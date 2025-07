Wandern in Europa: 8 Traumziele für deinen Aktivurlaub

Ein Wanderurlaub in Europa ist etwas Herrliches: Während du durch die schönsten Regionen stiefelst, hältst du dich sanft fit und kannst einmal richtig abschalten. Wir haben acht besonders schöne Wanderregionen für dich.

1. Berchtesgadener Land, Deutschland Ganz tief im Südosten Bayerns findest du eine der schönsten Wanderregionen Europas: Das Berchtesgadener Land mit dem Nationalpark Berchtesgaden verzaubert Naturliebhaber:innen mit seinen prächtigen Berggipfeln, den tiefblau scheinenden Bergseen und den in frischem Grün leuchtenden Wiesen auf den Bergen und im Tal.

Im Berchtesgadener Land gibt es zahllose Wandertouren mit unterschiedlichen Längen und Schwierigkeitsgraden: Von Tagestouren bis zu solchen mit mehreren Übernachtungen findest du hier genau das, was dein Wanderherz sucht. Ein Höhepunkt ist im Berchtesgadener Land der direkt an den wuchtigen Watzmann angrenzende Königssee.

GettyImages / martinwimmer Nahe dem Königssee wartet der Obersee auf dich: Noch ruhiger, noch ursprünglicher – hier kannst du verschnaufen, ins Wasser blicken und die Stille der Berge aufsaugen.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub im Berchtesgadener Land

Watzmann-Hüttenrunde für sportliche Einsteigerinnen mit zwei Übernachtungen auf Berghütten

Entspannter Start: leichte Almwanderung zur Bindalm mit Möglichkeit für Yoga oder Meditation unterwegs

Nach der Tour: Bootsfahrt über den Königssee als stilles Kontrastprogramm zur Bewegung Hier findest du die 6 Top-Wanderhotels in den Alpen

2. Sächsische Schweiz, Deutschland Die Sächsische Schweiz gehört zu den Ecken Deutschlands, bei denen manch Besucher kaum glauben kann, dass es auch hierzulande so spektakulär wirkende Wanderregionen gibt. Die Felslandschaft mit den markant in die Höhe ragenden Sandsteinformationen, den tiefen Schluchten und idyllisch wirkenden Wäldern wirkt teilweise wie aus einer Filmkulisse.

Natürlich gehört auch die Sächsische Schweiz zu den besten Wanderregionen in Europa. Besonders bekannt ist der Malerweg. Die mehrtägige Wanderung führt dich auf 116 Kilometern Länge und über 3.600 Höhenmeter quer durch die außergewöhnliche Landschaft: vorbei an der weit über die Region hinaus bekannten Basteibrücke, wo du eine herrliche Fernsicht genießt, über Hohnstein, Brand und Waitzdorf zum Schrammtor und den Schrammsteinen, weiter zur Festung Königstein und schließlich nach Pirna.

Natürlich sind auch Tagestouren möglich. Suche dir aus den vielen Wanderwegen und gemütlichen Pfaden den aus, der am besten zu deinen Vorstellungen passt.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub in der Sächsischen Schweiz

Malerweg, Etappen 1–2 als Wochenendtour: ideal für den Einstieg mit eindrucksvollen Aussichten

Sonnenaufgang an der Basteibrücke mit Fotomotiven und Morgenstille

Achtsames Wandern durch die Schwedenlöcher, ideal zum Runterkommen nach stressigen Phasen 3. Karwendel, Österreich/Deutschland Der Großteil des imposanten Karwendelgebirges liegt in Tirol, der Rest in Bayern. Österreich ist bekannt für seine gut gewarteten Wanderrouten in den Alpen, deren Zahl natürlich auch in dieser beeindruckend schönen Ecke des Landes enorm hoch ist. Ob du eine mehrtägige Hüttentour mit vielen Höhenmetern planst oder eine sanfte Wanderung mit nur leichter körperlicher Anstrengung, ist im Karwendel ganz gleich: Diese Wanderregion bietet auch für dich das Passende. Der höchste Berg ist im Karwendel die Birkkarspitze mit 2.749 Metern und einer herrlichen Sicht, wenn das Wetter mitspielt.

GettyImages / Moritz Kertzscher Starte deine Tour in Mittenwald: Der malerische Ort am Fuße des Karwendelgebirges ist dein perfekter Ausgangspunkt für Höhenwege, Hüttentouren und aussichtsreiche Gipfelmomente.



