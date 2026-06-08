Heidi Klums Fitness-Routine: So bleibt sie mit 53 fit und stark

Heidi Klum war über ihre gesamte Karriere hinweg extrem sportlich aktiv - doch heute setzt sie weniger auf strukturierte Gym-Sessions und mehr auf Bewegung, die ganz selbstverständlich in ihrem Alltag passiert.

Die 53-jährige Supermodel-Ikone beschreibt ihre Familie als wichtigste Bewegungsquelle. "Ich bin ständig in Bewegung, ich habe vier Kinder. Ich habe einen jüngeren Ehemann", sagte sie gegenüber Us Weekly. "Ich komme schon genug in Bewegung, wenn ich hinter zwei Hunden und einer Katze herlaufe", ergänzte sie gegenüber der Daily Mail.

Warum Heidi Klums Alltagsaktivität ein Fitness-Programm ist Genau das von Heidi beschriebene Prinzip steckt hinter NEAT, also Non-Exercise Activity Thermogenesis. Gemeint sind alle Bewegungen, die nicht als klassisches Training gelten: Hausarbeit, Gehen, Treppe statt Aufzug, Einkäufe tragen statt schieben oder einfach Herumzappeln. NEAT macht laut Hannah Baugh, Ernährungsberaterin und Sporternährungs-Expertin bei Hannah Rose Nutrition, etwa 15 bis 50 Prozent des täglichen Energieverbrauchs (TDEE) aus, also der über den Tag verbrannten Kalorienmenge. Im Vergleich dazu macht echtes Training wie ein Workout-Kurs oder Joggen nur etwa 5 bis 10 Prozent aus (variiert individuell).

Der Kalorienverbrauch ist dabei nur ein Vorteil - wenn auch ein großer. NEAT kann auch die kardiovaskuläre Fitness verbessern und Muskeln aufbauen, da man ständig Dinge hebt, trägt und sich bewegt. Für Heidi ist das vor allem eines: praktisch und nachhaltig. So kann sie konsequent aktiv bleiben. "Ich übertreibe es nicht mit Training und hebe keine schweren Gewichte", erklärt sie. "Viele Menschen übertreiben es. Ich höre auf meinen Körper. Ich habe keine Rücken- oder Knieschmerzen. Ich ernähre mich richtig." Sie ergänzt, dass sie eigentlich gar nicht "wirklich viel trainiert": "Ich glaube nicht, dass man extrem viel machen muss - aber ein bisschen regelmäßig ist wichtig."

Heidis Low-Impact-Trainingsroutine Wenn Heidi doch bewusst trainiert, setzt sie bevorzugt auf gelenkschonende, niedrig intensive Bewegungen, die sich flexibel in ihren Alltag integrieren lassen.

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Zu Jahresbeginn teilte sie ein Video, in dem sie am Pool Bizeps-Curls mit Resistance Bands ausführt. Bänder sind in der Regel gelenkschonender als Kurzhanteln, da der Widerstand erst langsam ansteigt, je weiter das Band gedehnt wird - das Gewicht ist also nicht konstant. Bei einer Hantel dagegen trägt man von Beginn an eine feste Last. Auch in der Abwärtsbewegung (exzentrisch) ist die Belastung mit dem Band geringer, da die Spannung nachlässt, wenn man zurückführt.

"Bänder erzeugen durch den gesamten Bewegungsradius konstante Spannung und sind leicht genug, um sie im Koffer mitzunehmen - ideal für jemanden wie Heidi, die ständig unterwegs ist", erklärt Daniel Booth, High-Performance-Coach und Mitgründer von MyoLab Performance Concierge. "Jeder kann das zu Hause machen, um Bizeps und Trizeps aufzubauen, ohne viel Equipment."

Er betont außerdem die Bedeutung von Krafttraining über die gesamte Lebensspanne hinweg: "Nach dem 40. Lebensjahr verlieren Frauen schneller Muskelmasse, der Östrogenspiegel sinkt und der Stoffwechsel verändert sich. Dadurch nimmt man leichter zu - regelmäßiges Training wie bei Heidi wird also umso wichtiger."

Heidis frühere Workout-Routinen Heidis Fokus auf gelenkschonende Bewegung reicht bis in die Covid-Pandemie zurück. "Ich springe im Garten meines Hauses in LA auf dem Trampolin und mache Bodyweight-Übungen - darunter viele Squats", sagte sie der Daily Mail über ihre Routine. Die einzige Ausnahme: Laufen - eine hochintensive Ausdauersportart, die die Knochen belastet und lange Zeit ihr wichtigstes Cardio-Training war.

Während ihrer Zeit als Victoria’s Secret Angel war Heidi zudem bekannt dafür, mit Promi-Trainer David Kirsch zu trainieren, dessen Einheiten klassische, gewichtbasierte Gym-Workouts umfassten.