In Deutschland ist die Abnehmspritze zurzeit nur in Form des Medikaments Ozempic erhältlich. Zwar ließ die EMA auch bereits das etwas höher dosierte Semaglutid-Medikament Wegovy zu, allerdings ist die Nachfrage in den USA so hoch, dass die Herstellerfirma Lieferengpässe meldete und das Mittel in Deutschland noch nicht lieferbar ist. Ab Mitte des Jahres 2023 soll aber auch Wegovy in Deutschland erhältlich sein, allerdings wird es verschreibungspflichtig.

