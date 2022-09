Ingwerwasser Darum solltest du morgens Ingwerwasser trinken, wenn du abnehmen willst

Ein Glas Ingwerwasser am Morgen vertreibt Kummer und Kilos, denn es kurbelt den Stoffwechsel ordentlich an. So bereitest du es richtig zu. Plus: 5 weitere Schlank-Tipps für den Alltag

Egal ob Corona-Kilos, ein wenig Urlaubsspeck (dank der fiesen Buffet-Fallen!) oder die obligatorischen Weihnachtspfunde: Überflüssiges Gewicht schleppen viele von uns mit sich herum. Dich stören die zwei oder drei Kilo mehr nicht? Prima!

Wenn aber doch, solltest du sie am besten so schnell wie möglich wieder loswerden, denn es ist viel einfacher, frische Pfunde loszuwerden als die Kilos, die schon ewig auf den Hüften sitzen. Um ein paar Kilo abzunehmen musst du weder hungern, noch den ganzen Tag Sport treiben. Es bringt schon viel, wenn du die nächsten Wochen unsere Schlank-Tipps in deinen Tagesablauf einbaust, zum Beispiel das berühmte Ingwerwasser.

Wenn du auf Nummer sicher gehen willst beim Abnehmen, brauchst du einen professionellen Plan wie diesen:

Dein Trainings- und Ernährungsplan Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte Schließen Trainings- und Ernährungsplan Abnehmen in 2 Wochen Trainings- und Ernährungsplan

dein Start für nachhaltige Abnehm-Erfolge

alle Übungen als Bild und Video

kein Equipment nötig

einfache, leckere Abnehm-Rezepte

48-Seiten-PDF für alle Geräte Starte dein Abnehm-Projekt mit einem Turbo! Unsere erprobte Kombi aus Training und Ernährung erleichtert dir den Start schließlich extrem. So wirst du in nur 2 Wochen schon erste Erfolge sehen und einen Lifestyle, auf den du in der Folge aufbauen kannst. So erwarten dich auch nach den 2 Wochen nachhaltige Erfolge. Cool, oder? In puncto Training stehen pro Woche 3 Einheiten auf dem Programm. Hier setzen wir auf hocheffektives Bodyweight-Training, genauer: High Intensity Intervall Training – eine geniale Fatburning-Methode. Dadurch bringen wir nicht nur deinen Puls und Stoffwechsel auf Hochtouren, sondern erhalten auch wertvolle Muskelmasse (anders als bei reinem Kardio-Training). Abwechslungsreich ist der Zirkel ebenfalls – ganz im Gegensatz zu schnöden Laufrunden. Unser Ernährungsplan lässt dich weder hängen noch hungern. Stattdessen dreht sich dabei alles um eiweißreiche Kost, gepaart mit natürlichen, großvolumigen Lebensmitteln (vor allem gesundes Gemüse). Auch wertvolle Fette darfst und solltest du essen, da sie dir die nötige Energie schenken, die du bei einer kohlenhydrat-reduzierten Ernährung benötigst. In Kombi mit dem Training sind so in den 2 Wochen definitiv 2 Kilo Gewichtsverlust drin.



Jeder Start ist schwer. Doch mit unserer speziell konzipierten 2-Wochen-Kombi nehmen wir dich an die Hand und liefern dir wertvolle Strategien, die du auch im Anschluss an die 14 Tage noch für weitere Erfolge nutzen kannst. Also, am besten direkt durchstarten! mehr Infos nur 9,90 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Warum ist Ingwerwasser gesund?

Die Ingwerknolle hat viele positive Auswirkungen auf deine Gesundheit:

kurbelt deinen Stoffwechsel an

fördert durch Scharfstoffe und ätherische Öle die Durchblutung

wärmt von innen

wirkt entzündungshemmend und schmerzlindernd

lindert Magen-Darm-Beschwerden und hilft gegen Übelkeit

fördert und regt die Verdauungstätigkeiten an

senkt den Blutzuckerspiegel

noch mehr Vorteile der Powerknolle kannst du hier nachlesen

1. Trink Ingwerwasser statt Kaffee am Morgen

Ingwer regt wie gesagt den Stoffwechsel an, wodurch du zusätzliche Kalorien verbrennst – einfach so, allein durchs Trinken. Extra Kalorien hat das Wunder-Elixier im Vergleich zu normalem Wasser auch nicht. Doch wie stellt man Ingwerwasser her? Du bereitest es im Grunde genauso zu wie einen frischen Ingwertee, den du dann einfach abkühlen lässt.

