Beauty-Box Redaktions-Check: Das sind die besten Beauty-Boxen

Beauty-Boxen sind echte moderne Wundertüten. Wir sagen, was in den beliebtesten steckt und welches dieser Überraschungspakete sich für dich lohnt

Im täglichen Leben vergessen wir eines schnell: Uns selbst zu feiern! Fang doch jetzt damit an und belohne und verwöhne dich einfach mal – zum Beispiel einmal im Monat mit einer neuen Beauty-Box.

Du wirst ganz sicher etwas Passendes finden, denn der Kosmetik-Markt wird von diesem Trend gerade nur so überflutet: Ob Make-up- oder Pflegeprodukte – wenn du eine Vorliebe fürs Beauty-Shoppen hast, wirst du dich mit der richtigen Box einmal im Monat auf Wolke 7 befinden. Nur die Auswahl ist vielleicht etwas schwierig. Aber dabei helfen wir dir.

Was ist eine Beauty-Box?

Beauty-Boxen sind die modernen Wundertüten für alle Make-up-Junkies und Creme-Liebhaberinnen. Das Konzept ist einfach erklärt: Du suchst dir eine Beauty-Box aus, bestellst diese und lässt dich dann vom Inhalt zu Hause überraschen.

Die meisten Beauty-Boxen gibt es im Abo, so dass regelmäßig (meist monatlich) eine neue prall gefüllte Schachtel geliefert wird. Viele Hersteller bieten aber auch einzelne Boxen ohne Abo an – perfekt zum Ausprobieren oder aber als Geschenk für die beste Freundin, Schwester oder Mutter. Eins ist sicher: Die meist auch optisch schön gestalteten Boxen lassen das Herz jeder Beauty-Queen höherschlagen.

July Prokopiv / Shutterstock.com Beauty-Boxen gibt's im Abo oder als Einzelbox zum Verschenken oder Ausprobieren.

3 Gründe, die für eine Beauty-Box sprechen:

Mal abgesehen vom persönlichen Feelgood-Moment und der Freude beim Auspacken haben die Beauty-Kisten aber auch ganz handfeste materielle Vorteile:

1. Beauty Boxen schonen den Geldbeutel: Der Gesamtwert aller Inhalte liegt in der Regel über dem Boxen-Preis. Und auch einzeln im Handel hättest du für die Produkte sonst mehr gezahlt.

2. Du testest Produkte, die du sonst nie gekauft hättest und findest so vielleicht neue Lieblingsmarken oder -produkte.

3. Häufig stecken neue Produkte schon in der Box bevor sie überhaupt im Handel sind. Abonnentinnen einer Beauty-Box testen also als erstes.

Welche Beauty-Box ist für welche Frau die Beste?

Stellt sich noch eine Frage: Welche Beauty-Box ist die Richtige für dich? Im Internet tummeln sich mittlerweile unzählige Anbieter, die mit besonders tollen Überraschungen werben. Ein Beauty-Boxen-Dschungel, in dem du schnell den Überblick verlieren könnest.

Damit das nicht passiert, haben wir 5 vielversprechende und komplett unterschiedliche Beauty-Boxen einmal genau unter die Lupe genommen. Hier erfährst du, was wirklich drinsteckt und welche Box welche Wünsche erfüllt. Natürlich verraten wir dir auch, was wir von den Boxen halten.

1. Die Pink Box ist perfekt für Beauty-Junkies

Mit der Pink Box erhalten Beautyholics monatlich 5 liebevoll verpackte Kosmetikprodukte. Die Produkt-Zusammenstellung ist vielfältig: Von Nagellack über Foundation bis hin zum Shampoo oder Badeöl ist in der Pink Box alles mal dabei. Und keine Sorge, der Name steht nur für die Verpackung. Du wirst nicht nur mit rosaroten Produkten überhäuft.

