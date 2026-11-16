Fett verlieren, Muskeln aufbauen: So viel Cardio ist laut Experten sinnvoll

Du machst Kraftsport, möchtest Körperfett verlieren und fragst dich, ob du zusätzlich aufs Laufband solltest? Oft heißt es ja, dass Ausdauertraining den Muskelaufbau ausbremst. Doch so pauschal stimmt das nicht: Du musst dich nicht zwischen Kraft und Kondition entscheiden.

Entscheidend ist, wie du beides kombinierst. Richtig dosiert kann Cardio deinen Energieverbrauch erhöhen, deine Ausdauer verbessern und deine Herzgesundheit unterstützen. Mehr ist allerdings nicht automatisch besser.

Infobox: Die ExpertenDr. Brent Momb ist Forscher im Bereich Muskelbiologie und Coach für Körperzusammensetzung bei Strong Standard. Ethan Young, PT, DPT, ist Physiotherapeut und Inhaber von Ascend Rehab & Performance. Beide erklären, wie Krafttraining, Ausdauer und Erholung zusammenpassen.

Abnehmen und Muskeln aufbauen: Geht das gleichzeitig? Ja, das ist möglich. Fachleute sprechen von Body Recomposition: Du verlierst Körperfett und baust gleichzeitig Muskelmasse auf. Besonders Trainingsanfängerinnen und Menschen, die nach einer Pause wieder einsteigen, können davon profitieren. Mit zunehmender Trainingserfahrung wird es meist anspruchsvoller.

Dabei muss sich dein Gewicht nicht stark verändern. Wenn Fettmasse abnimmt und Muskelmasse zunimmt, zeigt die Waage möglicherweise wenig Bewegung – obwohl du stärker wirst und sich deine Körperzusammensetzung verändert.

Die wichtigsten Grundlagen sind laut Dr. Brent Momb regelmäßiges Krafttraining, ausreichend Eiweiß und eine passende Energiezufuhr. Ein großes Kaloriendefizit ist dafür keine gute Abkürzung: Es kann Leistung und Erholung beeinträchtigen und den Muskelerhalt erschweren.

Hilft Cardio beim Fettabbau? Ausdauertraining erhöht deinen Energieverbrauch und kann dadurch den Fettabbau unterstützen. Wie stark sich das auswirkt, hängt allerdings auch von deiner Ernährung, deinem Appetit und deiner sonstigen Bewegung ab.

Eine systematische Übersichtsstudie mit Meta-Analyse, die 2025 im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlicht wurde, fand heraus: Ausdauertraining allein und die Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining reduzierten die Fettmasse stärker als ausschließliches Krafttraining.

Das macht Krafttraining nicht weniger wichtig. Es setzt den entscheidenden Reiz, um Muskeln aufzubauen oder während einer Gewichtsabnahme möglichst zu erhalten. Cardio ergänzt diesen Reiz – ersetzt ihn aber nicht.

Bremst Ausdauertraining den Muskelaufbau? Nicht grundsätzlich. Forschungsübersichten zeigen, dass sich Kraft und Ausdauer meist gut gemeinsam trainieren lassen. Eine weitere Meta-Analyse von 2025 kam beispielsweise bei Menschen mittleren und höheren Alters zu dem Ergebnis, dass kombiniertes Training ähnlich wirksam für den Muskelaufbau war wie reines Krafttraining.

Bei sehr hohen Umfängen, intensiven Einheiten und unzureichender Erholung können sich die Trainingsziele allerdings in die Quere kommen. Manche Untersuchungen beobachten solche Effekte eher beim Laufen als beim Radfahren. Daraus folgt aber nicht, dass du deine Laufschuhe aussortieren musst.

Für deinen Alltag zählt vor allem: Macht dich das zusätzliche Cardio so müde, dass dein Krafttraining regelmäßig leidet? Dann lohnt es sich, Umfang, Intensität oder die Verteilung der Einheiten anzupassen.

So integrierst du Cardio, ohne deinen Alltag zu überladen Du brauchst keinen supervollen Trainingskalender. Diese 6 Schritte helfen dir, eine machbare Routine aufzubauen.

1. Plane zuerst dein Krafttraining Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, sollten die Krafteinheiten einen festen Platz bekommen. Als Grundlage eignen sich beispielsweise zwei Ganzkörpereinheiten pro Woche, bei denen du alle großen Muskelgruppen trainierst.

Wähle Gewichte und Übungen so, dass du dich mit der Zeit steigern kannst – etwa durch mehr Wiederholungen oder etwas mehr Gewicht bei sauberer Technik. Anschließend ergänzt du passende Ausdauereinheiten.

2. Starte mit einer überschaubaren Dosis

gettyimages/Alexandr Dubynin Gelenkschonendes Ausdauertraining: Schwimmen stärkt deine Kondition und lässt sich gut mit Krafttraining kombinieren.



Personal Trainer Ethan Young nennt zwei bis drei moderate Cardioeinheiten von jeweils 20 bis 40 Minuten pro Woche als möglichen Einstieg. Für bisher wenig aktive Menschen kann auch weniger sinnvoll sein. Moderat bedeutet: Deine Atmung wird schneller, du kannst aber noch in ganzen Sätzen sprechen. Dafür eignen sich etwa zügiges Gehen, Radfahren oder lockeres Schwimmen.