Das kleine Städtchen Mittenwald auf der deutschen Seite des Karwendels ist ein hübscher Ort zum Unterkommen und außerdem der Startort vieler Wanderrouten durch diese schöne Gegend der Alpen.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub im Karwendel

Zweitageswanderung zur Falkenhütte mit Übernachtung in uriger Atmosphäre

Höhenwanderung mit Seilbahnstart ab Mittenwald – tolle Aussicht ohne viele Höhenmeter

Sonnenaufgangs-Spaziergang am Ferchensee für Naturgenuss ohne Anstrengung 4. Tessin, Schweiz Der Kanton Tessin liegt ganz im Süden der Schweiz. Diese Wanderregion verbindet die spektakulär schönen Naturkulissen des Landes mit dem entspannten, mediterranen Gefühl Italiens, das unmittelbar angrenzt. Hier findest du kräftig blau oder smaragdgrün schimmernde Seen wie den mächtigen Lago Maggiore. Der sorgt zum Teil in der Schweiz, zum Teil in Italien für postkartentaugliche Ausblicke.

Über 3.000 Kilometer bestens ausgeschilderte Wanderwege gilt es im Tessin zu entdecken. Lass dich von ihnen ins malerische Maggiatal leiten oder erkunde die Gegend rund um den Luganer See. Ein Höhepunkt im Tessin ist eine Tour mit mindestens einer Übernachtung in einer der urigen Berghütten.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub im Tessin

Flusswanderung durchs Maggiatal mit Picknick und Möglichkeit zum Baden

Rundtour am Monte Brè mit mediterranem Flair und Blick auf den Luganer See

Kombination aus Wandern und Kajakfahren rund um den Lago di Lugano Nach der Wanderung noch Wellness genießen? Wir zeigen dir die 5 schönsten Ziele für aktive Erholung

5. Dolomiten, Italien Die Dolomiten sind mit ihren schroffen, vollkommen ungezähmt erscheinenden Gipfeln einzigartig auf unserem Kontinent. Es ist somit kein Wunder, dass auch diese Gegend zu den besten Wanderregionen Europas gehört. Die Ausblicke hier sind einfach zu spektakulär, die Routen zu zahlreich und die Infrastruktur ist zu gut, als dass man die Dolomiten in dieser Liste auslassen dürfte.

GettyImages / den-belitsky Spür den Moment: Du sitzt über den Dingen, das Panorama vor dir – wilde Dolomitengipfel, sattes Grün, blühende Wiesen. Genau hier beginnt dein ganz persönliches Abenteuer.



Natürlich laden die so charakteristisch geformten Gipfel des Gebirges dazu ein, sie zu erklimmen. Wenn du magst, führen dich verschiedene Klettersteige hinauf und hin zu spektakulären Ausblicken. Ein Klassiker sind die Drei Zinnen, ein Gebirgsstock mit drei markanten Gipfeln, die zum UNESCO-Weltnaturerbe zählen. Du kannst es aber auch deutlich ruhiger und italienisch-gelassen angehen und eine der vielen kurzen und einfachen Wanderrouten wählen.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub in den Dolomiten

Tageswanderung zu den Drei Zinnen mit Übernachtung in der Auronzo-Hütte für ambitionierte Einsteigerinnen

Yogawanderung im Naturpark Fanes-Sennes-Prags mit zertifizierten lokalen Guides

Panorama-Spaziergang auf der Seiser Alm – sanft, aussichtsreich und auch gut allein machbar 6. Teneriffa, Kanaren/Spanien Die Kanaren liegen nur wenige Flugstunden von Deutschland entfernt und doch hat man dort vielerorts das Gefühl, in einer ganz anderen Welt gelandet zu sein. Auf Teneriffa wird das besonders deutlich, denn hier ist die Landschaft vulkanisch geprägt: Sie wirkt wild und teilweise wie noch nie betreten. Das Gebiet um den Pico del Teide gehört zum Weltnaturerbe der UNESCO und bietet dir zahllose Möglichkeiten für ganz besondere Wanderungen.

Du musst es nicht zwingend bis auf den 3.715 Meter hohen Pico del Teide schaffen. Immerhin ist er der höchste Berg auf spanischem Staatsgebiet. Auch um den Gipfel herum findest du im Nationalpark viele Routen, die dich durch die so ungewöhnlich anmutende Natur führen.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub auf Teneriffa

Wandern im Teide-Nationalpark mit zertifizierter Führerin – sicher, spannend und gut organisiert

Kombination aus Wanderung und Strandtag: Tour zur Playa Bollullo

Botanischer Trail im Anaga-Gebirge – schattig, abwechslungsreich und gut für heiße Tage 7. Nationalpark Triglav, Slowenien Slowenien gehört zu den Wanderregionen Europas, die vielen Naturfreunden nicht unbedingt als Erstes in den Sinn kommen. Noch ist Slowenien für Wanderbegeisterte ein echter Geheimtipp. Das sollte sich dringend ändern, denn diese Gegend muss sich im Vergleich mit den anderen herrlichen Flecken in der näheren oder weiteren Entfernung nicht verstecken: Reichlich Gipfel zum Erklimmen und bis weit in die Ferne reichende Ausblicke bekommst du in Slowenien geboten.

