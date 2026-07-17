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Gewinnspiele

Sommer-Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen

Sommer-Gewinnspiel
Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 17.07.2026
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Gewinne 2 x 250 Euro
Foto: GettyImages / AndreyPopov

Der Sommer ist gemacht für kleine Highlights – und dafür gibt’s jetzt die passende Gewinnchance: Wir verlosen 2 × 250 €.

Ob du dir damit einen spontanen Kurztrip erfüllst, dein Sport- oder Outdoor-Setup aufstockst, einen Wellnesstag einplanst oder dir etwas gönnst, das deinen Alltag leichter und schöner macht – du entscheidest, was dir guttut.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 14.08.2026 um 12:00 Uhr.