Zur gesundheitlichen Orientierung gelten für Erwachsene mindestens 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive Ausdaueraktivität pro Woche, alternativ eine entsprechende Kombination. Die genannten Einstiegseinheiten erreichen diese Empfehlung nicht automatisch – zügige Alltagswege können aber ebenfalls dazu beitragen.

3. Wähle Bewegung, die du gerne machst Du musst nicht joggen, wenn du es nicht magst. Tanzen, Radfahren, Wandern oder ein Mannschaftssport können genauso Teil deiner Routine sein. Laut Young ist weniger entscheidend, welche Ausdauersportart du wählst. Wichtiger ist, dass du sie regelmäßig machst und dich davon gut erholst.

Auch Bewegung außerhalb des Trainings zählt: Geh einen Teil deines Arbeitswegs zu Fuß, nimm häufiger die Treppe oder plane einen Spaziergang ein. Das erhöht deinen Energieverbrauch, ohne eine weitere intensive Einheit zu verlangen.

4. Nutze Intervalle gezielt statt ständig Bei wenig Zeit können Intervalle eine Option sein. Momb nennt beispielsweise kurze Wechsel zwischen anstrengenden und lockeren Belastungen. Das könnte etwa auf dem Fahrrad so aussehen: Nach dem Aufwärmen wechselst du einige Male zwischen 30 Sekunden zügigem Fahren und 90 Sekunden lockerem Treten. Danach fährst du entspannt aus.

Die schnellen Abschnitte müssen keine maximalen Sprints sein. Gerade zum Einstieg ist lockeres bis moderates Training oft leichter zu verkraften. HIIT ist eine Möglichkeit, keine Voraussetzung für Fettabbau.

5. Behalte deine Erholung im Blick Cardio soll dein Training ergänzen, nicht jede verfügbare Energiereserve aufbrauchen. Wenn du schlechter schläfst, dauerhaft erschöpft bist oder deine Kraftleistungen über mehrere Einheiten sinken, kann die Gesamtbelastung zu hoch sein.

Plane mindestens einen trainingsfreien oder sehr lockeren Tag pro Woche ein. Fallen intensive Ausdauer- und schwere Beineinheiten zusammen, kann es helfen, sie auf unterschiedliche Tage zu legen.

6. Iss passend zu deinem Training

gettyimages/5PH Viel Gemüse, eine Eiweißquelle und sättigende Kohlenhydrate: Eine ausgewogene Bowl liefert Nährstoffe für Training und Erholung.



Wer Fett verlieren möchte, braucht langfristig eine passende Energiebilanz. Immer weniger zu essen und gleichzeitig immer mehr zu trainieren, ist jedoch keine sinnvolle Strategie. Eiweißreiche Mahlzeiten unterstützen Muskelerhalt und -aufbau. Kohlenhydrate liefern Energie fürs Training, und auch ausreichend Fett gehört zu einer ausgewogenen Ernährung.

Wenn du trotz zusätzlicher Bewegung ständig hungrig, müde oder weniger leistungsfähig bist, überprüfe nicht nur dein Training, sondern auch deine Energiezufuhr.

Infobox: Diese Warnzeichen solltest du ernst nehmenAnhaltende Erschöpfung, wiederkehrende Verletzungen oder ein unregelmäßiger beziehungsweise ausbleibender Zyklus können auf eine zu geringe Energieverfügbarkeit hinweisen. Reduziere in diesem Fall nicht weiter deine Kalorien, sondern lass die Beschwerden ärztlich abklären.

So könnte eine einfache Trainingswoche aussehen Dieser Beispielplan verbindet zwei Krafteinheiten mit moderatem Ausdauertraining. Passe Dauer und Belastung an deinen aktuellen Fitnessstand an.

Die Ausdauereinheiten sind ein Einstieg, keine vollständige Abdeckung der allgemeinen Bewegungsempfehlungen. Ergänzende zügige Alltagswege können helfen, den Wochenumfang schrittweise zu erhöhen.

FAQ: Häufige Fragen zu Cardio, Abnehmen und Muskelaufbau Muss ich Cardio machen, um abzunehmen? Nein. Fettabbau ist auch ohne gezieltes Ausdauertraining möglich. Cardio kann den Energieverbrauch aber erhöhen und bietet unabhängig vom Gewicht wichtige Vorteile für Herz, Gefäße und Fitness. Reicht Spazierengehen als Cardio? Zügiges Gehen kann moderates Ausdauertraining sein. Entscheidend ist deine individuelle Belastung: Atmest du etwas schneller, kannst dich aber noch unterhalten, passt die Intensität häufig gut. Erst Krafttraining oder erst Cardio? Wenn Muskelaufbau dein Hauptziel ist und du beides direkt kombinierst, starte nach dem Aufwärmen meist mit dem Krafttraining. So gehst du möglichst frisch an die Gewichte. Längere, anstrengende Ausdauereinheiten kannst du bei Bedarf getrennt einplanen. Was, wenn Fettabbau und Muskelaufbau gleichzeitig nicht klappen? Dann kann es sinnvoll sein, zeitweise einen Schwerpunkt zu setzen. Du musst nicht beide Ziele gleichzeitig maximieren. Eine Phase mit Fokus auf Kraftaufbau oder ein moderater Fettabbau mit Muskelerhalt kann leichter planbar sein – ohne extreme Aufbau- oder Diätphasen.