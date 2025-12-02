Winter-Must-Haves: 20 % Rabatt online sichern

Und genau hier kommt dieser exklusive Deal ins Spiel. SportScheck verlängert die Black Week – mit 20 % on top auf ausgewählte Winter- und Outdoor-Must-Haves:
- Aktionszeitraum: 02.12. bis 08.12.2025
- Code: EXT25 (nur in Deutschland, MBW 24 €)[Link auf https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=&awinaffid=549079&clickref=&ued=https%3A%2F%2Fwww.sportscheck.com/actionflag-extended20blackweek/]
- Hier geht’s direkt zum Angebot
Dein aktiver Winter beginnt hier – mit Equipment, das dich stärkt:
- Wärmende & atmungsaktive Winterjacken – ideal für Alltag & Outdoor
- Layering-Teile, die perfekt zwischen Yoga-Flow und Winter-Spaziergang passen
- Funktionale Wanderschuhe oder Skischuhe, auch bei Schnee und Nässe
- Stylische Accessoires, wie Handschuhe und Schals, die Wärme und Look verbinden
Skiurlaub oder Wellness-Wintertrip geplant?
Ob Wellness-Wochenende in den Bergen, aktive Tage im Schnee oder einfach cozy Spaziergänge im Winterwonderland – in dieser Aktion findest du die perfekte Ausrüstung für dein Winter-Abenteuer. Und das zu einem Preis, bei dem man sich guten Gewissens auch ein zweites Teil gönnt.🧘♀️ Balance. Wärme. Bewegung.Diese Aktion bietet dir alles, was du brauchst, um Körper & Geist auch in der kalten Jahreszeit in Einklang zu bringen – mit Marken, denen du vertrauen kannst: THE NORTH FACE, adidas TERREX, Schöffel & viele mehr.
Die Fakten im Überblick:
- 20 % Rabatt extra auf markierte Winter- & Outdoor-Favoriten
- Nur online – nicht in den Filialen
- Code EXT25 beim Checkout eingeben
- Aktion gültig bis 08.12.2025
Unser Tipp: Setze auf atmungsaktive Stoffe, wärmende Schichten und reflektierende Details – so bleibst du flexibel, sichtbar und wohl temperiert.