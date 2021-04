Beste Freundin 7 Sätze, die du deiner besten Freundin sagen solltest

Du hast eine großartige, vertrauenswürdige und liebenswerte beste Freundin an deiner Seite? Gratulation! Das ist ein großes Glück, das du nie als selbstverständlich betrachten solltest.

Wer mal in der Klemme steckte und auf Hilfe angewiesen war, weiß, wie elementar wichtig und unerlässlich Freundschaften für unser Glück und unsere Seele sind.

Warum sind Freundinnen so wichtig?

Ihre Bedeutung ist von der Wissenschaft belegt: Befragungen im Rahmen des kanadischen General Social Surveys (GSS) ergaben, dass Menschen, die enge Freundschaften pflegen, gesünder und weniger gestresst leben. Wer sich regelmäßig mit Freunden trifft, fühlt sich glücklicher als diejenigen, die lediglich digitalen Kontakt zu ihren Freunden pflegen. Die Forscher bestätigen auch, dass Freunde unser Selbstwertgefühl befeuern, dafür sorgen, dass wir seltener krank werden – und sogar länger leben.

Wie kann ich bei meiner Freundin bedanken?

Ihre Unterstützung und eure gemeinsame tolle Zeit sind Grund genug, der besten Freundin und Soul Sister öfter verstehen zu geben, wie wichtig sie dir ist und was du an ihr schätzt. Zum Beispiel so...

1. "Wenn es dich glücklich macht, dann solltest du es tun"

Einige Entscheidungen verändern alles im Leben: Jobwechsel, neuer Partner, eine Chance im Ausland. Es stellt die Freundschaft auf die Probe, wenn die Freundin weniger Zeit hat oder ein Ortswechsel dazu führt, dass ihr euch nur noch selten seht. Viele versuchen daher, die Freundin umzustimmen, damit alles beim Alten bleibt. Sätze wie "Glaubst du wirklich, der Typ tut dir gut?“ oder "Nachher bereust du, dass du weggezogen bist“ haben oft weniger mit Fürsorge zu tun, als damit, dass der Ist-Zustand erhalten bleiben soll.

Wirklich gute Freundinnen aber unterstützen sich gegenseitig und wollen einander nicht in ihrer Entwicklung bremsen. Wenn du das Gefühl hast, die Veränderung tut deiner Freundin auf Dauer gut und ist das Richtige für sie (und nicht für dich selbst), dann ermutige und unterstütze sie in ihrer Entscheidung. Auf Dauer wird eure Freundschaft dadurch sogar wachsen.

Look Studio / Shutterstock.com Statt immer alles zu hinterfragen, unterstütze deine beste Freundin lieber – auch wenn du für dich selbst anders entschieden hättest

2. "Ich schätze dich so für …"

… deine Loyalität, … dein stets offenes Ohr, … deine Art, mich zum Lachen zu bringen, selbst, wenn es ganz düster in mir ist. Egal, was du an ihr so liebst: Sag es ihr! Tolle Freundinnen haben meist ziemlich tolle Eigenschaften. Diese hin und wieder laut zu benennen, macht nicht nur deine Soul Sister glücklich, sondern führt auch dir selbst vor Augen, was du an ihr so sehr liebst und schätzt. Letztlich ist es wie in einer Beziehung – Komplimente, die von Herzen kommen, gehören mit zu den wertvollsten Dingen, die ihr einander geben könnt. Übrigens: Hier gibt's 7 Tipps für dein Dankbarkeitstagebuch

3. "Warte, ich bin sofort bei dir!"

In manchen Situationen reichen WhatsApp-Endlos-Nachrichten einfach nicht. Geht es der besten Freundin richtig dreckig, hilft nichts so sehr wie ein Blitzbesuch. Mit gebrochenem Herzen auf dem Sofa zu sitzen fühlt sich schon besser an, wenn die beste Freundin mit der Taschentuch-Box daneben hockt.

Freundschaft ist toll zum Lachen und Feiern – aber vor allem dann wichtig, wenn alles aus den Fugen zu geraten scheint. In Zeiten, in denen Kommunikation meist über das Smartphone läuft, ist es umso wichtiger, die Situationen zu erkennen, in denen es mehr braucht als bloß ein paar nette Zeilen auf dem Display. Sei für deine Freundin da, nimm sie in den Arm.

