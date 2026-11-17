Mascara gehört für viele seit Jahren zum festen Make-up-Ritual und ist vielleicht das Auffälligste an deinem Gesichts-Make-Up. Der Trend Ghost Lashes setzt nun einen Kontrast dazu: Die Wimpern bleiben natürlich oder bekommen höchstens eine sehr leichte Schicht braune Mascara. Das spart Zeit und lässt Augenform, Haut und Lippen stärker wirken.

"Wir haben uns so sehr an volle Wimpern gewöhnt, dass es sich plötzlich … interessant anfühlt, darauf zu verzichten", sagt der Promi-Visagist Benjamin Puckey. Das deckt sich mit dem, was er in seinem Salon beobachtet: Kundinnen wünschen sich weniger Mascara und fragen nicht mehr nach künstlichen Wimpern. Der Effekt geht weit über das hinaus, was aus deinen Lidern sprießt. Wenn du die Wimpern ungeschminkt lässt, kommt endlich der Rest deines Gesichts an die Reihe. "Man nimmt die Haut, die Form der Augen oder die Lippenfarbe ganz anders wahr", sagt Puckey.

Hier erfährst du, wie du den Look ausprobierst, worauf es bei Wimpernzange und Serum ankommt und was du wissen solltest, bevor du dich von deiner schwarzen Wimperntusche trennst.

Das sind die Expert:innenBenjamin Puckey ist ein Make-up-Artist der Stars aus New York City.

Tobi Henney ist eine Make-up-Artistin der Stars aus Los Angeles.

Was sind Ghost Lashes? Stelle dir den "No-Make-up-Make-up"-Look vor, aber für deine Augen. Puckey beschreibt Ghost Lashes als Wimpern, die ungeschminkt bleiben oder so wenig Mascara tragen, dass man sie kaum wahrnimmt. Das Wimpernbiegen ist in Ordnung, ebenso wie ein leichter Hauch von Braun. Dicke Wimpern, schwarzes Pigment und natürlich falsche Wimpern sind tabu. Make-up-Artistin Tobi Henney fasst den Look so zusammen: "Man trägt keine Mascara auf die Wimpern auf und lässt sie natürlich."

Auch auf dem roten Teppich hat sie bereits Erfolge vorzuweisen. "Ich habe diesen Look in Cannes bei Barbara Palvin umgesetzt", sagt sie. Ihre Styling-Regel: Der Rest des Gesichts "muss auffällige Elemente haben", wie zum Beispiel einen Hauch von Rouge oder auffällige Lippen, "um den Look zu tragen."

Wie wurde der Wimperntrend populär? Ghost Lashes knüpfen an den No-Make-up-Trend an, der 2019 an Aufmerksamkeit gewann, als Pamela Anderson weitgehend auf Make-up verzichtete. Auf den Laufstegen war der natürliche Wimpern-Look später unter anderem bei Valentinos Frühjahr/Sommer-Show 2025 und der Gucci-Cruise-Show für 2026 im Mai 2025 zu sehen.

Anschließend griffen junge TikTok-Creatorinnen den Look in ihren Clean-Make-up-Videos auf – teils auch als Beauty-Variante, bei der sich Produkte einsparen lassen. Prominente wie Addison Rae, Kylie Jenner und Hailey Bieber zeigten sich ebenfalls ohne betonte Wimpern. Im Sommer 2026 wurde der Trend zum Mainstream als Zendaya ihn bei der Premiere von The Odyssey getragen hat.

Warum verzichten immer mehr Menschen auf Mascara? Ohne kräftig betonte Wimpern fällt der Blick stärker auf andere Gesichtszüge. "Man nimmt die Haut, die Augenform oder die Lippenfarbe anders wahr", sagt der Make-up-Artist Benjamin Puckey. Der Look kann außerdem die natürliche Augenform sichtbarer machen, statt sie hinter dunkler Mascara und künstlichen Wimpern in den Hintergrund treten zu lassen.

"Es lässt ein bisschen mehr von der Person selbst durchscheinen", sagt Puckey. Ghost Lashes sind also keine Pflicht zum kompletten Verzicht: Wer sich mit etwas brauner Mascara wohler fühlt, kann sie weiterhin sparsam verwenden.

So gelingt der Ghost-Lashes-Look zu Hause Die Routine ist kürzer als ein aufwendig geschminkter Wimpern-Look: Erst kommt das übrige Make-up, zum Schluss kümmerst du dich um die Wimpern. So kannst du im fertigen Gesamtbild entscheiden, ob überhaupt Mascara nötig ist. Die wichtigsten Schritte:

