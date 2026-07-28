7 Make-up-Gewohnheiten, die deine Haut unnötig stressen

Es ist ein Kreuz mit der Skincare: Make-up kann deinen Look sofort frischer wirken lassen – doch kleine Fehler in der Routine können deine Haut auch unnötig belasten.

Wer abends nicht gründlich abschminkt, Tools zu selten reinigt oder SPF in Foundation überschätzt, riskiert Rötungen, Unreinheiten und eine gestresste Hautbarriere. Mit den richtigen Beauty-Gewohnheiten bleibt dein Make-up ein Highlight und deine Haut fühlt sich trotzdem gut geschützt an.

Warum deine Hautbarriere bei Make-up-Routinen mitreden sollte Hautprobleme entstehen selten durch ein einzelnes Produkt. Häufig ist es die Kombination aus mehreren Faktoren: Make-up-Reste bleiben über Nacht auf der Haut, Tools werden zu selten gereinigt, Produkte sind zu alt oder die Reinigung ist zu aggressiv. Dazu kommen Alltagsfaktoren wie Schweiß, Talg, Feinstaub, UV-Strahlung und hormonelle Hautveränderungen.

Gerade die Hautbarriere spielt dabei eine zentrale Rolle. Sie schützt die Haut vor Feuchtigkeitsverlust und äußeren Reizen. Wird sie dauerhaft gestresst, kann die Haut trockener, empfindlicher, unreiner oder geröteter reagieren. Deshalb geht es bei einer hautfreundlichen Make-up-Routine vor allem um Balance: gründlich reinigen, aber nicht schrubben; abdecken, aber nicht überladen; schützen, aber nicht nur auf Make-up mit SPF vertrauen.

Diese Make-up-Gewohnheiten solltest du deiner Haut zuliebe ändern Viele Beauty-Fehler passieren aus Zeitmangel, Gewohnheit oder Bequemlichkeit. Genau deshalb lohnt sich ein ehrlicher Blick auf die eigene Routine: Welche Schritte sind wirklich hautfreundlich – und welche stressen deine Haut unnötig?

1. Mit Make-up schlafen gehen: Warum deine Haut das nicht mag Abends nur noch ins Bett fallen? Verständlich. Trotzdem ist Schlafen mit Make-up eine der Gewohnheiten, die deine Haut am meisten stressen kann. Make-up, Talg, Schweiß, Feinstaub und Sonnencreme bilden über den Tag einen Film auf der Haut. Bleibt dieser über Nacht liegen, können Poren leichter verstopfen und die Hautbarriere wird unnötig belastet.

Wichtig ist dabei: Es geht nicht darum, die Haut aggressiv "porentief rein" zu schrubben. Dermatologische Empfehlungen setzen eher auf milde Reinigung. Die American Academy of Dermatology empfiehlt einen sanften, nicht scheuernden Cleanser ohne Alkohol und lauwarmes Wasser statt heißem Wasser oder starkem Rubbeln.

Beauty-Regel: Je sanfter du reinigst, desto besser kann sich deine Haut über Nacht regenerieren.

2. Reinigungstücher: Praktisch, aber keine Dauerlösung Make-up-Entfernungstücher sind bequem – besonders auf Reisen oder nach langen Tagen. Als tägliche Hauptreinigung sind sie aber nicht ideal. Viele Tücher entfernen Pigmente, Sonnencreme und Talg nur oberflächlich. Gleichzeitig kann das Reiben empfindliche Haut irritieren, vor allem rund um Augen und Mund.

Besser ist ein zweistufiger Ansatz, wenn du viel oder wasserfestes Make-up trägst: Erst ein Reinigungsöl, Balm oder Mizellenprodukt, danach ein milder Cleanser. Bei sehr sensibler Haut reicht oft auch ein sanfter Cleanser plus gründliches, vorsichtiges Abnehmen mit den Fingern.

Infobox: Hautbarrierefreundlich abschminkenSo geht’s sanfter:



• Augen-Make-up nicht abrubbeln, sondern kurz anlösen lassen

• lauwarmes Wasser statt heißem Wasser verwenden

• Cleanser ohne Alkohol und starke Duftstoffe bevorzugen

• nach der Reinigung Feuchtigkeitspflege auftragen

• bei Brennen, Rötungen oder Spannungsgefühl die Routine ändern

3. SPF im Make-up: Gut als Bonus, aber kein Ersatz Foundation mit SPF klingt nach perfektem Multitasking. Das Problem: Damit der angegebene Lichtschutz wirklich erreicht wird, müsste man meist deutlich mehr Produkt auftragen, als man bei Foundation oder Puder realistisch verwendet. Deshalb sollte Make-up mit SPF eher als Zusatzschutz verstanden werden.

