Grüner Helfer: Gesundes Morgenritual entdecken

Morgens zählt jede Minute. Der Wecker klingelt, das Bad ist besetzt, die ersten Nachrichten und Aufgaben warten bereits – so können deine guten Vorsätze bereits vor dem Frühstück ins Hintertreffen geraten. Umso besser, wenn eine bewusste Morgenroutine weder viel Zeit noch eine lange Einkaufsliste erfordert.

Genau dafür hat Vitafant den Grünen Helfer entwickelt. Du rührst einfach eine Portion des fein gemahlenen Pulvers in Wasser, Saft oder einen Smoothie ein. Wenige Augenblicke später steht ein intensiv grüner Drink auf dem Tisch, der mit ausgewählten Pflanzen-, Mineral- und Ballaststoffen für einen gesunden Start in den Tag sorgt.

So einfach wird aus einem Glas ein gesundes Morgenritual Für eine Portion gibst du rund 6,6 Gramm des Pulvers in etwa 300 Milliliter Wasser, Saft oder einen Smoothie und rührst alles gründlich um. Mehr brauchst du nicht: kein Schneidebrett, keinen Mixer oder Slow Juicer und keine frischen Zutaten, die erst aufwendig eingekauft und vorbereitet werden müssen.

Ein Beutel enthält 200 Gramm und reicht für etwa 30 Portionen. So kannst du den Grünen Helfer einen ganzen Monat lang in deine Morgenroutine integrieren. Besonders erfrischend schmeckt der Drink mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfeln. Magst du es etwas fruchtiger, kannst du das Pulver auch in Apfelsaft oder deinen Lieblings-Smoothie einrühren.

Vitafant Kurz einrühren, genießen und gut in den Tag starten: Der Grüne Helfer ist innerhalb weniger Augenblicke zubereitet.



Kräftig grün, lecker-fruchtig und angenehm mild Die intensiv grüne Farbe lässt zunächst den bei vielen Green-Drinks üblichen, prägnanten Grasgeschmack erwarten. Doch schon beim ersten Schluck zeigt sich eine überraschend milde Seite: Der Grüne Helfer schmeckt ganz und gar nicht nach frisch gemähtem Rasen. Apfel sorgt für eine angenehme Fruchtigkeit, während feiner Ceylon-Zimt die Mischung mit einer warmen Note abrundet.

Auch Gerstengras, Matcha und Algen bleiben geschmacklich dezent im Hintergrund. So entsteht ein ausgewogener Drink, der frisch und leicht schmeckt – und nicht wie eine Pflichtübung aus dem Gesundheitsprogramm. Gerade wenn du ihn täglich trinken möchtest, macht dieser geschmackliche Unterschied viel aus. Schließlich hält sich eine neue Routine leichter, wenn du dich jeden Morgen darauf freuen kannst.

Vitafant Milder Apfel und eine feine Zimtnote geben dem grünen Drink seinen angenehm fruchtigen Geschmack.



Diese wertvollen Zutaten stecken im Grünen Helfer Vitafant kombiniert verschiedene Pflanzen-, Algen- und Fruchtpulver mit Ballaststoffen sowie ausgewählten Nährstoffen. Jede Zutat bringt dabei ihre positiven Eigenschaften in die Mischung ein:

Gerstengras bildet die grüne Basis und verleiht dem Drink seine intensive Farbe. Das fein gemahlene Pulver stammt aus den jungen Halmen der Gerstenpflanze.

bildet die grüne Basis und verleiht dem Drink seine intensive Farbe. Das fein gemahlene Pulver stammt aus den jungen Halmen der Gerstenpflanze. Spirulina und Chlorella gehören zu den bekanntesten Mikroalgen und sind feste Bestandteile vieler Greens-Mischungen.

gehören zu den bekanntesten Mikroalgen und sind feste Bestandteile vieler Greens-Mischungen. Matcha besteht aus fein gemahlenem Grüntee. Er ergänzt den Drink um eine leicht herbe Note, die durch Apfel und Zimt angenehm abgemildert wird.

besteht aus fein gemahlenem Grüntee. Er ergänzt den Drink um eine leicht herbe Note, die durch Apfel und Zimt angenehm abgemildert wird. Apfel- und Heidelbeerpulver bringen fruchtige Komponenten in die Rezeptur und prägen den milden Geschmack.

bringen fruchtige Komponenten in die Rezeptur und prägen den milden Geschmack. Dulse ist eine Rotalge und erweitert die vielseitige Mischung um eine weitere pflanzliche Zutat aus dem Meer.