4. "Lass uns das machen! Nur wir zwei"

Gemeinsame Abenteuer verbinden ungemein. So schön die Abende beim Italiener oder die durchtanzten Nächte auch sind – einzigartige Augenblicke schaffen einzigartige Erinnerungen und lassen euch noch nach Jahren schwärmen: "Weißt Du noch, als wir ...“ Manchmal sind diese Momente gerade deshalb so besonders, weil ihr sie zu zweit erleben durftet, ohne den Partner und ohne die Clique.

Das kann ein Kletterurlaub in den Alpen sein, der gemeinsam angegangene Motorradführerschein oder das Survival Camp, bei dem ihr eine Woche lang zu zweit im Zelt geschlafen habt. Gönnt euch hin und wieder ein solches Exklusiv-Erlebnis mit der besten Freundin und freut euch darüber, wie eng es euch verbindet.

5. "Ich muss dir etwas sagen, das dir nicht gefallen wird, aber …"

Wenn wir als Teenager mal jemandem etwas sagen wollten, ohne es laut auszusprechen, haben wir ihm oder ihr heimlich ein Deo auf den Tisch gestellt oder die Person im Sportunterricht nicht in unser Team gewählt. Wie gut, dass wir inzwischen erwachsen sind und weitaus fairere Methoden kennen, um unseren Unmut kundzutun. Mit offenen Worten nämlich.

Schließlich ist auch deine beste Freundin nicht perfekt und kann sich daneben benehmen oder sich in eine Richtung entwickeln, die dir Sorgen macht. Das einzig Richtige in einer solchen Situation sind offene, ehrliche Worte. Statt Anschuldigungen auszusprechen, lieber das eigene Empfinden in den Vordergrund rücken. "Ich habe das Gefühl, dass wir uns in letzter Zeit voneinander entfernen" klingt besser als: "Du hast dich in den letzten Wochen ganz schön eingeigelt." Übrigens: Wie du Krisen besser meisterst, liest du hier.

6. "Ich brauche dich jetzt. Kannst du für mich da sein?"

Egal was dich gerade runterzieht – wenn's arg brennt, hilft nichts so gut wie die beste Freundin, die zuhört, tröstet und dir das Herz ein bisschen leichter macht; einfach nur, indem sie da ist. Aber aus falschem Stolz oder aus der Angst heraus, zu stören oder zu sehr zu belasten, nehmen wir diese Hilfe manchmal nicht an oder wagen nicht, sie einzufordern – obwohl wir im Gegenzug sofort für die unsere Soul Sister da wären.

Erinnere dich genau daran: an das Gefühl, als sie sich ganz bitterlich bei dir ausgeweint hat. Bei all dem Kummer warst du doch auch irgendwie froh, gebraucht zu werden und helfen zu können. Also: Spring über deinen Schatten und bitte deine Freundin, für dich da zu sein. Damit zeigst du ihr: Ich vertraue dir. Es gibt kaum ein schöneres Kompliment.

Jacob Lund / shutterstock.com Der Trost der besten Freundin macht aus fast jedem Stimmungstief bald wieder ein Hoch.

7. "Danke für deine Freundschaft"

Niemand will in einer Beziehung als selbstverständlich gesehen werden – und auch in einer Freundschaft nicht. Ein "Danke für deine Freundschaft" zeigt, dass du dir dessen bewusst bist. Es zeigt, dass du deine Freundin als etwas Wertvolles und keineswegs als etwas Selbstverständliches ansiehst. Du kannst das Danke in Worten verpacken oder in Form einer kleinen Aufmerksamkeit, wie beispielsweise einer persönlichen Karte, einem Fotoalbum oder einem Gutschein für ein gemeinsames BFF-Brunch.

Das Schöne: Deinen Freundinnen kannst du immer dankbar sein; einfach nur, weil sie da sind und nicht erst dann, wenn sie dir beim Umzug geholfen oder dich über eine miese Trennung hinweggetröstet haben. Denn was bitte ist schöner als die Gewissheit, stets ganz besondere Menschen im Herzen mit sich zu tragen, auf die du dich immer verlassen kannst? Eben!

Der Satz "Reden ist Silber, Schweigen ist Gold" gilt in Freundschaften nur bedingt. Zwar ist es schön, wenn ihr auch mal zusammen schweigen könnt. Aber investiere ruhig öfter ein paar warme, ehrliche Worte, um deiner besten Freundin zu sagen, wie toll und wichtig sie für dich ist. Das tut euch beiden gut – und macht eure Verbindung noch enger.