Hard Facts:

Preis: 15,95€ pro Box (monatlich kündbar) oder 13,45€ pro Box (jährlich kündbar)

Versandkostenfrei

PinkBox / PR Mithilfe eines Beautyprofils schickt dir die Pink Box individuelle Produkte für dich zu.

Beispiel für einen Beauty-Box-Inhalt:

Parfum von Miro Cosmetics

Eye Pads von Vitamasques

Cremeschaumlotions von Bilou

Lip Balm von bee natural

Eye Blender Brush von Freulein b

Eine Zeitschrift

Unser Fazit: Mit dieser Box können Beauty-Liebhaber aufgrund der großen Produktvielfalt definitiv nichts falsch machen. Irgendetwas ist immer dabei! Der Kauf dieser Box scheint sich definitiv wortwörtlich auszuzahlen, denn der Inhalt ist das doppelte vom Kaufpreis der Box wert. Außerdem können Abonnentinnen die Pink Box bewerten oder Freunde werben, um dann sogenannte Pink Points zu sammeln, die in eine kostenlose Beauty-Box umgetauscht werden können. Hinzu kommt, dass es sich bei allen Produkten um Originalgrößen handelt und nicht etwa um Samples oder Reisegrößen. Und die hübsche pinkfarbene Schachtel macht sich auch gut als Aufbewahrungsbox. Hier ist die Box erhältlich.

2. Die Goodiebox sorgt mit ihren Themen für gute Laune

Tu dir selbst etwas Gutes! Das Motto der Goodiebox passt perfekt zur Hygge-Mentalität der Dänen. Aus Dänemark kommt sie nämlich auch. Die Box erscheint monatlich unter einem anderen Verwöhn-Motto - inspiriert von Trends und der Jahreszeit stecken immer wieder andere Kosmetik- und Wellnessprodukte drin. Insgesamt 5-7 an der Zahl, von denen mindestens zwei in Originalgröße enthalten sind. Manchmal auch mehr.

Hard Facts:

Preis: 19,95€ pro Box

Mitgliedschaft

Jederzeit kündbar

Versandkostenfrei

Goodiebox / PR Die Box mit dem Motto "pop the confetti" steht für pure Frauenpower.

Beispiel für einen Beauty-Box-Inhalt nach dem Motto "Pop the Confetti", in der Produkte von weibliche Gründerinnen die Hauptrolle spielen:

Shampoo von Ecooking

Dekooleté Mask von Miqura

Pinsel von NIRÉ Beauty

Face Cleanser von Respire

Niacinamide Serum von Jorgobé

Unser Fazit: Uns gefällt diese Box ganz besonders gut, weil sie den Zeitgeist aufgreift. Für einen fairen Preis erhälst du verschiedenste Produkte. Pro Box wird nur ein Produkt in einer Sondergröße mitgeliefert und somit lohnt sich die Box erst recht für dich. Good to know: Durch Goodiepoints, die du durch Empfehlungen und Bewertungen erhälst, kannst du dir kleine Belohnungen verdienen. Hier kannst du die Goodiebox bestellen.

3. Die Glossybox ist der absolute Klassiker unter den Beauty-Boxen

Die Urmutter der Beautyboxen. Das Glossybox-Prinzip eroberte 2011 den Markt und ebnete ihn für zahlreiche weitere Anbieter. Abonnentinnen bekommen jeden Monat 5 Produkte - zumeist in Originalgröße - nachhause geschickt. Charakteristisch für die Glossybox ist die persönliche Note: Auf der Website kannst du dir ein Kundenportfolio anlegen und bekommst dann (hoffentlich) nur Produkte geschickt, die zu dir passen.

Hard Facts:

Preis: 15 € pro Box (monatlich kündbar) oder 12,50 € pro Box (jährlich kündbar)

Versandkostenfrei

Glossybox / PR Mit der Glossybox weißt du über Pflege- und Kosmetiktrends Bescheid.

