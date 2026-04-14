Mobility Training: 5 Übungen für mehr Beweglichkeit

Steife Hüften nach langem Sitzen, Schultern, die beim Sport zwicken, ein Rücken, der morgens einfach nicht mitmacht – wer kennt es nicht? Das Problem ist nicht mangelnde Kraft, sondern häufig fehlende Beweglichkeit. Gezieltes Mobility-Training bringt dir deine Beweglichkeit und Flexibilität zurück.

Was ist Mobility Training? Mobility Training, oder auch Beweglichkeitstraining beziehungsweise Mobilitätstraining, bedeutet: Du trainierst aktiv die Kontrolle über deinen vollen Bewegungsumfang. Das ist mehr als klassisches Dehnen. Beim Stretching verlängerst du passiv einen Muskel. Beim Mobility Training baust du gleichzeitig Kraft und Kontrolle in diesen Positionen auf – die sogenannte Range of Motion (ROM).

Ein gutes Mobility-Workout besteht aus 3 Bausteinen:

Faszientraining (zum Beispiel mit der Rolle): Löst Verklebungen und verbessert die Gleitfähigkeit der Muskeln

Löst Verklebungen und verbessert die Gleitfähigkeit der Muskeln Mobilisierungsübungen: Bringt Gelenke in ihren vollen Bewegungsumfang

Bringt Gelenke in ihren vollen Bewegungsumfang Gezieltes Stretching: Verlängert die Muskulatur und reduziert Verspannungen Gerade Frauen profitieren besonders von gezieltem Mobility-Training. Langes Sitzen im Büro, häufiges Tragen von High Heels oder hormonelle Schwankungen beeinflussen Muskulatur, Beckenstellung und Spannungsmuster stärker, als viele denken. Beweglichkeit ist deshalb nicht nur Trainingsfrage, sondern auch Gesundheitsfaktor.

Warum ist Beweglichkeitstraining so wichtig? Beweglichkeit ist die Basis für alles, egal ob Krafttraining, Laufen oder Yoga. Wer den vollen Bewegungsumfang nutzt, trainiert effizienter, schützt die Gelenke und beugt Verletzungen vor. Das wurde in zahlreichen Studien belegt. Und auch die generelle Leistungsfähigkeit profitiert von mehr Beweglichkeit, gepaart mit Kraft und Kontrolle.

Für Frauen spielt der Beckenboden eine zentrale Rolle. Eine gute Hüft- und Rumpfmobilität unterstützt seine Funktion, sei es im Alltag, beim Krafttraining oder nach einer Schwangerschaft. Beweglichkeit und Stabilität arbeiten hier immer zusammen.

Diese Vorteile bringt das Training für bessere Beweglichkeit mit:

Bessere Körperhaltung: Du gehst aufrechter und bewegst dich bewusster

Du gehst aufrechter und bewegst dich bewusster Effizienteres Training: Voller Bewegungsumfang bedeutet, dass Muskeln in voller Länge arbeiten

Voller Bewegungsumfang bedeutet, dass Muskeln in voller Länge arbeiten Gesündere Gefäße: Studien zufolge ist mangelnde Beweglichkeit auch mit arterieller Gefäßsteifigkeit verknüpft – regelmäßiges Mobility Training wirkt dem entgegen

Studien zufolge ist mangelnde Beweglichkeit auch mit arterieller Gefäßsteifigkeit verknüpft – regelmäßiges Mobility Training wirkt dem entgegen Weniger Schmerzen: Gelenke und Muskeln werden entlastet

Gelenke und Muskeln werden entlastet Ausgleich von Dysbalancen: Typische Beschwerden wie Schulterprobleme oder Hüftschmerzen lassen sich gezielt verbessern

Typische Beschwerden wie Schulterprobleme oder Hüftschmerzen lassen sich gezielt verbessern Optisch längere Muskeln: Wer in voller Länge trainiert, sorgt für einen definierten, schlanken Look

gettyimages/milorad kravic Regelmäßiges Beweglichkeitstraining kannst du oft einfach in deinen Alltag einbauen und die positiven Effekte schnell spüren.



Die 5 besten Mobility-Übungen für den ganzen Körper Mit diesen Mobility-Trainings-Übungen kannst du deine Beweglichkeit verbessern – ganz ohne Equipment. Alles, was du brauchst, ist eine Matte. Sie eignen sich für Einsteigerinnen genauso wie für Fortgeschrittene.

1. Hip 90/90 – für die Hüfte Setz dich auf den Boden. Ein Bein liegt vor dir: Oberschenkel gerade nach vorn, Unterschenkel im rechten Winkel dazu zur Seite. Das andere Bein liegt seitlich von dir: Oberschenkel im rechten Winkel zum Körper, Unterschenkel zeigt nach hinten. Beide Knie bilden jeweils einen 90-Grad-Winkel. Drücke beide Sitzbeinhöcker aktiv in die Matte, der Rücken bleibt aufrecht.

