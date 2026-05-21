Aldiana Club Resorts: Entspannung und Fitness

Die Aldiana Club Resorts sind so individuell wie deine Erwartungen an einen unvergesslichen Urlaub: Meer und Berge, Sport und Wellness, Romantik und Party, Action und Entspannung, Gourmetküche und Kinderbetreuung, Zeit für dich und Spaß mit netten Leuten, Entertainment und so viel mehr. Alles drin, alles Premium, und meistens All-inclusive. Wir nennen es „Urlaub unter Freunden“. Für dich ist es das perfekte Urlaubsglück.

Der Morgen beginnt mit diesem einen Gedanken: Heute musst du gar nichts. Und genau deshalb hast du plötzlich Lust auf Bewegung.

Noch bevor es zum Frühstück geht, rollst du vielleicht schon deine Yogamatte aus, steigst aufs Indoor Bike oder startest mit einem Workout unter freiem Himmel in den Tag. Die Club Resorts von Aldiana setzen seit Jahren auf einen Urlaubsmix, der Fitness, Entspannung und Genuss angenehm leicht verbindet – ohne Leistungsdruck, aber mit jeder Menge Motivation.

Bewegung, die sich nach Urlaub anfühlt Bis zu 70 unterschiedliche GroupFitness-Kurse sorgen dafür, dass garantiert keine Routine entsteht. Von Yoga und Indoor Cycling über Functional Training bis hin zu Dance-Workouts oder entspannten Stretching-Sessions ist für fast jeden Geschmack das Richtige dabei. Wer lieber draußen aktiv ist, joggt am Strand entlang oder entdeckt beim Nordic Walking die Umgebung.

Aldiana Stranderlebnis statt Fitnessraum: Einige Kurse finden direkt draußen mit Meerblick oder Bergpanorama statt.



Das Besondere daran: Niemand schaut darauf, wie fit du bist. Die Stimmung wirkt eher wie gemeinsames Auspowern unter Freunden als klassischer Fitnessurlaub.

Auch die Fitnessstudios passen perfekt dazu. Moderne Technogym-Geräte und oft zusätzliche Functional-Training-Areas schaffen eine Atmosphäre, in der Training plötzlich erstaunlich entspannt wirkt.

benfuchs.de Die modern ausgestatteten Fitnessbereiche bieten beste Voraussetzungen für entspannte Workouts – oft mit Blick aufs Meer oder auf die Berge.

Wellness statt Alltagstempo Nach dem Workout beginnt der zweite Teil des Tages – und der fühlt sich mindestens genauso gut an.

Die Welldiana Club Spas gehören zu den Orten, an denen automatisch alles langsamer wird. Ein paar Bahnen im beheizten Innenpool, eine Massage oder einfach nur Ruhe auf einer Liege mit Blick aufs Meer oder die Berge. Genau diese Mischung macht den Reiz aus: erst Bewegung, dann bewusste Entspannung.

Draußen warten große Poollandschaften, weitläufige Sandstrände oder Sonnenterrassen mit Bergpanorama auf dich. Im Beachclub laufen entspannte Beats, während dein Blick übers Wasser wandert und langsam dieses typische Urlaubsgefühl entsteht, das man zuhause oft vermisst.

Aldiana Ob am Meer oder in den Bergen: Die Club Resorts verbinden Aktivurlaub, Naturerlebnis und Wellness auf besonders entspannte Weise.



Genuss ohne komplizierte Regeln Auch kulinarisch funktioniert das Konzept erstaunlich entspannt. Die großen Buffets bieten genau die Mischung, die du dir nach einem aktiven Tag wünscht: frische, leichte Gerichte ebenso wie kleine Genussmomente, auf die man im Urlaub einfach Lust hat. Typisch Aldiana eben: hochwertig, unkompliziert und meistens all-inclusive.

Gerade das macht den Aufenthalt so angenehm. Kein strikter Fitnessplan, keine Verzichtsstimmung – sondern ein Urlaub, der sich dem eigenen Rhythmus anpasst.

Urlaub unter Freunden Die Atmosphäre in den Club Resorts wirkt offen, locker und herzlich. Tagsüber entstehen schnell Gespräche beim Sport oder am Pool, abends sorgen Shows, Live-Musik und Entertainment für dieses besondere Clubgefühl.

Und während Erwachsene Kontakte knüpfen, trainieren, entspannen oder einfach mal nichts tun, werden Kinder bereits ab zwei Jahren liebevoll betreut – mit Programmen, die genauso abwechslungsreich gestaltet sind wie der Rest des Urlaubs.

Studio Ben Fuchs Urlaub unter Freunden: In entspannter Atmosphäre genießt du deinen Urlaub zusammen mit anderen Gästen.