Frühjahrsmüdigkeit bei Frauen: Warum du im März trotz mehr Sonne platt bist

Einbildung oder Krankheit? Weder noch. Im Frühling braucht dein Körper bis zu 4 Wochen, um sich auf die veränderten Licht- und Temperaturverhältnisse einzustellen. Schuld daran sind vor allem die Hormone.

5 Gründe, warum du jetzt besonders erledigt bist 1. Dein Schlafsystem stellt sich um Mehr Licht bedeutet weniger Melatonin. Dein Körper fährt die erhöhte Melatonin-Produktion aus dem Winter erst langsam zurück. Gleichzeitig wirst du morgens früher von Helligkeit geweckt und schläfst unruhiger. Du bist wach, aber nicht erholt. Zudem weiten sich bei höheren Temperaturen die Blutgefäße und der Blutdruck sinkt leicht. Das kann zusätzlich müde machen.

Gegenmaßnahmen: Feste Schlafzeiten auch am Wochenende können helfen. Am Abend solltest du die Bildschirmzeit reduzieren. Am Morgen gleich mal hinaus an die frische Luft gehen. Tageslicht hilft, den Melatonin-Abbau zu beschleunigen.

2. Dein Eisenspeicher könnte leer sein Frauen sind deutlich häufiger von Eisenmangel betroffen als Männer, vor allem durch die monatliche Menstruationsblutung. Dabei kann schon ein niedriger Ferritin-Wert, das ist das Eisenspeicher-Protein, zu anhaltender Müdigkeit, Konzentrationsproblemen und Leistungsabfall führen.

Gegenmaßnahmen: Eisenreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte, grünes Blattgemüse, rotes Fleisch und Nüsse gehören jetzt auf den Speiseplan. Vitamin C aus frischen Früchten verbessert die Eisenaufnahme. Wichtig: Eisen-Präparate nur nach ärztlicher Abklärung nehmen.

3. Dein Zyklus mischt mit Östrogen und Progesteron schwanken monatlich. Sie nehmen direkten Einfluss auf dein Energielevel. Besonders die zweite Zyklushälfte nach dem Eisprung macht viele Frauen müde. Trifft das mit der hormonellen Umstellung im Frühling zusammen, kann die Müdigkeit stärker spürbar sein.

Gegenmaßnahmen: Tracke deinen Zyklus und plane energieintensive Aufgaben bewusst in den ersten Zykluswochen. Sanfte Bewegung wie Yoga oder Spaziergänge helfen in der zweiten Zyklushälfte.

4. Stress und Cortisol Chronischer Stress erhöht dauerhaft das Stresshormon Cortisol. Das wiederum stört den Schlaf-Wach-Rhythmus und hemmt die Serotoninproduktion. Im Frühling will der Körper aufwachen, aber wenn Cortisol zu lange hoch bleibt, blockiert das die Umstellung. Du fühlst dich tagsüber erschöpft und nachts unruhig.

Gegenmaßnahmen: Plane tagsüber mehr kurze Erholungspausen ein und nutze Rituale am Abend zum Entspannen.

5. Vitamin D auftanken nach dem Winter Nach den langen dunklen Monaten sind die Vitamin-D-Speicher vieler Frauen erschöpft. Vitamin D beeinflusst das Immunsystem, die Stimmung und das Energielevel. Eine Unterversorgung kann Müdigkeit und depressive Verstimmungen verstärken.

Gegenmaßnahmen: Nütze jetzt die Kraft des Sonnenlichts und halte täglich 20 bis 30 Minuten Hände, Arme und Gesicht in die Frühlingssonne.

Ein paar Minuten Frühlingssonne fühlen sich nicht nur gut an, sondern füllen auch deine Vitamin-D-Speicher auf.



Deine Checkliste für die Frühlings-Wochen Morgens sofort nach draußen und wenn es nur 10 Minuten sind

Feste Schlafzeiten einhalten, auch am Wochenende

Eisenreiche Mahlzeit täglich einplanen wie Linsen, Spinat, Fleisch

Vitamin C zu eisenreichen Mahlzeiten essen, zum Beispiel Paprika oder Zitrone

Zyklusphase checken

Abends Bildschirmzeit reduzieren und für Entspannung sorgen

Blutbild bestimmen lassen

FAQ: Was Frauen über Frühjahrsmüdigkeit wissen sollten Warum sind Frauen stärker von Frühjahrsmüdigkeit betroffen als Männer? Frauen sind häufiger von Eisenmangel betroffen und erleben hormonelle Zyklusschwankungen, die Erschöpfung verstärken können. Das macht die Hormonumstellung im Frühling oft spürbarer. Wie lange dauert Frühjahrsmüdigkeit? In der Regel zwei bis vier Wochen. Der Körper braucht diese Zeit, um die Melatonin-Produktion zurückzustellen und Schlaf-Wach-Rhythmus sowie Hormonspiegel neu einzupendeln. Dauert die Müdigkeit länger an, solltest du ärztlich abklären lassen, ob eine andere Ursache vorliegt. Helfen Nahrungsergänzungsmittel gegen Frühjahrsmüdigkeit? Nur wenn ein tatsächlicher Mangel vorliegt und das sollte ärztlich bestätigt werden. Eisen, Vitamin D oder B12 auf eigene Faust zu supplementieren, kann bei falscher Dosierung schaden. Zuerst Blutwerte checken, dann gezielt handeln. Wann solltest du zur Ärztin gehen? Wenn die Müdigkeit länger als 2-3 Wochen anhält und sich trotz Schlaf, Bewegung und Sonne nicht verbessert, solltest du die Symptome ärztlich abklären lassen. Im Blutbild relevant sind Ferritin, Hämoglobin, Vitamin D, TSH, Vitamin B12. Diese Werte geben einen schnellen Überblick über häufige Mängelursachen von Müdigkeit.