Diese Übung ist besonders sinnvoll, wenn du viel sitzt oder regelmäßig hohe Schuhe trägst – beides begünstigt verkürzte Hüftbeuger und eingeschränkte Innenrotation.3-mal 45 Sekunden pro Seite

2. World's Greatest Stretch – effizient für den ganzen Körper Starte im Ausfallschritt. Lege die linke Hand neben den linken Fuß, rotiere dann den Oberkörper und strecke den anderen Arm nach oben Richtung Decke. Wechsele dann die Seite. Diese Übung trainiert Hüfte, Brustwirbelsäule und Schultern in einem – sie gilt in der Trainingswelt nicht umsonst als eine der effektivsten Einzelübungen überhaupt.3-mal Wiederholungen pro Seite

3. Cat-Cow – für Rücken und Wirbelsäule Komme in den Vierfüßlerstand. Beim Einatmen lässt du den Bauch sinken und hebst den Kopf (Cow), beim Ausatmen rundest du den Rücken und ziehst den Bauchnabel nach oben (Cat). Langsam und kontrolliert ausführen – ideal als Aufwärmübung.

3-mal 10 Wiederholungen

4. Thoracic Rotation – gezielt für die Brustwirbelsäule Lege dich in die Seitenlage, ziehe deine Knie im 90-Grad-Winkel an und lege sie übereinander. Die Arme sind ausgestreckt. Rotiere den oberen Arm langsam zur gegenüberliegenden Seite, ohne dass die Knie abheben. Perfekt gegen Steifheit im oberen Rücken – ein häufiges Problem bei langem Sitzen.

3-mal 8 Wiederholungen pro Seite

5. Deep Squat Hold – für Hüfte und Knöchel Stelle die Füße etwas breiter als schulterbreit, die Zehenspitzen leicht nach außen gedreht. Senke dich langsam in die tiefe Hocke und halte die Position. Der Rücken bleibt gerade, die Hände sind vor der Brust gefaltet. Anfängerinnen können die Fersen auf einer kleinen Erhöhung ablegen.

3-mal 30–60 Sekunden

gettyimages/Westend61 Je tiefer, desto anstrengender – einen Squat zu halten, ist gar nicht so leicht, aber dafür effektiv.



Mobility Training – wie oft ist es sinnvoll? Schon 10 bis 15 Minuten täglich machen einen Unterschied. Für spürbare, nachhaltige Verbesserungen empfehlen Trainer und Trainerinnen 3 bis 4 Einheiten pro Woche. Mobility Training lässt sich gut als Warm-up vor dem Krafttraining einbauen oder als eigenständige Einheit am Morgen absolvieren.

In hormonell sensiblen Phasen, etwa rund um den Zyklus oder nach einer Schwangerschaft, kann es sinnvoll sein, Intensität und Umfang flexibel anzupassen. Mobility-Einheiten mit Fokus auf Atmung, Hüfte und Rumpf wirken hier oft stabilisierend und regulierend.

Personal Trainerin Nina Winkler, seit über 20 Jahren im Bereich Fitness und Bewegung aktiv, bringt es auf den Punkt: "Die Mischung macht's – und Beweglichkeit spielt nicht nur beim Sport, sondern im gesamten Alltag eine immer größere Rolle. Es geht darum, seinen Lieblingssport lange und gesund ausüben zu können."

Nina hält sich selber mit einem Mix aus Trailrunning, Thaiboxen, Functional Training und Yoga fit.

Dein 8-Wochen-Mobility-Plan Du willst systematisch an deiner Beweglichkeit arbeiten? Unser 8-Wochen-Plan von Nina Winkler gibt dir eine klare Struktur:

Woche 1–4: 3 Einheiten pro Woche, Intensität leicht bis mittel

3 Einheiten pro Woche, Intensität leicht bis mittel Woche 5–8: 4 Einheiten pro Woche, Intensität mittel Jede Einheit dauert rund 45 bis 50 Minuten und kombiniert Faszientraining, funktionelle Kraftübungen und Dehnübungen. Du benötigst dafür: eine Trainingsmatte, ein Handtuch, Wasser und eine Faszienrolle in mittlerem Härtegrad.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Mobility Training und Beweglichkeits-Workout Was ist der Unterschied zwischen Mobility Training und Stretching? Beim klassischen Stretching dehnst du passiv – du bringst einen Muskel in die Länge und hältst. Mobility Training geht weiter. Dabei trainierst du Kontrolle innerhalb deines vollen Bewegungsumfangs, also auch die Kraft in Endpositionen. Das macht es nachhaltiger und funktioneller. Kann ich Mobility Training täglich machen? Leichtes Mobility Training kannst du täglich machen, zum Beispiel als Morgenroutine oder Warm-up. Intensivere Einheiten mit Faszienrolle und tiefen Dehnungen solltest du 3 bis 4 Mal pro Woche einplanen. Für wen ist Mobility Training geeignet? Für alle – unabhängig vom Fitnesslevel. Besonders profitieren Menschen, die viel sitzen, Rückenprobleme haben oder ihren Sport langfristig gesund ausüben wollen. Wie schnell kommen erste Ergebnisse? Erste Verbesserungen spürst du oft schon nach 2 bis 4 Wochen. Nachhaltige Veränderungen – etwa in der Hüftbeweglichkeit oder Schulterfreiheit – stellen sich nach etwa 6 bis 8 Wochen ein. Welche Ausrüstung brauche ich? Für die meisten Übungen reicht eine Trainingsmatte. Für ein vollständiges Mobility-Workout empfiehlt sich zusätzlich eine Faszienrolle in mittlerem Härtegrad.