AtlasStudio / Shutterstock.com Ab warm als Tee oder kühl als Limo: Ingwerwasser ist immer eine gute Wahl

So bereitest du Ingwerwasser zu:

Wasser zum Kochen bringen. Je Tasse (etwa 250 Milliliter) schneide 1-2 Zentimeter Ingwer von der Knolle ab. Bei Bio-Ingwer kannst du die Schale bedenkenlos dran lassen, ansonsten schäle ihn lieber. Schneide den Stück nun einfach in möglichst dünne Scheibe und gib sie in eine Tasse oder eine große Kanne (am besten so eine mit Siebeinsatz) – falls du gleich eine größere Menge Ingwerwasser zubereiten möchtest. Fülle die Tasse oder Kanne nun mit dem heißen Wasser auf und lasse den Ingwer darin mindestens 10 Minuten ziehen. Je länger er im Wasser bleibt, desto schärfer wird es. Du kannst dein Ingwerwasser nun entweder warm als Tee trinken oder es abkühlen lassen. Wer ein wenig Süße mag, gibt am besten Honig, Ahornsirup oder ein zuckerfreies Süßungsmittel, wie Erythrit, dazu. Ein Spritzer Zitronensaft sorgt für noch mehr Geschmack, ist aber nur optional.

Tipp: Wenn du morgens nicht viel Zeit hast, kannst du dein Ingwerwasser /-tee auch mitnehmen, zum Beispiel in einer praktischen, doppelwandig isolierten Teeflasche.

Den Rest des Ingwerwassers, gerne auch mehr als 2 Liter, können über den Tag verteilt getrunken werden. Du kannst daraus mit ein paar Eiswürfeln auch fix eine gesunde Limo-Variante machen und als Durstlöscher genießen. Je mehr Ingwerwasser du zu dir nimmst, desto besser läuft die Energieverwertung deines Körpers. Zudem kann ein Durstgefühl leicht als Hunger fehlinterpretiert werden.

2. Wechselduschen kurbeln den Stoffwechsel an

Bereits unter der Dusche kannst du etwas für deine Figur tun. Allein durch eine kalte Dusche nimmst du natürlich nicht automatisch ab, aber Studien belegen, dass das Senken der Körpertemperatur deine Fettverbrennung anregen kann. Zudem wird das Immunsystem gestärkt und Muskelkater gelindert. Das einzige was du dazu brauchst ist eine Dusche und etwas Überwindung.

So geht’s: Starte immer mit warmem Wasser (rund 39 Grad), um deine Blutgefäße schonend zu weiten. Dreh nach 30 Sekunden die Temperatur runter (14 bis 18 Grad). Dusche erst die Beine, dann Arme, Oberkörper und erst am Ende den Kopf ab. Dann dreh wieder heiß auf. Wie oft du zwischen warm und kalt wechselst, entscheidest du. Wichtig ist nur, dass du die Wechselduschen mit kaltem Wasser abschließt.

3. Frühstücken macht schlank

Du willst das Haus verlassen, ohne zu frühstücken? Nichts da! Direkt am Morgen solltest du am besten zu Vollkornprodukten wie Brot, Haferflocken oder Müsli greifen. Die enthaltenen Ballaststoffe helfen dem Stoffwechsel nämlich zusätzlich auf die Sprünge, machen bis zum Mittagessen satt und halten den Darm fit.

Ideen für ein gesundes Frühstück gesucht? Wir hätten da was für dich:

Dein Cookbook Cookbook 25 gesunde Frühstücks-Rezepte Cookbook

25 leckere Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

PDF auf allen Geräten abrufbar Schließen Cookbook 25 gesunde Frühstücks-Rezepte Cookbook

25 leckere Rezepte

Inklusive Nährwertangaben

PDF auf allen Geräten abrufbar Stell dir vor, du wirst am Sonntagmorgen von den Sonnenstrahlen geweckt und weißt: Auf dich wartet ein leckeres und ausgewogenes Frühstück. In diesem Cookbook schlummern 25 Frühstücks-Rezepte, mit denen du optimal in jeden Tag startest. Es basiert auf eiweißreichen und ballaststoffreichen Zutaten. Damit hält es dich lange satt und dein Körper bekommt alle nötigen Nährstoffe, die er für den Tag braucht. Außerdem regen die Ballaststoffe deine Verdauung an – man könnte also sagen: Dieses Kochbuch ist ein must-have!