Beispiel für einen Beauty-Box-Inhalt:

Mascara von Manna Kadar

Lip Scrup von Avant

Beauty Tool von Glow-on-5th

Spülung von Botanicals

Mini Nagellack von Essie

Fazit: Hübsch verpackt kommen jeden Monat 5 relativ neue Produkte zu dir nach Hause. Selbst sehr beautyaffine Abonnentinnen werden so regelmäßig vom trendigen Inhalt überrascht. Wenn du an Produktumfragen teilnimmst, kannst du dir auch hier bis zu 7 € im Monat an Glossy Credits verdienen. Dieses Geld kannst du dann für verschiedene Aktionen einlösen. Alles in allem verstehen wir, wieso sich die Glossybox zu so einem Klassiker entwickelt hat. Hier kannst du dir die Box nach Hause bestellen.

4. My Little Box entführt dich in hübsch verpackte Beauty-Welten

In diesem Abo folgt jede Box einem bestimmten Motto, das sich in der Gestaltung der Schachtel, wie auch in der Auswahl der fünf Produkte widerspiegelt. Neben 3 Pflege- und Kosmetikartikeln von der Eigenmarke My Little Beauty und verschiedenen Partnermarken stecken in jeder Box auch 2 Mode- und Lifestyle-Accessoires.

Hard Facts:

Preis: 17,90€ (Monatsabonnement)

Monatlich kündbar

Versandkostenfrei

MyLittleBox / PR Die MyLittleBox überrascht dich mit in Paris entworfenen Accessoires.

Beispiel für einen Beauty-Box-Inhalt mit dem Motto "Céleste":

Tarotkarten

2 Mondschalen

Kette mit Medaillon aus Marmor

Highlighter von My Little Beauty

Conditioner von John Frieda

Reinigungsfluid von Eucerin

Maske von Filorga

Unser Fazit: Diese Box ist wirklich anders! Sie hat jeden Monat ein ganz neues Motto und macht so immer wieder Lust auf mehr. Ein tolles Konzept, das wirklich stimmig und sehr durchdacht ist. Zusammen mit den Accessoires ist sie ihr Geld wirklich wert, weil alle Produkte sehr hochwertig sind. Außerdem kannst du mithilfe der Box nicht nur dich selbst, sondern auch deine vier Wände aufhübschen. Hier kannst du die Box bestellen.

5. Tierfreundinnen werden die Vegan Box lieben

Die perfekte Box für alle, die komplett auf tierische Inhaltsstoffe oder Produkte, die an Tieren getestet wurden, verzichten wollen. Drin stecken nämlich wirklich nur vegane Produkte – 5 an der Zahl.

Hard Facts:

Preis: 24,90€

Lieferung jeweils alle 2 Monate

Monatlich kündbar

Versandkostenfrei

Klimafreundlicher Versand mit DHL Go Green

Veganbox / PR Mit der Veganbox kannst du Alternativen zu herkömmlicher Kosmetik testen.

Beispiel für einen Beauty-Box-Inhalt:

Haarseife von Golconda

Scrunchy von Otherwise

Naturseife von Dr Bronner

Abschminkpads von Lamazuna

Wattestäbchen von Hydrohil

Unser Fazit: Die Box überzeugt mit hochwertigen veganen Produkten, die selbst Kenner noch Neues entdecken lassen. Der Gesamtwert übersteigt garantiert den Kaufpreis, auch wenn es sich bei den Produkten nicht immer um Originalgrößen handelt. Damit tust du dir, deinem Geldbeutel und der Umwelt etwas Gutes! Bestelle die Box hier. Übrigens: Hier findest du 4 Gründe, vegan zu leben.

Wenn du dich nicht sofort für eine Beauty-Box entscheiden kannst, empfehlen wir dir, erst einmal eine Probe-Box nach Hause zu bestellen. Pass auf, dass du dabei nicht in eine Abo-Falle tappst! Kündige – wenn nötig – schon direkt nach der Bestellung wieder. Viel Spaß beim Testen!