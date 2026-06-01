Women's Health Retreat 2026: Yoga und Tanz erleben

Unser Women’s Health Mini Retreat im Bold Campus ist perfekt für alle, die Camp-Luft schnuppern, neue Energie tanken und sich eine bewusste Sommer-Auszeit gönnen möchten.
- 09.08.–13.08.26 4 Nächte
- 13.08.–16.08.26 3 Nächte
- 09.08.–16.08.26 7 Nächte
Dich erwarten:
- Workouts unter freiem Himmel
- Yoga, Mobility & Regeneration
- Gesunde Vollverpflegung
- Inspirierende Workshops & Vorträge
- Moderne Zimmer mitten in der Natur
- Eine Community, die verbindet
Zwischen sattgrünen Baumwipfeln findest du die perfekte Balance aus Bewegung, Entspannung und echten Begegnungen – mit dem Gefühl, weit weg zu sein, obwohl Frankfurt nur einen Steinwurf entfernt liegt.
Und als ganz besonderes Highlight freuen wir uns 2026 auf unseren Special Guest: Laura del Vecchio (Tänzerin & Choreografin)
Laura arbeitet u. a. mit Motsi Mabuse zusammen und bringt pure Female Energy ins Camp. Freu dich auf Dance Sessions voller Ladystyle, Salsa, Bachata & R’n’B – nicht perfekt sein müssen, sondern dich spüren, loslassen und einfach Spaß haben.
Sichere dir jetzt deine Sommer-Auszeit zum Frühbucherpreis bis 30.06.2026 ✨