Eine Studie zum Layering von Sonnencreme und Make-up zeigte: Die Kombination kann den effektiven UV-Schutz verbessern, besonders weil Make-up eine weitere Schutzschicht bilden kann. Entscheidend bleibt aber eine separate Sonnencreme als Basis.

So kann eine sinnvolle Morgenroutine aussehen, wenn du Make-up tragen und deine Haut gleichzeitig vor UV-Strahlung schützen möchtest:

4. Alte Mascara und abgelaufenes Make-up: Hier solltest du streng sein Bei Lippenstift, Puder oder Rouge sind viele großzügig. Bei Augenprodukten solltest du vorsichtiger sein. Die FDA weist darauf hin, dass Kosmetik für die Augenpartie oft eine kürzere Haltbarkeit hat, weil Mascara und Co. bei jeder Anwendung mit Mikroorganismen in Kontakt kommen können. Trockene Mascara sollte nicht mit Wasser oder Speichel "gerettet" werden, weil dadurch Bakterien ins Produkt gelangen können.

Besonders kritisch sind Produkte, die direkt an Schleimhäute, Augen oder Lippen kommen. Dazu zählen Mascara, flüssiger Eyeliner, Kajal auf der Wasserlinie, Lipgloss und Produkte mit Schwämmchen-Applikator.

5. Beauty-Blender und Pinsel: Die unterschätzte Bakterienquelle Schwämme, Pinsel und Applikatoren kommen regelmäßig mit Haut, Talg, Feuchtigkeit und Produktresten in Kontakt. Genau diese Mischung kann hygienisch problematisch werden.

Eine mikrobiologische Studie zu gebrauchten Kosmetikprodukten fand bakterielle Kontamination bei etwa 79 bis 90 Prozent der untersuchten Produkte. Besonders Beauty Blender wiesen hohe Keimlasten auf; die Forschenden fanden unter anderem Bakterien und Pilze in verschiedenen Produktkategorien.

Auch eine neuere Untersuchung zu Make-up-Pinseln beschreibt bakterielle Kontamination bei privat und professionell genutzten Pinseln. Das heißt nicht, dass du panisch deine komplette Make-up-Tasche entsorgen musst. Es heißt: Tools regelmäßig reinigen und richtig trocknen lassen.

Infobox: So oft solltest du Tools reinigen● Beauty-Blender: nach jeder bis jeder zweiten Nutzung, besonders bei flüssigen Produkten

● Foundation-Pinsel: mindestens 1-mal pro Woche

● Puderpinsel: alle 1 bis 2 Wochen

● Augenpinsel: idealerweise wöchentlich, bei empfindlichen Augen häufiger

● Aufbewahrung: trocken, luftig, nicht offen im feuchten Bad

6. Tester im Laden: Nicht direkt auf Augen, Lippen oder Gesicht geben Ein neuer Lippenstift, eine Foundation-Farbe, ein cremiger Highlighter: Tester im Store sind praktisch. Trotzdem solltest du sie nicht direkt auf Lippen, Augen oder empfindliche Gesichtspartien auftragen. Viele Läden nutzen dieselben Tester, oft über Wochen. Das erhöht das Risiko, dass Produktreste und Keime weitergegeben werden.

Probiere stattdessen die Tester auf dem Handrücken oder Unterarm aus, nutze Einweg-Applikatoren und verwende Lippen- oder Augenprodukte nicht direkt aus dem Tester. Bei Foundation kannst du die Farbe am Kiefer testen, wenn hygienische Spender oder frische Proben verfügbar sind.

7. Neue Produkte nie direkt komplett ins Gesicht geben Ein Serum, Primer oder eine neue Foundation kann auf den ersten Blick super aussehen – und nach ein paar Stunden brennen, jucken oder Rötungen auslösen. Gerade Duftstoffe, Konservierungsmittel, bestimmte Farbstoffe oder ätherische Öle können bei empfindlicher Haut Kontaktreaktionen triggern.

Bei Verdacht auf kosmetikbedingte Kontaktallergien wird in der Dermatologie unter anderem Patch-Testing eingesetzt. Studien zeigen, dass kosmetische Produkte und Inhaltsstoffe relevante Auslöser allergischer Kontaktdermatitis sein können.