ist eine Rotalge und erweitert die vielseitige Mischung um eine weitere pflanzliche Zutat aus dem Meer. Inulin gehört zu den löslichen Ballaststoffen und fügt sich geschmacklich unauffällig in den Drink ein.

gehört zu den löslichen Ballaststoffen und fügt sich geschmacklich unauffällig in den Drink ein. Ceylon-Zimt und Koriander sorgen für die fein würzige Abrundung. Gesüßt wird mit Stevia.

sorgen für die fein würzige Abrundung. Gesüßt wird mit Stevia. Cholin kann deinen Fettstoffwechsel unterstützen und zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion beitragen.

kann deinen Fettstoffwechsel unterstützen und zur Erhaltung einer normalen Leberfunktion beitragen. Eisen kann den Energiestoffwechsel und die Funktion des Immunsystems unterstützen. Außerdem kann es dazu beitragen, Müdigkeit zu verringern.

kann den Energiestoffwechsel und die Funktion des Immunsystems unterstützen. Außerdem kann es dazu beitragen, Müdigkeit zu verringern. Mangan kann einen deinen Energiestoffwechsel und die Bildung von Bindegewebe unterstützen. Zudem ist es in der Lage, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Damit verbindet der Grüne Helfer eine hochwertige Rezeptur mit einer denkbar einfachen Anwendung. Du musst weder zahlreiche Einzelprodukte kombinieren noch jeden Morgen einen aufwendigen Smoothie zubereiten.

Vitafant Von Gerstengras und Matcha bis zu Apfel, Heidelbeere und Ceylon-Zimt: Die Rezeptur verbindet grüne, fruchtige und fein würzige Zutaten.



Unkomplizierte Morgenroutine für erhöhtes Wohlbefinden Wie sich der Grüne Helfer über einen längeren Zeitraum in die Morgenroutine einfügt, zeigt eine Befragung unter Bestandskund:innen von Vitafant aus dem November 2025. Dabei berichteten 79 Prozent von Erfolgen im Zusammenhang mit Gewichtsverlust, während 78 Prozent deutliche Verbesserungen ihres Stoffwechsels wahrnahmen. 81 Prozent gaben außerdem an, sich energiegeladener und vitaler zu fühlen.

Die Ergebnisse beruhen auf den persönlichen Einschätzungen der Befragten. Sie zeigen jedoch, dass viele Kund:innen den grünen Drink nicht nur wegen seines milden Geschmacks, sondern auch wegen der positiven Auswirkungen schätzen, die sie während der regelmäßigen Anwendung bei sich beobachtet haben.

Dein kleiner Wohlfühl-Anker an jedem Morgen Neue Gewohnheiten müssen nicht kompliziert sein. Oft hilft bereits ein fester Ablauf: Der Beutel steht gut sichtbar in der Küche, dein Lieblingsglas wartet daneben und die Zubereitung gehört schon bald genauso zum Morgen wie Kaffee oder Zähneputzen.

Dieses kurze Ritual kann dir dabei helfen, den Tag bewusster zu beginnen. Du rührst den Drink an, nimmst dir einen Moment Zeit und startest mit einem frischen Geschmack in den Morgen. Ohne strenge Regeln, ohne aufwendige Vorbereitung und ohne das Gefühl, schon vor dem Frühstück eine ganze Aufgabenliste abarbeiten zu müssen.

Der Grüne Helfer wird nach einer eigenen Rezeptur in Österreich abgefüllt und ist vegan, glutenfrei und laktosefrei. Eine Portion enthält lediglich rund 21 Kilokalorien. So passt der Drink unkompliziert zu ganz unterschiedlichen Ernährungsgewohnheiten.

Vitafant Ein fester Platz in der Küche macht es leichter, den grünen Drink dauerhaft in deine Morgenroutine zu integrieren.



Gewinne deinen Jahresvorrat Grüner Helfer Du möchtest den Grünen Helfer selbst zu einem festen Bestandteil deiner Morgenroutine machen? Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu: Women’s Health und Vitafant verlosen einen kompletten Jahresvorrat.

Zu gewinnen gibt es zwölf Beutel Grüner Helfer im Gesamtwert von 478,80 Euro. Das entspricht bis zu 360 Portionen – und damit fast einem ganzen Jahr voller grüner Morgenmomente.

Vitafant Zwölf Beutel und bis zu 360 Portionen: Mit etwas Glück begleitet dich der Grüne Helfer ein ganzes Jahr lang.



Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.