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Women's Health Retreat 2026: Yoga und Tanz erleben

DEAL DER WOCHE
Deine grüne Auszeit ab nur 999 €!

3, 4 oder 7 Nächte raus aus dem Alltag – mitten im Grünen und trotzdem nur ca. 20 Minuten von Frankfurt entfernt.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 01.06.2026
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Deine grüne Auszeit ab nur 999 €!
Foto: Maike Giese

Unser Women’s Health Mini Retreat im Bold Campus ist perfekt für alle, die Camp-Luft schnuppern, neue Energie tanken und sich eine bewusste Sommer-Auszeit gönnen möchten.

Dich erwarten:

  • Workouts unter freiem Himmel
  • Yoga, Mobility & Regeneration
  • Gesunde Vollverpflegung
  • Inspirierende Workshops & Vorträge
  • Moderne Zimmer mitten in der Natur
  • Eine Community, die verbindet

Zwischen sattgrünen Baumwipfeln findest du die perfekte Balance aus Bewegung, Entspannung und echten Begegnungen – mit dem Gefühl, weit weg zu sein, obwohl Frankfurt nur einen Steinwurf entfernt liegt.

Und als ganz besonderes Highlight freuen wir uns 2026 auf unseren Special Guest: Laura del Vecchio (Tänzerin & Choreografin)

Laura arbeitet u. a. mit Motsi Mabuse zusammen und bringt pure Female Energy ins Camp. Freu dich auf Dance Sessions voller Ladystyle, Salsa, Bachata & R’n’B – nicht perfekt sein müssen, sondern dich spüren, loslassen und einfach Spaß haben.

Sichere dir jetzt deine Sommer-Auszeit zum Frühbucherpreis bis 30.06.2026