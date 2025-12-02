Winter-Must-Haves: 20 % Rabatt online sichern

Anmelden
Jetzt 20 % Extra-Rabatt auf funktionale & stylische Outdoor-Fashion bei SportScheck

Kalte Temperaturen? Dunkle Tage? Jetzt ist genau der richtige Moment, dir selbst etwas Gutes zu tun – und aktiv, warm & stylish durch den Winter zu kommen. Ob für deinen nächsten Skiurlaub, das Training an der frischen Luft oder entspannte Winterspaziergänge: Mit der richtigen Ausrüstung macht alles gleich doppelt Spaß.
Im Deal der Woche gibt es bei SportScheck tolle Rabatte auf Wintersachen.
Foto: GettyImages / Jun

Und genau hier kommt dieser exklusive Deal ins Spiel. SportScheck verlängert die Black Week – mit 20 % on top auf ausgewählte Winter- und Outdoor-Must-Haves:

Dein aktiver Winter beginnt hier – mit Equipment, das dich stärkt:

Skiurlaub oder Wellness-Wintertrip geplant?

Ob Wellness-Wochenende in den Bergen, aktive Tage im Schnee oder einfach cozy Spaziergänge im Winterwonderland – in dieser Aktion findest du die perfekte Ausrüstung für dein Winter-Abenteuer. Und das zu einem Preis, bei dem man sich guten Gewissens auch ein zweites Teil gönnt.🧘‍♀️ Balance. Wärme. Bewegung.Diese Aktion bietet dir alles, was du brauchst, um Körper & Geist auch in der kalten Jahreszeit in Einklang zu bringen – mit Marken, denen du vertrauen kannst: THE NORTH FACE, adidas TERREX, Schöffel & viele mehr.

Die Fakten im Überblick:

    • 20 % Rabatt extra auf markierte Winter- & Outdoor-Favoriten
    • Nur online – nicht in den Filialen
    • Code EXT25 beim Checkout eingeben
    • Aktion gültig bis 08.12.2025

Unser Tipp: Setze auf atmungsaktive Stoffe, wärmende Schichten und reflektierende Details – so bleibst du flexibel, sichtbar und wohl temperiert.

