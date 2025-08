Mückenstich behandeln: Was wirklich gegen den Juckreiz hilft

Warum jucken Mückenstiche so unangenehm?

Das liegt am Speichel der Mücke. Um an dein Blut zu gelangen, schneidet die Mücke mit Hilfe der gezackten Oberfläche ihres Saug-Rüssels winzige Schnitte in deine Haut. Direkt nach dem Aufritzen spritzt die Mücke ihren Speichel in die Schnittstelle, die unter anderem eine Betäubung auslöst, sodass du oft erst mit Verzögerung feststellst, dass du gestochen wurdest.