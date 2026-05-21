Lash-Lifting im Test: Das bringt die Behandlung

Lange, geschwungene Wimpern lassen die Augen sofort größer und wacher wirken. Doch nicht jede hat von Natur aus den perfekten Schwung – und tägliches Nachhelfen mit Wimpernzange und Mascara kostet Zeit.

Mögliche Lösung: ein Wimpernlifting. Die Behandlung verspricht dauerhaft gebogene, dunklere Wimpern – ganz ohne Extensions oder künstliche Härchen. Aber funktioniert das wirklich so unkompliziert, wie es klingt?

Infobox: Wimpernlifting auf einen Blick• Effekt: dauerhaft geschwungene, optisch längere Wimpern

• Dauer der Behandlung: ca. 45–60 Minuten

• Haltbarkeit: 6–8 Wochen

• Kosten: etwa 50–80 Euro

• Make-up danach: optional – oft nicht nötig

• Beachte: 24 Stunden nach dem Lifting kein Wasser an die Wimpern

Was ist ein Wimpernlifting? Ein Wimpernlifting – auch "Lash Lifting" genannt – ist im Grunde eine Dauerwelle für deine Naturwimpern. Mithilfe spezieller Lösungen werden die Härchen dauerhaft in Form gebracht und nach oben gebogen. Das Ergebnis: Deine Wimpern wirken sofort länger, dichter und geschwungener – ganz ohne tägliches Styling.

Außerdem werden in den meisten Fällen die Wimpern direkt mitgefärbt. Dadurch sehen sie auch ohne Mascara deutlich intensiver aus. Lash Lifting ist also ideal für alle, die sich einen natürlichen Look mit maximalem Effekt wünschen.

So läuft ein Wimpernlifting ab Die Behandlung ist unkompliziert und dauert in der Regel zwischen 45 und 60 Minuten. Zunächst werden deine Augenpartie und Wimpern gründlich gereinigt, damit sie frei von Make-up und Ölen sind. Anschließend werden kleine Silikonpads auf das Augenlid geklebt. Sie bestimmen die spätere Form deiner Wimpern – je kleiner das Pad, desto stärker der Schwung. Danach werden die einzelnen Wimpern vorsichtig auf diese Pads gelegt und fixiert.

Nun folgen zwei entscheidende Schritte:

Eine erste Lösung macht die Wimpern formbar

Eine zweite fixiert die neue Form Zum Abschluss werden die Wimpern meist noch gefärbt, wodurch sie optisch dichter und länger wirken. Das Ganze ist schmerzfrei – höchstens ein leichtes Kribbeln kann auftreten.

Wie lange hält ein Wimpernlifting? Der Effekt eines Wimpernliftings hält in der Regel 6 bis 8 Wochen. Das liegt daran, dass deine Wimpern – genau wie Haare – einem natürlichen Wachstumszyklus unterliegen. Mit der Zeit fallen die behandelten Härchen aus und werden durch neue ersetzt, die wieder ihre ursprüngliche Form haben.

Tipp: Ein Wimpernserum kann die Wachstumsphase verlängern und den Effekt optisch länger erhalten.

Wie oft solltest du ein Lash Lifting machen? Ein neues Lifting ist sinnvoll, sobald der Effekt sichtbar nachlässt – meist nach etwa zwei Monaten. Wichtig ist dabei, den Wimpern ausreichend Zeit zur Regeneration zu geben. Zu häufige Anwendungen können die Härchen auf Dauer strapazieren.

Ist ein Wimpernlifting schädlich? Grundsätzlich gilt: Ein professionell durchgeführtes Wimpernlifting ist unbedenklich. Die verwendeten Lösungen greifen zwar in die Haarstruktur ein, werden aber kontrolliert angewendet. Problematisch wird es vor allem bei unsachgemäßer Anwendung oder zu häufigen DIY-Behandlungen zu Hause.

Mögliche Risiken bei falscher Anwendung:

trockene oder brüchige Wimpern

Reizungen der Augen

ungleichmäßiges Ergebnis Deshalb lohnt es sich, auf erfahrene Studios zu setzen.

Was musst du nach dem Wimpernlifting beachten? Im Gegensatz zu vielen anderen Beauty-Behandlungen ist ein Lash Lifting besonders pflegeleicht. Direkt nach der Behandlung solltest du die Wimpern für etwa 24 Stunden nicht mit Wasser oder Dampf in Kontakt bringen. Danach kannst du sie ganz normal behandeln.

Das bedeutet:

Abschminken wie gewohnt

Mascara verwenden (wenn du möchtest)

kein spezielles Pflege-Ritual nötig Was kostet ein Wimpernlifting? Die Preise variieren je nach Studio und Region, liegen aber meist zwischen 50 und 80 Euro inklusive Färben. Damit ist die Behandlung eine überschaubare Investition – vor allem, wenn du dir dadurch tägliches Styling sparst.

Alternativen zum Wimpernlifting Ein Wimpernlifting ist nicht die einzige Möglichkeit für schöne Wimpern. Je nach Ziel gibt es verschiedene Optionen:

Mascara für den Sofort-Effekt Die schnellste Lösung für mehr Länge, Schwung und Volumen ist und bleibt Mascara. Moderne Formeln sorgen dafür, dass deine Wimpern sofort dichter und länger wirken – ganz ohne Behandlung.

Unsere Empfehlungen:

Volumen-Bürsten für mehr Fülle

wasserfeste Formeln für lang anhaltenden Schwung

pflegende Inhaltsstoffe wie Keratin Wimpernserum für langfristige Ergebnisse Wenn du deine Naturwimpern dauerhaft verbessern willst, ist ein Serum die beste Wahl. Es kann das Wachstum anregen und die Wimpern dichter und kräftiger erscheinen lassen.

Unsere Empfehlungen:

RevitaLash Advanced Lash Serum – Premium-Serum mit sichtbaren Ergebnissen

– Premium-Serum mit sichtbaren Ergebnissen Long4Lashes Serum – besonders beliebt und effektiv

– besonders beliebt und effektiv LASHCOCA!NE - Wimpernserum – günstige Drogerie-Alternative Wimpernzange für den schnellen Lift Der Klassiker sorgt sofort für geschwungene Wimpern – perfekt als schnelle Lösung vor dem Mascara-Auftrag.

Unsere Empfehlungen:

FAQ: Häufige Fragen zum Thema Wimpern und Wimpernlifting Tut ein Wimpernlifting weh? Nein, die Behandlung ist in der Regel schmerzfrei. Kann ich danach Mascara benutzen? Ja, aber oft ist sie gar nicht nötig. Ist ein Wimpernlifting für jeden geeignet? Grundsätzlich ja – bei sehr empfindlichen Augen solltest du dich vorher beraten lassen. Kann ich das Lifting selbst machen? Davon wird eher abgeraten, da Fehler schnell zu Schäden an den Wimpern führen können. Was ist die beste Alternative zum Lash Lifting? Das hängt von deinem Ziel ab: Für sofortige Ergebnisse Mascara, für langfristige Verbesserung ein Serum.