Defender Experience Sylt: Spitzensport, Natur und Mobilität erleben

Es gibt Tage auf Sylt, da wirkt der Wind nicht wie Wetter, sondern wie eine Einladung. Er streicht über die Dünen, formt die Wellen und macht aus dem Brandenburger Strand einen Ort, an dem Bewegung auf ganz natürliche Weise entsteht. Genau dort treffen beim Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt vom 25. bis 30. August internationale Top-Athletinnen und -Athleten auf eine Kulisse, die besser kaum passen könnte: Nordsee, Strand, Weite und diese besondere Energie, die entsteht, wenn Sport nicht im Stadion stattfindet, sondern mitten in der Natur.

World-Cup-Atmosphäre am Brandenburger Strand Rund um dieses sportliche Highlight findet die diesjährige Destination Defender Sylt statt. Vom 25. bis 30. August wird die Defender Lounge am Brandenburger Strand zum Ausgangspunkt für Test Drives, Wattwanderungen, Sealwatching, Kite-Surf-Workshops sowie Begegnungen mit Menschen, die Wind, Wasser und Natur besonders schätzen. Das Beste daran: Die Teilnahme an den Events ist kostenlos.

Defender Blick zurück, Fahrt nach vorn: Der Defender wird zum zuverlässigen Begleiter während spannenden und inspirierenden Wochen rund um den Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt.

Test Drive: Sylt selbst er-fahren Manchmal reicht eine Straße zwischen Dünen, Reetdächern und Meer, um die Insel aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Beim Test Drive startet die Fahrt an der Defender Lounge und führt entlang einer exklusiven Roadmap zu besonderen Orten auf Sylt.

Defender Am Steuer des Defender geht es entlang schmaler Inselstraßen, durch Dünenlandschaften und zu Orten, die den World-Cup-Besuch um echte Entdeckermomente erweitern.



Dabei lässt sich der Defender in seinem natürlichen Umfeld erleben: robust, komfortabel und bereit für Wege, die nicht nach klassischer Probefahrt aussehen. Währenddessen öffnet sich ein Blick auf die Insel, der weit über bekannte Postkartenmotive hinausgeht.

Defender Beim Test Drive wird Sylt zwischen Dünen, Straßen und Meer auf eine neue Weise im wahrsten Sinne des Wortes er-fahrbar.



Wenn Sylt unter deinen Füßen lebendig wird Beim Wattwandern präsentiert sich Sylt von seiner ruhigen und natürlichen Seite. Von der Defender Lounge geht es per Shuttle-Service zur Kempener Vogelkoje, wo die ausgedehnte Tour ins Wattenmeer beginnt. Unter der Leitung von Jan Krüger, auf Sylt geboren und offizieller Nationalpark-Wattführer, wird aus dem scheinbar stillen Boden ein lebendiges Ökosystem.

Krüger führt die Teilnehmenden mit profundem Wissen und spielerischem Charme durch das Naturschutzgebiet, erklärt Tiere und Pflanzen und zeigt, warum dieses Biotop zu den faszinierendsten Seiten der Insel gehört. Für einen Moment wird der Blick fokussierter: Muscheln, Krebse, Spuren im Schlick, Vögel am Horizont. Genau dadurch entsteht ein besonders intensiver Zugang zur Natur der Inselwelt.

Defender Jan Krüger zeigt beim Wattwandern, wie lebendig das Wattenmeer ist.

Zwischen Balance, Mut und Nordseewind Wer nach dem Zuschauen beim Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt selbst Lust auf den aktiven Umgang mit Wind und Wasser bekommt, findet am Sylter Ellenbogen den passenden Einstieg. Dort begleitet Frank Debus die Teilnehmenden durch seinen Kite-Surf-Workshop.

Debus gibt seit mehr als 30 Jahren seine Leidenschaft für den Wassersport weiter. In kleinen Gruppen vermittelt er Technik, Timing und das Gefühl für Wind und Wellen. Beim Kite-Surf-Workshop geht es um Kraft, Kontrolle und den Mut, sich auf das Zusammenspiel von Kite, Board und Wasser einzulassen.

Defender Frank Debus (rechts) bringt mehr als 30 Jahre Wassersport-Erfahrung mit – und zeigt am Sylter Ellenbogen, wie aus Wind, Technik und Balance echtes Freiheitsgefühl entsteht.



Spitzensport, Community und Genussmomente erleben Wenn während der Wettkämpfe die Kites über dem Wasser stehen und die Profis ihre Sprünge in den Wind setzen, bekommt Sylt eine eigene Dynamik. Der Brandenburger Strand wird während des Defender GKA Kite-Surf World Cup Sylt zum Treffpunkt für alle, die Sport, Meer und Festival-Atmosphäre mögen.

Dabei bleibt es nicht beim Zuschauen. In der Defender Lounge finden Quick Fire Interviews mit Top-Athletinnen und -Athleten statt. Bei den Inspiration Talks geht es um Erfahrungen aus der Kitesurf-Community. In der Signature Hour können sich Besucherinnen und Besucher ein limitiertes Poster signieren lassen. Abends sorgen Ocean Cinema mit der European Outdoor Film Tour und ausgewählte Music Sessions für einen entspannten Ausklang unter freiem Himmel.

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