Walking mit ECCO: Komfort trifft auf Innovation

Walking ist eine herrlich unkomplizierte Form von Selfcare. Es braucht keine festen Kurszeiten und keinen externen Leistungsdruck – nur dich selbst und den Weg vor dir. Ob du in der Mittagspause kurz frische Energie tankst, am Wochenende die Natur erkundest oder im Urlaub fremde Städte entdeckst: Jeder Schritt kurbelt deinen Stoffwechsel an, stärkt das Herz-Kreislauf-System und lässt den Alltagsstress im Nu verfliegen. Damit die Freude an der Bewegung bis zum Abend anhält, ist die Wahl deines Schuhwerks entscheidend. Wer dabei mit ECCO auf bewährte Qualität setzt, die technische Innovation mit skandinavischem Design verbindet, erlebt den Sommer mit einer völlig neuen Leichtigkeit.

ECCO Skandinavisches Design: Dank spannender Farbkombinationen integriert sich die ECCO Offroad-Sandale hervorragend in den Urban Lifestyle.

20 Jahre Komfort: Ein Klassiker für Deine Entdeckungstouren Seit zwei Jahrzehnten ist die ECCO OFFROAD-Sandale eine exzellente Wahl für alle, die gerne zu Fuß die Welt erkunden. Zum 20. Jubiläum zeigt sich dieser Allrounder vielseitiger denn je. Ursprünglich für anspruchsvolle Pfade entwickelt, hat die OFFROAD-Kollektion längst ihren festen Platz im modernen Urban-Lifestyle gefunden. Das Geheimnis ihres Erfolgs liegt in der Kombination aus hochwertigem ECCO-Leder, ansprechendem skandinavischen Design und einer Passform, die den natürlichen Bewegungsablauf deiner Füße perfekt unterstützt.

Egal, ob du morgens Deine erste Runde drehst oder mit Freunden den ganzen Tag unterwegs bist – die OFFROAD gibt dir die Stabilität, die du brauchst, um mühelos noch ein paar Kilometer dranzuhängen.

Einzigartiges Laufgefühl: Innovation, die jeden Schritt unterstützt Echter Komfort ist bei der dänischen Schuhmanufaktur das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung. Damit du dich auch auf längeren Touren immer leicht und energiegeladen fühlst, kommen zwei wegweisende Technologien zum Einsatz:

ECCO FLUIDFORM™: Diese Technologie sorgt für eine anatomische Passform, indem die Sohle direkt mit dem Obermaterial verbunden wird. Ganz ohne Kleber oder störende Nähte entsteht eine leichte, flexible Sandale, die sich Deinen Bewegungen anpasst und für langlebige Dämpfung sorgt.

Diese Technologie sorgt für eine anatomische Passform, indem die Sohle direkt mit dem Obermaterial verbunden wird. Ganz ohne Kleber oder störende Nähte entsteht eine leichte, flexible Sandale, die sich Deinen Bewegungen anpasst und für langlebige Dämpfung sorgt. ECCO RECEPTOR®: Inspiriert vom menschlichen Gang, unterstützt diese Technologie deinen Fuß in jeder Phase des Schritts – vom ersten Bodenkontakt über die Abrollbewegung bis zum kraftvollen Abstoß. Das Ergebnis ist spürbar mehr Stabilität und dynamischer Support auf jedem Untergrund.

ECCO Bereit für Entdeckungstouren: Die OFFROAD-Sandale sieht nicht nur gut aus, sondern unterstützt dank RECEPTOR®-Technologie auch deinen natürlichen Bewegungsablauf bei jedem Schritt.



Bereit für jedes Abenteuer: Dein Begleiter für Natur und Freizeit Die OFFROAD ist weit mehr als eine funktionale Sandale. Ihr sportlicher Look macht sie zum idealen Partner für verschiedenste Anlässe. Das ergonomisch geformte EVA-Fußbett mit weichem Mikrofaserbezug bietet den ganzen Tag über angenehme Dämpfung, während die robuste Gummiaußensohle für exzellenten Grip sorgt – egal ob auf Schotterwegen, im Wald oder auf Kopfsteinpflaster. Und weil gemeinsame Erlebnisse am schönsten sind, ist die Kollektion nicht nur für Damen, sondern auch für Herren und Kinder erhältlich. So ist die ganze Familie bereit für das nächste Abenteuer, vom entspannten Spaziergang bis zum aktiven Freizeit-Wochenende.

ECCO Gemeinsam aktiv: Die OFFROAD-Kollektion bietet Damen und Herren die perfekte Unterstützung für unbeschwerte Entdeckungstouren in freier Natur.