In der Regel variieren wir unser Frühstück nur selten, doch das kannst du hiermit ändern: Starte den Download und freue dich auf dein abwechslungsreiches Frühstück! mehr Infos nur 2,50 € Du willst mehr? Hier gibt's alle Pläne Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Ideale Frühstücksbegleiter sind zudem Naturjoghurt und Quark, sowie frische Früchte, denn Vitamin C trägt dazu bei, dass alle Stoffwechselaktionen schön rund laufen. Ein frischer Frucht-Quark mit ein wenig Müsli, Haferflocken, Nüssen und Samen ist daher ein ideales Frühstück. Alternative: Vollkornbrot mit Hüttenkäse, magerem Geflügelaufschnitt, Hartkäse oder Avocado.

Achtung: Wenn du morgens absolut nichts herunterbekommst, dann zwing dich auch nicht dazu. Iss zu einem späteren Zeitpunkt und höre auf deinen Körper.

4. Bewegung ist der beste Fettverbrennungs-Booster

Nein, hier meinen wir nicht unbedingt Sport, sondern Bewegung ganz allgemein. Je mehr du dich den Tag über bewegst, desto mehr Energie verbrennst du, sprich: desto schneller schmelzen die Pfunde. Das zeigen auch Studien. Wenn du mit dem Bus ins Büro fährst, bleib während der Fahrt stehen. So schlägst du mehrere Fliegen mit einer Klappe: Erstens freuen sich andere, vielleicht nicht so fitte Mitmenschen über einen Sitzplatz. Zweitens beanspruchst du mehr Muskeln – und damit mehr Energie, als du es im Sitzen jemals tun könntest.

Steig zusätzlich eine Station später ein oder eine früher aus. Du fährst nicht mit dem Bus oder der Bahn, sondern mit dem Auto zur Arbeit? Dann parke auf dem Parkplatz, der am weitesten entfernt ist oder nimm mal das Rad. Wer im Homeoffice bleibt nutzt seine Mittagspause für ein Workout oder eine Joggingeinheit.

5. Iss Low Carb am Abend

Versuch 3 Stunden vorm Schlafengehen das letzte Mal zu essen. Auch wenn dich dieser Tipp schon beim Lesen langweilt: Verzichte auf Kohlenhydrate! Um die zu verwerten, produziert der Körper nämlich Insulin, und das hemmt deine Fettverbrennung. Besser: Gesunde Eiweißquellen und reichlich Gemüse kombinieren, das macht satt und schlank. Der Erfolg von Low-Carb-Ernährung beim Abnehmen ist in Studien belegt.

Statt auf das klassische Abendbrot mit Stulle zu setzen, lass die klassischen Carbquellen abends weg. Was du stattdessen essen solltest? Wie wäre es zum Beispiel mit einer Gemüse-Eier-Pfanne oder mit diesem Omelette?

Wirestock Creators / Shutterstock.com So easy, so gesund: unser Champignon-Omelette

Auch ein Salat, zum Beispiel dieser hier mit Hähnchen, oder eine Bowl sind leckere Ideen für ein Low-Carb-Abendessen. oder einer Bowl. So kannst du auch easy Reste verwerten, da du einfach alles hineinschmeißen kannst, was noch so im Kühlschrank ist. Noch mehr Rezeptideen gefällig? Hier entlang!

6. Mit Appetit und Zitronenwasser ins Bett

Ein leichtes Hungergefühl beim zu Bett gehen ist gar nicht mal so schlimm. Das garantiert dir, dass über Nacht die Fett-Reserven an Hüfte und Oberschenkel angezapft werden. Trinke vorm Augenschließen noch einmal ein Glas Wasser mit ein paar Scheiben frischer Zitrone, denn auch Zitronenwasser kann dich Studien zufolge beim Abnehmen unterstützen. Das Getränk regt die Nierentätigkeit an und hilft zu entwässern. Zudem wird vermehrt Galle produziert, was die Fettverdauung verbessert. Noch mehr Benefits von Zitronenwasser kannst du hier nachlesen. Zudem ist ausreichend Vitamin C wichtig, um Fett verbrennen zu können.

Achte auch darauf, genug zu schlafen. Der Grund: Unausgeschlafen isst du meist mehr. Zum einen, weil man in müdem Zustand Versuchungen leichter erliegt. Zum anderen können bei kürzeren Schlafeinheiten die Hormone, die für Sättigungsgefühl zuständig sind, nicht ausreichend gebildet werden.

Kleine Tricks, große Wirkung! Es ist gar nicht so schwer, ein paar unerwünschte Extra-Kilos wieder abzuschütteln. Mit diesen cleveren Tricks musst du dich kaum einschränken und du hast auch nicht das (ungute) Gefühl auf Diät zu sein. Starte doch gleich morgen früh mit einem Glas Ingwerwasser in den Tag! Noch schnellere Erfolge feierst du mit unseren Schlank-Plänen: