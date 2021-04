Augenbrauen-Serum im Test Diese Produkte sorgen wirklich für schöne volle Brauen

Fragst du in unserer Beauty-Redaktion, welcher aktuelle Trend wahrscheinlich noch ewig anhält, sind sich alle einig: Volle Augenbrauen. Dünn gezupfte Brauen sind einfach nicht schmeichelhaft und kommen deshalb wahrscheinlich auch nie wieder in Mode.

Doch was tun, wenn deine Augenbrauen dem Trend von selbst einfach nicht folgen wollen? Dann helfen wachstumsfördernde Brauen-Seren. Die besten Produkte stellen wir dir in diesem Text vor. Außerdem haben wir noch einen Experten befragt: Dr. med. Christian Merkel, Dermatologe und Mitinhaber des Haut- und Laserzentrum an der Oper in München weiß, wie du mehr aus dünnen Brauen machst.

Warum haben wir überhaupt Augenbrauen?

Über die Funktion der Augenbrauen gibt es verschiedene Theorien, etwa die, dass die Härchen hauptsächlich dazu dienen, die Augen im Zusammenspiel mit den Wimpern vor Regen, Staub und Schweiß zu schützen. Forscher der englischen University of York behauptet nun aber auch, Augenbrauen würden eigentlich zur Kommunikation und zur Vermittlung von Emotionen dienen.

Aus welchem Grund sie auch wachsen, wenn du schöne Brauen willst, solltest du sie pflegen. Denn rein ästhetisch betrachtet geben Augenbrauen dem Gesicht einen Rahmen. Wie du sie optimal zupfst und pflegst, verraten wir in unserem großen Augenbrauen-Guide.

Wie bekomme ich vollere Augenbrauen?

Wir kennen das alle: Einmal beim Zupfen nicht richtig aufgepasst und zack, ist die Augenbraue zu kurz, zu dünn oder hat direkt ein Loch. Bis alles wieder nachwächst, kannst du mit Stiften und Co tricksen. Wenn du ungeduldig bist oder deine Haare von Natur nicht so wachsen, wie du es dir wünscht (dünne Brauen können nämlich auch genetisch bedingt sein), empfehlen wir dir das Wachstum mit einem Augenbrauenserum anzuregen. Übrigens: Das taugt ein angesagtes Brauen-Lifting.

Wie wirkt ein Augenbrauen-Serum?

"Im Prinzip genau wie auch ein haarwuchsförderndes Mittel für den Kopf", sagt Dr. med. Christian Merkel. Das A und O, damit so ein Produkt auch wirken kann: Dranbleiben. "Um wirklich feststellen zu können, ob das Augenbrauenserum im individuellen Fall wirkt und die Haarwurzeln noch dazu anzuregen sind, vollwertiges Haar zu bilden, muss die Anwendung mindestens über einen Zeitraum von 4 bis 12 Wochen erfolgen. Dabei werden die Produkte meistens einmal täglich, und zwar am Abend aufgetragen", so der Dermatologe.

Wie unterscheiden sich die Produkte?

Hauptsächlich durch den Fakt, ob sie mit oder ohne Hormone wirken. Ja, du hast richtig gelesen. Viele Produkte auf dem Markt enthalten Hormone, sogenannte Prostaglandine, um das Haarwachstum anzuregen. Dr. Merkel erklärt: "Ursprünglich wurden sie in Augentropfen eingesetzt bis man festgestellt hat, dass Patient*innen mehr und längere Wimpern wachsen." Seitdem setzt die Beauty-Industrie den Stoff in Wimpernboostern, Augenbrauenseren und Produkten gegen Haarausfall ein.

Manche Hersteller verzichten auf diesen Wirkstoff und stecken in ihre Produkte stattdessen pflegende Stoffe wie Rizinusöl und durchblutungsförderndes Koffein. Diese Stoffe sind definitiv nicht hormonell wirksam. Es gibt aber auch keine validen Studien dazu, dass diese Stoffe das Wachstum der Augenbrauen wirklich fördern.

Ist ein hormonelles Augenbrauen-Serum gesundheitsschädlich?

Laut unserem Experten sind sie das nicht: „Durch die niedrige Konzentration der Hormone in den Seren ist die Nutzung ungefährlich, weil keine systemische Aufnahme erwartet werden muss."

Es gibt aber auch kritische Stimmen, die das Gegenteil behaupten. Wenn du ganz sicher gehen willst, solltest du einfach ein hormonfreies Produkt verwenden. Dass ein Produkt nicht hormonell wirkt, ist in der Regel auf der Verpackung vermerkt.

Welches ist das beste Augenbrauen-Serum auf dem Markt?

In der Beauty-Redaktion probieren wir alle möglichen Brauen-Seren, die uns zum Testen geschickt werden. Unser ungeschlagener Favorit, den wir auch regelmäßig nachkaufen, ist das RevitaBrow Advanced Augenbrauenserum von Revitalash. Das Serum ist nicht ganz günstig und wirkt mithilfe der genannten Prostagladine.

Nach dem Auftragen kribbelt es ein paar Minuten auf der Haut. Wir deuten das einfach mal als Zeichen dafür, dass es wirkt. Das tut es nämlich tatsächlich: Bereits nach 8 Wochen Anwendung sind die Brauen deutlich voller. Um den Effekt nach 8 Wochen zu erhalten, empfiehlt der Hersteller das Produkt weiterhin 1-3 Mal wöchentlich aufzutragen.

Hier kannst du es bestellen: RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner von Revitalash, um 119 €

Revitalash / PR Der Augenbrauen-Conditioner von Revitalash hält, was er verspricht.

Was ist das beste hormonfreie Augenbrauen-Serum?

Der Lash & Brow Booster von RefectoCil ist besonders praktisch, weil du damit nicht nur deine Augenbrauen, sondern auch deine Wimpern wachsen lassen kannst. Du musst allerdings, wie bei allen Augenbrauenserum, konsequent dran bleiben. Nach 6 Wochen täglicher Anwendung wirst du eine erste Veränderung bemerken. Nach 10 Wochen siehst du das Endergebnis.

Das Produkt ist dermatologisch und augenärztlich getestet, wirkt ohne synthetische Hormone und ist frei von Parfüm. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.

Hier bestellen: Lash & Brow Booster von RefectoCil, um 52 €l

RefectoCil / PR Der Booster von RefectoCil überzeugt mit seinem 2-in-1-Effekt.

Gibt es Hausmittel für vollere Braun?

Recherchiert man nach natürlichen Wachstumsboostern für die Brauen, stößt man in Foren immer wieder auf Rizinusöl. Die Wirkung ist wissenschaftlich allerdings nicht nachgewiesen. Der Effekt, von dem viele schwärmen, beruht wohl eher auf einer optischen Täuschung.

"Das Öl hält die Haare geschmeidig, so lassen sie sich besser in Form bringen und wirken voller, obwohl nicht mehr Haare wachsen", glaubt Experte Dr. Merkel. Du möchtest das ausprobieren? Dann empfehlen wir das kaltgepresste Bio-Rizinusöl von Junglück. Einfach einen Topfen mit einem Wattestäbchen auf die Brauen tupfen, fertig.

Hier bestellen: 100 % reines, kaltgepresstes Rizinusöl von Junglück

Junglück / PR Das Rizinusöl von Junglück pflegt deine Augenbrauen, so erscheinen sie dichter.

Nun weißt du, was du tun musst, um volle Augenbrauen zu bekommen. Patzer beim Zupfen sind ärgerlich, aber mit einem Augenbrauenserum kannst du sie wieder gut machen. Und Rizinusöl pflegt deine Brauen auf natürliche Art.