu fühlen? Mit unserem Plan zum Kennenlern-Preis kannst du die ketogene Diät ausprobieren und herausfinden, wie sich die Diät auf dein Wohlbefinden auswirkt.