Mini-Patch-Test für zu Hause

Teste ein neues Produkt zunächst an einer kleinen Stelle, zum Beispiel am Unterkiefer oder hinter dem Ohr. Warte 24 bis 48 Stunden und beobachte, ob Rötung, Juckreiz, Brennen oder Schwellung auftreten. Das ersetzt keine dermatologische Diagnostik, kann aber helfen, offensichtliche Unverträglichkeiten früh zu erkennen.

Bei starken Reaktionen, Schwellungen, nässenden Stellen oder Beschwerden rund ums Auge gilt: Produkt absetzen und ärztlich abklären lassen.

Make-up und hormonell geforderte Haut: Warum deine Routine flexibel bleiben darf Viele Frauen erleben zyklusabhängige Hautveränderungen: mal mehr Glanz, mal mehr Trockenheit, mal Unreinheiten rund um Kinn und Kiefer. In solchen Phasen ist es besonders sinnvoll, die Haut nicht zusätzlich mit schweren Texturen, aggressiver Reinigung oder häufigem Produktwechsel zu stressen.

Das bedeutet nicht, dass du bei hormonellen Unreinheiten kein Make-up tragen solltest. Im Gegenteil: Ein nicht komedogenes, gut verträgliches Produkt kann helfen, dass du dich wohlfühlst. Wichtig ist nur, abends gründlich und sanft zu reinigen und die Hautbarriere mit Feuchtigkeit zu unterstützen.

Je nachdem, wie sich deine Haut gerade anfühlt, können unterschiedliche Texturen besser passen:

Was die Forschung über Make-up und Hautgesundheit zeigt Make-up wird vor allem dann zum Haut-Stressfaktor, wenn Hygiene, Haltbarkeit und Schutz zu kurz kommen. Studien zeigen, dass gebrauchte Kosmetikprodukte und Make-up-Tools mit Keimen belastet sein können – besonders, wenn sie feucht gelagert oder selten gereinigt werden. Auch SPF in Make-up kann sinnvoll sein, sollte aber nur als Extra verstanden werden, nicht als Ersatz für eine separate Sonnencreme. Gleichzeitig können bestimmte Inhaltsstoffe bei empfindlicher Haut Reizungen oder Kontaktallergien auslösen.

Für deine Routine bedeutet das: Du solltest bewusster mit deinem Make-up umgehen. Saubere Pinsel, frische Produkte, ein zuverlässiger UV-Schutz und eine sanfte Reinigung machen den Unterschied – damit Beauty Spaß macht, ohne deine Hautbarriere unnötig zu belasten.

FAQ: Häufige Fragen zur richtigsten Make-up-Routine Ist tägliches Make-up schlecht für die Haut? Nicht automatisch. Wenn du gut verträgliche Produkte nutzt, abends sanft reinigst, Tools regelmäßig wäschst und deine Hautbarriere pflegst, kann tägliches Make-up problemlos Teil deiner Routine sein. Kann Make-up Akne verschlimmern? Es kann, muss aber nicht. Schwere, okklusive oder schlecht entfernte Produkte können Poren eher belasten. Achte auf nicht komedogene Formulierungen, reinige gründlich und wechsle Schwämme oder Pinsel regelmäßig. Sollte ich bei unreiner Haut lieber gar kein Make-up tragen? Nein. Entscheidend ist, dass du leichte, gut verträgliche Produkte verwendest und sie abends vollständig entfernst. Make-up darf auch ein Wohlfühl-Faktor sein. Ist Double Cleansing für jede Haut geeignet? Nicht unbedingt. Bei viel Make-up oder wasserfester Sonnencreme kann es sinnvoll sein. Bei sehr trockener oder gereizter Haut kann zu viel Reinigung aber zusätzlich stressen. Dann lieber milde Produkte und weniger Reibung. Wie merke ich, dass mein Make-up meine Haut reizt? Typische Zeichen sind Brennen, Jucken, Rötungen, Schuppung, kleine Pickelchen oder ein spannendes Hautgefühl nach dem Auftragen. Tritt das wiederholt auf, solltest du das Produkt pausieren. Kann ich Make-up mit Freundinnen teilen? Bei Puderprodukten ist das Risiko geringer als bei Mascara, Lipgloss oder Eyeliner. Produkte für Augen und Lippen solltest du möglichst nicht teilen.