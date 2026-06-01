Women's Health Retreat 2026: Yoga und Tanz erleben

Unser Women’s Health Mini Retreat im Bold Campus ist perfekt für alle, die Camp-Luft schnuppern, neue Energie tanken und sich eine bewusste Sommer-Auszeit gönnen möchten.

09.08.–13.08.26 4 Nächte

13.08.–16.08.26 3 Nächte

09.08.–16.08.26 7 Nächte Dich erwarten:

Workouts unter freiem Himmel

Yoga, Mobility & Regeneration

Gesunde Vollverpflegung

Inspirierende Workshops & Vorträge

Moderne Zimmer mitten in der Natur

Eine Community, die verbindet Zwischen sattgrünen Baumwipfeln findest du die perfekte Balance aus Bewegung, Entspannung und echten Begegnungen – mit dem Gefühl, weit weg zu sein, obwohl Frankfurt nur einen Steinwurf entfernt liegt.

Und als ganz besonderes Highlight freuen wir uns 2026 auf unseren Special Guest: Laura del Vecchio (Tänzerin & Choreografin)

Laura arbeitet u. a. mit Motsi Mabuse zusammen und bringt pure Female Energy ins Camp. Freu dich auf Dance Sessions voller Ladystyle, Salsa, Bachata & R’n’B – nicht perfekt sein müssen, sondern dich spüren, loslassen und einfach Spaß haben.