Wimpern reinigen: Sie sollten trocken und frei von Mascara-Resten oder öligen Rückständen sein. Das übrige Make-up auftragen: Henney empfiehlt diese Reihenfolge: Hautpflege, Teint, Kontur, Rouge, Augenbrauen, Lidschatten und bei Bedarf Eyeliner. Lippenkontur und Lippenfarbe kommen danach; die Wimpern sind zuletzt dran. Wimpern mit einer Wimpernzange vorsichtig biegen: Setze die Zange nahe am Ansatz an, ohne die Haut einzuklemmen, und drücke sanft. Löse den Druck, setze etwas weiter Richtung Spitze erneut an und werde dabei leichter. So entsteht eine Rundung statt eines scharfen Knicks. Die Spitzen nicht vergessen: Laut Henney übersehen viele beim Biegen die Enden der Wimpern. Arbeite deshalb entlang der gesamten Länge. Kurz abwarten: Sieh dir dein Gesicht im Ganzen an, bevor du zur Mascara greifst. Bei Bedarf braune Mascara verwenden: Streife überschüssiges Produkt ab und trage eine dünne Schicht vom Ansatz bis in die Längen auf. Mit einem sauberen Wimpernbürstchen kannst du die Wimpern durchkämmen, bevor die Mascara trocknet. Puckey mag beispielsweise die Diorshow Overvolume Extreme Volume Mascara in "Overplum", einem rötlichen Pflaumenbraun. Die unteren Wimpern lässt er meist ungeschminkt.

Für wen eignen sich Ghost Lashes? Der Look wirkt bei jedem Gesicht etwas anders. Entscheidend ist laut Puckey der Kontrast zwischen Haut, Haaren, Augenbrauen und Wimpern. Bei insgesamt geringem Farbkontrast kann schwarze Mascara besonders dominant wirken, während ein Braunton sich oft weicher einfügt. Dunkle Wimpern auf heller Haut bringen dagegen möglicherweise schon von Natur aus genügend Definition mit.

Wer sehr helle oder dünne Wimpern hat und einen deutlich betonten Augenrahmen gewohnt ist, empfindet den komplett ungeschminkten Look vielleicht als zu zurückhaltend. Auch das Alter kann eine Rolle spielen: Puckey findet, dass ganz natürliche Wimpern unter 40 oft leichter zu tragen sind. Das sei aber keine feste Regel. Wenn Wimpern mit der Zeit feiner oder lichter werden, kann schon wenig Mascara die Augen sichtbarer definieren.

Häufige Fehler mit der Wimpernzange Wichtig ist auch, auf die richtige Technik zu achten. Laut Puckey passieren die häufigsten Fehler beim Wimpernbiegen: zu festes Zusammendrücken, das Biegen über getrockneter Wimperntusche und die Verwendung eines abgenutzten oder beschädigten Polsters. Ziehe die Wimpernzange niemals durch deine Wimpern, während sie fest geschlossen ist.

Was ist bei Wimpernseren wichtig? Dann bleibt da noch die Frage nach dem richtigen Wimpernserum. Es soll dabei helfen, die natürlichen Wimpern von selbst wachsen zu lassen, ohne die optische Unterstützung durch Mascara. Wimpernseren gibt es mit und ohne Prostaglandin-Analoga. Prostaglandin ist der Wirkstoff des verschreibungspflichtigen Mittels Latisse, das als etablierter Standard zur Förderung des Wimpernwachstums gilt. Vorsicht: Solche Produkte können bei manchen Menschen zu Reizungen führen. Einzelne Untersuchungen deuten außerdem darauf hin, dass es in seltenen Fällen zu Veränderungen der Irisfarbe kommen kann.

Die Wirkung von Wimpernseren zeigt sich in der Regel nicht sofort, sondern kann mehrere Wochen bis Monate dauern. Henney empfiehlt das Sweed Eyelash Growth Serum und sagt, bei kurzen oder dünnen Wimpern brauche es Geduld. Puckey hält ein Serum für den Ghost-Lashes-Look jedoch nicht für notwendig und rät davon ab, allein für einen Trend eine teure Pflegeroutine anzufangen.

Die Auswahl der Inhaltsstoffe und den Zeitrahmen überlässt er einem Dermatologen oder Augenarzt. Was die Sicherheit angeht, rät Henney: "Prüfe immer, ob du Kontaktlinsen trägst", und Puckey empfiehlt, einen Augenarzt zu fragen, insbesondere wenn du empfindliche Augen hast oder Kontaktlinsen trägst. Wenn ein Produkt deine Augen reizt, solltest du die Anwendung abbrechen. Sollten deine Wimpern plötzlich spärlich oder lückenhaft geworden sein, rät Puckey, einen Dermatologen aufzusuchen.

FAQ: Häufige Fragen zu Ghost Lashes Muss ich bei Ghost Lashes komplett auf Mascara verzichten? Nein. Du kannst die Wimpern ganz natürlich lassen oder eine sehr dünne Schicht braune Mascara auftragen. Der entscheidende Unterschied zu einem klassischen Mascara-Look: Die Wimpern sollen nicht stark verdichtet oder dunkel hervorgehoben werden. Darf ich Eyeliner oder Lidschatten tragen? Ja. Der Look bezieht sich vor allem auf die Wimpern, nicht auf das gesamte Make-up. Henney trägt bei ihrer Routine gegebenenfalls Lidschatten und Eyeliner auf, bevor sie sich zuletzt den Wimpern widmet. Kann ich Ghost Lashes auch mit kurzen Wimpern tragen? Ja, du kannst die Wimpern biegen und bei Bedarf etwas braune Mascara verwenden. Eine Wimpernzange kann kurze Wimpern sichtbarer machen, aber keine Dichte erzeugen, die nicht vorhanden ist. Wenn du ein Serum ausprobierst, ist laut Henney Konsequenz wichtig; sichtbare Ergebnisse können Wochen oder Monate dauern.