GettyImages / hellvideo Hier gehst du deinen eigenen Weg: Zwischen schroffen Felsen und dichten Wäldern öffnet sich die Landschaft Schritt für Schritt – rau, still und beeindruckend. Ein Ort, an dem du dich klein fühlst und zugleich ganz bei dir bist.



Der Nationalpark Triglav ist der einzige des ganzen Landes. Das Gebiet erstreckt sich rund um den höchsten Berg Sloweniens, den Triglav, mit einer Höhe von 2.864 Metern. Willst du ihn erklimmen, ist reichlich Kondition und auch etwas Erfahrung am Berg nötig.

Weniger hoch hinaus musst du in der Gegend rund um den Bleder See oder bei einer Tour zum Wasserfall Savica. Für Übernachtungen auf längeren Touren oder eine Rast unterhält der slowenische Alpenverein 32 Häuser in dieser Region.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub im Triglav-Nationalpark

Leichte Wanderung rund um den Bleder See mit anschließendem Stand-up-Paddling

Halbtages-Tour zum Wasserfall Savica – perfekt für einen bewegten Ausflug ohne lange Anreise

Zweitagestour mit Übernachtung in einer Alpenvereinshütte für erste Trekkingerfahrungen 8. Mallorca, Balearen/Spanien Mallorca gilt längst auch als echtes Wanderparadies im Mittelmeer. Zieht es dich also nicht an den Strand oder in die Partyhochburg El Arenal, bist du auf Mallorca dennoch ideal aufgehoben. Erkunde auf den vielen Wanderwegen die Gegend und erlebe die Insel dabei von einer ganz anderen Seite. Such dir aus, ob du nur wenige Stunden oder mehrere Tage beim Wandern unterwegs sein willst. Mallorca hat für alle Wünsche die passende Wanderroute.

Besonders beliebt und bekannt ist auf der Baleareninsel der Tramuntana-Trail. Der Fernwanderweg mit der Bezeichnung GR 221 ist insgesamt rund 130 Kilometer lang und führt von Port d’Andratx im Südwesten der Insel bis nach Pollenca im Nordwesten. Durchwandere auf deiner Route das Tramuntana-Gebirge, genieße die Abgeschiedenheit und nimm die vielen herrlichen Panoramen in dich auf.

Unsere Tipps für deinen Aktivurlaub auf Mallorca

Etappen 5 und 6 des Tramuntana-Trails für gut trainierte Wanderinnen mit Übernachtung in Sóller

Sonnenaufgangstour zur Ermita de Betlem – einsam, ruhig und inspirierend

Wellnesswanderung mit Ziel in Port de Sóller: erst Natur, dann Spa

FAQ: Wandern und Aktivurlaub in Europa – das solltest du wissen Was ist die beste Jahreszeit für Wanderurlaub in Europa? Frühling (Mai/Juni) und Herbst (September/Oktober) bieten angenehmes Klima, leere Wege und blühende Natur. Für Hochgebirge gilt: Ab Juli ist meist schneefrei. Welche Wanderregion eignet sich für Anfängerinnen? Tessin, Berchtesgaden und Mallorca bieten viele leichte Touren mit guter Infrastruktur – ideal für den Einstieg oder sanfte Bewegung. Wie plane ich eine mehrtägige Hüttentour als Frau allein? Wähle markierte Routen (z. B. Karwendelrunde, Malerweg), buche Hütten im Voraus, informiere dich über Streckenlänge, Wetter und nimm Powerbank, Erste-Hilfe-Set und Notfallkontakte mit. Was brauche ich für einen Aktivurlaub? Bequeme Wanderschuhe, atmungsaktive Kleidung, Rucksack mit Wasser, Snack, Sonnen- und Regenschutz. Fürs Selfcare-Gefühl: Fußcreme, Magnesium, Tagebuch. Kann ich wandern und entspannen kombinieren? Ja! Viele Regionen bieten Wellnesshotels, Naturbadeseen, Yoga-Angebote oder Kombitouren mit kulinarischen Stopps oder Thermenbesuch.