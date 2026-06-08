Women’s Health CAMP Andalusien 2026

Vielleicht mit dem Gefühl von sandigen Füßen beim Barfußtanzen am Strand.

Vielleicht mit dem Gefühl einer herzerwärmenden Umarmung beim Closing Circle.

Vielleicht mit dem wohl magischsten Sonnenuntergang zu unserem "Sundown Slow Flow", bei dem plötzlich alles still wurde, weil niemand fassen konnte, wie einzigartig dieser Moment gerade war.

Genau darum geht es! Ums Fühlen, Erleben und darum sich selbst zu überraschen.

Meine Highlights Andalusien 2026

Maike Giese

Teilnehmerinnen, die sich vor dem Eisbaden anfangs gefürchtet haben und es am Ende als ihr größtes Highlight bezeichnet haben. 4 Grad kaltes Wasser. Zitternde Beine. Herzklopfen. Und danach das unfassbare Gefühl von: „Ich hab’s gemacht.“

Eine Teilnehmerin fragte mich vor einem Kurs „Wo findet das statt? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe.“ Kurze Zeit später kam sie mit Tränen in den Augen zurück, weil ihr während des Workouts bewusst geworden ist, wie viel Stärke längst in ihr steckt. Nicht weil es um Leistung ging. Sondern weil sie plötzlich gespürt hat, wozu sie fähig ist.

Maike Giese

Unser erster Line Dance Workshop mit Xenia barfuß am Strand. Als jemand, der Tanzen liebt, war der Line Dance zu R‘n‘B Beats für mich viel mehr als nur ein Programmpunkt. In dem Moment, als die Musik begann und wir uns gemeinsam auf die Bewegungen eingelassen haben, entstand etwas ganz Besonderes. Anfangs vielleicht noch mit einem kleinen Lächeln oder einer Portion Neugier, aber wenige Minuten später waren wir alle Teil derselben Energie.

Tanzen hat die Kraft, Menschen ohne viele Worte miteinander zu verbinden. Man konnte spüren, wie aus einzelnen Teilnehmerinnen eine Gemeinschaft wurde. Die Bewegungen, der Rhythmus und das gemeinsame Erleben haben uns aus dem Kopf und direkt ins Gefühl gebracht. Es entstand eine Leichtigkeit, die im Alltag oft verloren geht – ein Moment voller Freude, Präsenz und Verbundenheit.

Für mich war es wunderschön zu sehen, wie Hemmungen verschwanden, wie gelacht wurde und wie sich die Energie in der Gruppe immer weiter aufgebaut hat. Genau das liebe ich am Tanzen: Es schafft Begegnungen, stärkt das Selbstvertrauen und erinnert uns daran, wie gut es tut, einfach loszulassen und den Moment zu genießen.

Maike Giese

Inside FLOW mit Carla. Momente, in denen Teilnehmerinnen am Ende still auf ihrer Matte saßen – mit Tränen in den Augen, weil sie plötzlich wieder bei sich selbst angekommen sind.

Maike Giese

Yin Yoga meets Reiki In unserer oft so schnellen und lauten Welt fällt es vielen schwer, wirklich loszulassen. Genau dafür haben wir in dieser Session einen geschützten Raum geschaffen. Die Kombination aus den sanften Yin Yoga Positionen und der Reiki-Energiearbeit hat bei vielen Teilnehmerinnen spürbar etwas bewegt. Es wurde still - nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Gedanken durften zur Ruhe kommen, Anspannung durfte weichen und es entstand Raum für das, was im Alltag oft zu kurz kommt: die Verbindung zu sich selbst. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, was entstehen kann, wenn wir uns erlauben, einfach nur zu sein, anstatt ständig funktionieren zu müssen.

Ein ganz besonderer Dank gilt unserer lieben Ever, die bereits seit dem vergangenen Jahr ein fester Bestandteil unserer Camp-Familie ist. Obwohl sie selbst als Teilnehmerin dabei war, hat sie diese Session mit so viel Wärme, Ruhe und Hingabe begleitet und damit einen Raum geschaffen, in dem echte Regeneration möglich wurde.

Maike Giese

Selbst Themen mit Tiefgang durften plötzlich leicht werden - wie bei Pias Vortrag „Shi(f)t happens“. Mit einer Mischung aus Ehrlichkeit, Humor und persönlichen Erfahrungen hat sie gezeigt, dass Veränderung oft genau dort beginnt, wo wir sie am wenigsten erwarten: in den Momenten, die wir uns niemals ausgesucht hätten.

Eine der stärksten Erkenntnisse ihres Vortrags war die Frage, warum wir Veränderungen so häufig mit Widerstand begegnen. Warum ist unser erster Gedanke oft: „Warum passiert das ausgerechnet mir?“ statt neugierig zu fragen: „Was möchte mir das Leben gerade zeigen?“ oder sogar: „Wie schön, dass ich daran wachsen darf.“

Pia hat dazu eingeladen, den Blickwinkel zu verändern und Herausforderungen nicht ausschließlich als Belastung zu sehen, sondern auch als Chance für Entwicklung. Denn häufig entstehen die größten Veränderungen, die mutigsten Entscheidungen und die wichtigsten Erkenntnisse genau dann, wenn das Leben unseren ursprünglichen Plan durchkreuzt.

Ihr Vortrag hat gezeigt, dass wir nicht immer beeinflussen können, was passiert – aber sehr wohl, wie wir darauf schauen. Dass Loslassen manchmal der Anfang von etwas Neuem ist. Und dass Veränderung nicht gegen uns arbeitet, sondern oft für uns, auch wenn wir das erst viel später erkennen.

Ein Impuls, der viele zum Nachdenken gebracht hat und der noch lange nachwirkt: Was wäre, wenn wir dem Unbekannten nicht mit Angst, sondern mit mehr Vertrauen, Offenheit und Neugier begegnen würden?

Vielleicht war genau dieses Mal so besonders, weil man es ÜBERALL spüren konnte.

In intensiven Workouts. In den Gesprächen zwischen den Kursen. Beim gemeinsamen Lachen. In Momenten, die plötzlich viel tiefer gingen, als man es vorher erwartet hätte.

Wie oft wir im Alltag funktionieren. Wie viele Gedanken, Verantwortung und Rucksäcke manche Frauen jeden Tag mit sich tragen. Und wie gut es tun kann und so wichtig ist, zwischendurch einfach wieder zu sich selbst zu finden.

Und obwohl einige Frauen schon zum achten, neunten oder sogar vierzehnten Mal dabei waren, kam als Feedback: „Ihr habt uns jeden einzelnen Tag überrascht.“ Und ehrlich? Genau das bedeutet uns mehr als alles andere!

Genau diese besonderen, unerwarteten Momente sind das, was unsere Camps ausmacht.

Nicht einfach nur Sport.

Nicht einfach nur Urlaub.

Sondern Erinnerungen, Gefühle und Begegnungen, die bleiben.

Und das ist jedes Mal aufs Neue der Beweis, wie viel entstehen kann, wenn Frauen zusammenkommen, sich gegenseitig stärken und sie selbst sein dürfen.

Unsere Camps kann man nicht erklären – man muss sie erleben.

Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch dabei bist.

Alle Infos findest du unter: www.bestmood.club

Liebe Grüße