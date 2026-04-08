Jetzt bewerben für die Defender Trophy 2026

Du willst 2026 nicht nur "fit bleiben", sondern dir ein Ziel setzen, das dich körperlich und mental wirklich weiterbringt? Dann ist die Defender Trophy deine Challenge. Land Rover startet einen neuen globalen Abenteuer-Wettbewerb, bei dem es um Fokus, Ausdauer, Mut und Teamwork geht – und um Skills, die du nicht im Studio sammelst, sondern draußen im echten Gelände.

Der Weg führt über Qualifikationen in vielen Ländern bis zum Finale 2026, gemeinsam mit Tusk, dem langjährigen Defender-Partner für Naturschutz. Wer es dorthin schafft, erlebt nicht nur ein außergewöhnliches Event, sondern bekommt die Chance, Teil einer Mission zu werden, die vor Ort nachhaltig etwas bewegt.

Wenn du spürst, dass das dein Ding ist, dann mach den ersten Schritt jetzt.

Was dich erwartet: Ganzkörper-Challenge mit Kopf Die Defender Trophy ist wie ein High-Performance-Training in freier Natur – nur mit echten Aufgaben und echtem Druck:

Offroad-Fahren & Navigation : Konzentration, Technik, ruhige Entscheidungen, wenn der Untergrund wechselt und die Route nicht "perfekt" ist.

: Konzentration, Technik, ruhige Entscheidungen, wenn der Untergrund wechselt und die Route nicht "perfekt" ist. Einfallsreichtum : Lösungen finden, wenn Plan A nicht funktioniert.

: Lösungen finden, wenn Plan A nicht funktioniert. Körperliche Etappen: Ausdauer, Koordination und Teamarbeit, wenn du mit anpacken musst. Wenn du Herausforderungen liebst, die dich stärker, klarer und selbstbewusster machen, passt das.

Checkliste: Erfüllst du die Voraussetzungen? Wohnsitz in einem teilnehmenden Land

mindestens 23 Jahre alt

alt 50 Meter schwimmen können

können Führerschein und fahren dürfen

und fahren dürfen international reisen dürfen

dürfen fließend Englisch sprechen Trifft das auf dich zu? Dann lass es nicht bei "Wäre cool" – bewirb dich jetzt und sichere dir alle Informationen zu Terminen und Ablauf.

Das passende Setup: Defender 110 Trophy Edition Zum Start der Trophy präsentiert Land Rover außerdem den Defender 110 Trophy Edition – ein Sondermodell, das nach Expedition aussieht und genauso gedacht ist. Exklusiv in Deep Sandglow Yellow oder Keswick Green, mit Gloss-Black-Details, 20-Zoll-Rädern und All-Terrain-Reifen. Optional macht das Trophy Pack (u. a. Dachgepäckträger, Leiter und zusätzlicher Außenträger) lange Trips noch praktischer.

Antrieb: D350 Reihensechszylinder (3.0 Diesel, Mildhybrid) mit 257 kW (350 PS) und 700 Nm – Reserven, die du spürst, wenn's steil, rutschig oder einfach lang wird.

Dein Moment ist jetzt Die Defender Trophy ist eine Einladung an Personen, die sich nicht klein machen, sondern losgehen. Wenn du 2026 mit einem Ziel starten willst, das dich fordert und zugleich Sinn stiftet, dann warte nicht.