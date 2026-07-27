Gewinnspiel: Klagenfurt am Wörthersee gewinnen

Der kürzeste Weg zum Wörthersee Manchmal reicht ein Flug von zwei Stunden, um auf der Südseite des Lebens zu landen. Direkt ab Köln - ohne Umstieg.

Klagenfurt am Wörthersee liegt dort, wo sich die Leichtigkeit des Südens mit österreichischer Kultur verbindet. Zwischen türkisblauem Wörthersee, Renaissance-Altstadt und Alpen-Adria Kulinarik entfaltet sich eine Stadt, die überrascht, berührt und in Erinnerung bleibt.

Nur wenige Schritte vom historischen Zentrum entfernt öffnet sich mit dem Wörthersee eine atemberaubende Kulisse. Stadt mit See, See mit Stadt - beides greift ineinander, ohne dass man sich entscheiden müsste. Über den Lendkanal erreichen Gäste den Wörthersee sogar direkt vom Stadtkern aus.

Architektonisches Herzstück ist die malerische Renaissance-Altstadt mit ihren Arkadenhöfen, Plätzen und Cafés. Eine Stadt, die Geschichte nicht ausstellt, sondern lebt - und Gegenwart und Vergangenheit mit jener Selbstverständlichkeit verbindet.

Urbaner Herzschlag trifft echtes Entschleunigen. Bewegung trifft Genuss. Und das alles mit kurzen Wegen, ohne Aufwand.

Auch Aktivurlauber kommen voll auf ihre Kosten: Eine Radtour rund um den Wörthersee begeistert mit traumhaften Ausblicken. Wer es entspannter mag

Martin Steinthaler Der Sandwirth im Herzen Klagenfurts



Der Sandwirth****: Dein Urlaub im Süden Österreichs wartet! Zentral in der Klagenfurter Altstadt gelegen erwartet dich das Traditionshotel mit stilvollen Zimmern und Suiten in gehobener Vier-Sterne-Qualität, Slow Food Restaurant und echter Kärntner Herzlichkeit.

Ob Erholung in der Sauna, Bewegung im Fitnessbereich, nachhaltige Mobilität mit E-Bike und E-Car oder professionelles Tagen - der Sandwirth ist die richtige Adresse!

Mitmachen und einen Aufenthaltsgutschein für 2 Personen gewinnen Gemeinsam mit Women's Health verlost Hotel Sandwirt Klagenfurt einen Aufenthaltsgutschein für 2 Personen über 2 Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer*. Was du dafür tun musst? Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen, absenden und deine Teilnahme in deinem Mail-Postfach bestätigen!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist Mittwoch, der 26.08.2026, um 23:59 Uhr.