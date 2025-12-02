Winter-Must-Haves: 20 % Rabatt online sichern

Dein aktiver Winter beginnt hier – mit Equipment, das dich stärkt:

Wärmende & atmungsaktive Winterjacken – ideal für Alltag & Outdoor

– ideal für Alltag & Outdoor Layering-Teile , die perfekt zwischen Yoga-Flow und Winter-Spaziergang passen

, die perfekt zwischen Yoga-Flow und Winter-Spaziergang passen Funktionale Wanderschuhe oder Skischuhe , auch bei Schnee und Nässe

, auch bei Schnee und Nässe Stylische Accessoires, wie Handschuhe und Schals, die Wärme und Look verbinden

Skiurlaub oder Wellness-Wintertrip geplant?

Ob Wellness-Wochenende in den Bergen, aktive Tage im Schnee oder einfach cozy Spaziergänge im Winterwonderland – in dieser Aktion findest du die perfekte Ausrüstung für dein Winter-Abenteuer. Und das zu einem Preis, bei dem man sich guten Gewissens auch ein zweites Teil gönnt.🧘‍♀️ Balance. Wärme. Bewegung.Diese Aktion bietet dir alles, was du brauchst, um Körper & Geist auch in der kalten Jahreszeit in Einklang zu bringen – mit Marken, denen du vertrauen kannst: THE NORTH FACE, adidas TERREX, Schöffel & viele mehr.